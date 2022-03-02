「疫情嚴峻，身邊很多人也病了。」Angela說。

「在中醫角度，這叫時行疫癘。早在春秋時已經有記載，《素問·本病論》曰：『四時不節，即生大疫』及『氣交失易位，氣交乃變，變易非常，即四時失序，萬化不安，變民病也』，認為因天地氣交異變，破壞了四時節序，影響萬物生化規律，進而致疫病發生。張仲景在《傷寒論》中提到『凡時行者，春時應暖而反大寒……冬時應寒而反大溫，此非其時而有其氣』，就是說春天時應該變暖，天氣倒冷得很，就會有疫症發生。」我說。

「上周天氣突然變冷，怪不得。」Angela明白道。

「時行疫癘又名溫疫，和一般感冒的分別在於溫疫發病急驟，病情危重、傳染性強，易於流行。同一個時期的溫疫的預後和症狀相近，一氣致一病，例如是次的新冠病毒，中醫診斷為寒濕，除了發熱和咳嗽之外，多伴腸胃問題，關節和肌肉重墜特別痠痛。每個人感染同一種癘氣後的情況和變化都差不多。感染癘氣的方式都以口鼻吸入為主，一是通過大自然界反常氣候中空氣傳染而得病，另一種就是通過和患者接觸而得病。」我說。

「這不正正和現在COVID 19一樣？」Angela說。

「中國一直以來不同朝代都經歷過溫疫，用的都是中醫中藥、針灸等方法，我們祖先都存活下來了。」我說。

「若懷疑患上COVID 19，應如何做？」Angela問。

「應聯絡相熟的中醫師，處方中藥。另外要保暖，可熱敷腹部，還吃粥，以便出汗。可以喝普洱茶和陳皮生薑茶，這些都能幫助袪寒化濕。」我說。

「中醫又如何預防溫疫？」Angela問。

「《內經》提到要『避其毒氣』，所以戴口罩、勤洗手，這些和古人的看法沒有衝突。預防勝於治療，《內經》十分重視正氣，『邪之所湊，其氣必虛』，所以平日要早睡早起，飲食有節，身體強壯，才能增強抵抗力。

現在天氣稍為回暖，我們可以煲強脾肺的時令湯水。溫疫都會侵犯肺，我們可以吃白果。白果，性平，味甘、苦、澀。有毒。白果入肺經，有斂肺定喘、止帶、縮尿的作用。杏仁都是好選擇，性甘，味平，能止咳化痰、潤肺下氣。健脾可選紅蘿蔔和腰果。紅蘿蔔性平，味甘，入脾、肝、肺經，能下氣寬中、健脾消食、化痰。腰果性平，味甘，入脾、胃、腎經，功效包括補腦養血、補腎、健脾、下逆氣、止久渴。祛濕方面可以選粟米，性涼，味甘鹹，入腎、脾、胃經，有健脾和胃、補虛損、除煩止渴、利小便之效。」我說。

「感染了也可以飲嗎？」Angela問。

「發熱時飲食宜清淡，吃白粥和退燒優先。熱退後胃口恢復可以煲此湯。當然也可視之為時令養生湯水。」我說。

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