「近日診所都很忙碌，不少病人都病倒了。」我說。

「很多朋友都服中藥，覺得很舒服，復原也快。」Julia說。

「這次大流行能讓中醫參與，讓我們可以分擔前線醫護的壓力。」我說。

「天氣忽冷忽熱，本就容易生病。」Julia說。

「驚蟄到了。自冬至開始，陽氣開始從地下深處往上升，到了驚蟄，陽氣已經升出地面了。從驚蟄開始，氣溫和濕度都明顯回升。天氣乍暖還寒，慢慢變得暖和。」我說。

「希望天氣回暖，疫情可減輕。」Julia說。

「我們要提升正氣，才是王道。春天屬木，在人體相對應的臟腑為肝。木日曲直，有向上生長和向外舒展的意思。我們應多伸展，使氣血運行暢順。」我說。

「現在疫情嚴峻，不少人都留在家中。」Julia說。

「我們在家也多動一下，做做家務，做做保健操，還要早睡早起，休息夠才足正氣。」我說。

「飲食方面應注意甚麼？」Julia問。

「春天時，熱能和水份的升散，地面又溫暖又潮濕。這時除了要養肝，又要顧及脾胃。脾主運化水濕，脾胃虛弱，未能有效把水濕處理，水濕內停而下注腸道，大便就會變得稀爛溏，甚至看到未完成消化的食物殘渣。」我說。

「怪不得近日肚子有點不舒服。」Julia說。

「熱敷腹部，還可吃點健脾袪濕的食物，如白扁豆和黃豆。白扁豆，其性味甘，微溫，歸脾、胃經。有健脾、化濕的功效。黃豆性平，味甘，入脾、胃、大腸經，能寬中導滯、健脾利水、解毒消腫。這些材料都是時令湯水的好選擇。還可加入陳皮和生薑。生薑性溫，味辛，入肺、脾、胃經，能發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳。陳皮性溫，味辛、苦，入歸脾、肺經，有理氣健脾、燥濕化痰的功效。陳皮很重要，成熟的新會柑，燈紅的皮曬乾和陳化最少三年，效果才明顯，飲後痰易咯出。使用時不用刮囊，否則影響功效。」我說。

「又有湯水飲了。」Julia笑說。

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