「陳醫師，已經轉陰了，為甚麼好像仍然不夠氣？」Joyce問。

「快測covid抗原陰性，只反映病毒量低過測試水平。好像你趕走了賊，但賊人造成的破壞如爛門還未修理好。所以轉陰後不代表完全康復，或許還有症狀。」我說。

「腦霧是甚麼？我會有後遺症嗎？」Joyce問。

「腦霧是一種偶發的認知功能障礙，常見的症狀為失神、健忘、反應遲鈍、倦怠等。」我說。

「中醫能改善嗎？」Joyce急問。

「我們先從中醫角度理解我們的人體。我們身體要如何運作才會健康？答案是氣血充足。氣屬陽，可理解為能量和動力，通過血運送全身。血主要負責營養及滋潤全身。簡單來說，氣血充足，能到達身體各個地方，就能讓身體發揮正常功能。氣血不足，就會生病。」我說。

「腦霧是氣血不足？」Joyce疑惑道。

「氣血供應不足。我們的陽氣就像太陽，陽氣不足，所以天陰陰，就像烏雲蓋頂。腦霧正正這樣。沒太陽的地方陰陰濕濕，氣血不足，腦部如何運作？新冠病毒造成這一波的病情，中醫角度以寒和濕為主，而且病程長，久病傷氣，以致氣血不足。若氣血供應腦部不足，會感到頭昏腦脹。氣血供應心不足，則會感到氣不夠，容易喘氣，集中力和思考力不足。」我說。

「原來如此。最緊要中醫能處理。」Joyce說。

「一般都不難解決。醫師會因應病人情況調補氣血。飲食方面，我們可以煲五指毛桃和淮山湯，也有輔助作用。五指毛桃又叫南芪，有廣東人參之稱，性平，味甘，有健脾補肺的功效。淮山，即山藥，性平、味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶的功效。合桃和栗子是有名的補腦食物，不是浪得虛名。合桃性溫、味甘，入腎、肺經，有補腎固精，溫肺定喘，潤腸，治腎虛喘嗽，腰痛腳弱，陽痿，遺精，小便頻數，石淋，大便燥結的功用。栗子性溫、味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾，補腎強筋，活血止血。

龍眼肉和蓮子令人安睡。睡得好就是自然補腎方法，氣血充足。龍眼肉性溫、甘，入心、脾經，有補益心脾，養血安神的功效。雞性平、味甘，入肝，腎，肺經，能溫中補脾，益氣養血，補腎益精，清虛熱。蓮子性平、味甘、澀，入脾、腎、心經，能益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。」我說。

「立即回家補氣補腦！」Joyce喜道。

「還可多按摩頭皮和頸部，讓氣血運行通暢，令人放鬆和容易入睡。早睡早起身體好。」我說。

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