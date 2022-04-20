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20/04/2022

無花果高糖，果乾更易超標？公開無花果三大健康益處！哪幾類人不適合食用？

#益生菌 #健康 #糖尿病 #排毒 #腸道 #飲食 #高糖 #降血壓 #識食 #Health & Fitness #無花果 #纖維 #糖分 #Fitness
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　　初夏的感覺越來越濃烈，也是無花果開始當造的季節。無花果屬於榕屬樹果實，同樣屬桑子類。無花果甜美獨特，軟腍富口感，種籽微脆可吃。由於新鮮無花果軟身易腐爛，因此通常被曬乾作食用。無花果乾同樣清甜富營養，全年皆有售。

 

 

無花果是否太高糖？

 

　　可能因為無花果實在清香甜美，問得我最多關於無花果的問題都是：無花果是否太高糖？糖尿病患者是否不應多吃？

 

　　其實大部分水果，視乎分量，相比飲品，實在不高糖。試想想，一包250毫升的紙包檸檬茶含34克添加糖（即8.5茶匙）；即使是已改用代糖的低糖檸檬茶，也含12.5克添加糖。

 

2粒新鮮無花果 (共重80克)  營養價值

 

熱量：60 卡

蛋白質：0.6 克

脂肪：0.2 克

碳水化合物：15.4 克

糖：13 克

膳食纖維：2.3 克

鈣：32 毫克

鉀：186 克

 

　　糖尿病患者也可於飯後品嘗一至兩件無花果，可接受分量請與註冊營養師諮詢。如用無花果乾於沙律菜式等，就記着這個兌換： 約¼杯無花果乾＝2個新鮮的。

 

下頁睇無花果健康益處！

 

 

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