隨著社會的發展，現代人飲食中的高油高鹽重口味、吸煙、喝酒和夜貓子習慣等，都使得中風開始年輕化。 從前老人專屬的疾病，現在也常常會發生在年輕人身上，Mandy 便是其中一人。

行動不便的Mandy拖住沉重的步伐，由媽媽陪同下步入診症室，並問道：「譚博你好，我才三十多歲已經發生中風，一路以來也覺得自己既年輕又健康，只是久不久出現心悸，還以為這是很普遍的現象，所以一直沒有特別去理會，現在真的出事了⋯⋯究竟有甚麼因素促使中風出現呢？」

我答：「中風及心臟病的危險因素如下：

（1）高血壓。

高血壓是原因，中風和心臟病是後果。 血壓與心臟病、中風的發病率和死亡率成正比。在腦動脈發生病變的基礎上，當病人的血壓突然升高，就很容易引起中風。

（2）糖尿病 。

據統計，約有20%的腦血管病患者同時患有糖尿病，並且糖尿病患者動脈硬化的發生率較正常人高出5倍，這是一個值得注意的問題。 一般來說，糖尿病患者常伴有微血管和大動脈硬化兩種病變。

（網上圖片）

（3）肥胖體態。

臨床發現，肥胖者與一般人比較，發生中風、心臟病的機會高出40%。肥胖者內分泌和代謝功能紊亂，導致血中膽固醇、甘油三酯增高，高密度脂蛋白降低。 所以胖人還常伴有糖尿病、高血壓、冠心病等疾病，這些都是導致中風的危險因素。

（4）吸煙。

煙草中含有大量的尼古丁，尼古丁可使人的體重下降、食慾減輕，但同時又使胰島素抵抗和皮質醇增加，這些都是導致血糖和血壓升高的因素，也會促發中風和心臟病的風險。」

Mandy續問：「從中醫角度又如何看這個病呢？」

我答：「中醫將中風分為5型:

1. 肝陽暴亢、風火上擾型。

證候：半身不遂、口舌歪斜，舌強語蹇或不語，偏身麻木，眩暈頭痛，面紅目赤，口苦咽乾，心煩易怒，尿赤便乾，舌質紅或紅絳，舌苔薄黃，脈弦有力。

2. 風痰瘀血、痹阻脈絡型。

證候：半身不遂，口舌歪斜，舌強言蹇或不語，偏身麻木，頭暈目眩，舌質暗淡，舌苔薄白或白膩，脈弦滑。

3. 痰熱腑實、風痰上擾型。

證候：半身不遂，口舌歪斜，舌強言蹇或不語，偏身麻木，腹脹，便乾便秘，頭暈目眩，咳嗽或痰多，舌質暗紅或暗淡，苔黃或黃膩，脈弦滑或偏癱側弦滑而大。

4. 氣虛血瘀型。

證候：半身不遂，口舌歪斜，言語蹇澀或不語，偏身麻木，面色既白，氣短乏力，口流涎，自汗出，心悸便溏，手足腫脹，舌質暗淡，舌苔薄白或白膩，脈沉細，細緩或細弦。

5.陰虛風動型。

證候：半身不遂，口舌歪斜，舌強言蹇或不語，偏身麻木，煩躁失眠，眩暈耳鳴，手足心熱，舌質紅絳或暗紅，少苔或無苔，脈細弦或細弦數。」

Mandy：「現在有甚麼方法可以幫我盡快康復？」

我答：「用針灸吧！世界衛生組織已證實針灸能有效治療中風、心腦血管疾病和三高等問題。」

Mandy 緊張地問：「可以怎麼做？」

我答：「採用體針療法，常用穴位：足三里穴、合谷穴、曲池穴、天井穴、外關穴、承山穴等。

中風合併肢體癱瘓，可以選擇：申脈穴、陽陵泉穴。

如果發生口眼歪斜，可以使用：啞門穴、夾車穴、廉泉穴、承漿穴。

佐以艾灸，留針20分鐘，隔日1次，7次為1療程。 」

Mandy大喜，問道：「平時在家有甚麼可以幫忙改善情況呢？」

我答：「患者家屬亦可以幫病人按壓穴位：

1. 按壓內湧泉

反覆輕敲能緩解病人手腳麻痹。內湧泉位於靠腳跟方向的凹陷處。

穴位找法：將5個腳趾用力彎曲，則會產生凹處。 湧泉即在此處，比此略靠拇趾的位置為內湧泉穴。 以拇趾根部隆起為基準找尋，即位於靠腳跟一側。

操作：握拳左右交互反覆輕敲，有降低血壓的作用。同時可以用力揉壓旁邊的湧泉穴，有助抗張血管，改善血液循環。

每日3次，每次40壓。

2. 按壓內關穴

按壓內關穴可以達到活血化淤的作用,進而緩解中風患者的症狀。 內關位於前臂手掌側中心線上。

穴位找法：將手掌朝上，彎曲手腕，內關穴位於人體的前臂掌側，近手腕橫紋的中央，往上約3指寬的中央位置。

操作：操作者或病人自己以拇指用力按壓本穴位。

每日3次，每次40壓。

3. 捻揉各指（趾)：家人捻揉患者癱瘓的手、腳的各個指頭（趾頭），從大指（趾）至小指（趾），揉的力量要輕，指頭（趾頭）各個面都要揉到，共20分鐘。 目的是促進末梢的血液循環，防止肌肉萎縮，促進神經功能的恢復。 」