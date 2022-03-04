眼袋及黑眼圈會讓人顯得蒼老，中醫師表示，素體脾虛，或長期飲食過於生冷，可致脾陽不足，水濕運化不佳，這些都是導致出現眼袋的元兇；加上年紀大、肌膚老化、休息不足，雙目亦會變得無神，建議可以針灸及中藥治療，達致疏肝、活血化瘀、健脾祛濕。中醫又提醒平日使用保養品後，可用指腹輕輕按壓眼部穴位，可助氣血循環。

註冊中醫師何慧欣

註冊中醫師何慧欣表示，黑眼圈及眼袋都可反映身體問題，例如突出的眼袋、甚至眼肚，有可能是素體脾虛，或長期飲食過於生冷，因脾陽不足，水濕運化不佳引起；而凹陷型的黑眼圈，可能是肝腎不足、氣滯血瘀或其他原因誘發；而經常反覆鼻敏感發作，原本正氣不足、肺氣虛弱的人士，因鼻周邊的血液循環較差，亦會影響眼周的微絲血管循環，令黑眼圈更明顯。

她解釋，中醫認為「有諸內者，必形於外」，不同顏色的眼袋反映不同情況，「例如眼袋呈現偏青色，肝色青，可代表患者肝鬱氣結；眼袋呈黑色，腎色黑，可是腎虛；瘀紫色眼袋可以由於血行不暢，血瘀日久所致。」

她指，可運用針灸及中藥調理，治療黑眼圈及眼袋，幫助改善眼周局部狀態，配合中藥改善個別體質。以治療眼袋為例，可針刺球後、承泣、四白穴，平刺穴位，調整氣血陰陽；若眼袋浮腫，可是脾不運化水濕引起，建議用健脾祛濕的藥材治療，包括薏米、黨參、茯苓、附子、肉桂、澤瀉等。

針灸中藥調理助治療

另外，她稱針對鼻敏感引起的黑眼圈，應先治療鼻敏感，可針刺印堂、鼻通、迎香穴，因有宣肺通鼻開竅的作用，並以辛夷、白芷、薄荷配藥服用。

她表示，要預防黑眼圈及眼袋增生，應從日常生活入手，保持充足睡眠，避免熬夜，少飲冰凍飲料及酒類，女士平日使用保養品後，可用指腹輕輕按壓眼周穴位，包括睛明、攢竹、絲竹空、魚腰、瞳子髎、承泣、四白的穴位，幫助眼周血液循環。