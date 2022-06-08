最近經常覺得精神恍惚？集中不到？反應慢半拍？這些情況有可能是因為腦疲勞所致！在台灣，有精神科醫生指出，腦疲勞不單只讓人沒精神，更可能影響日常生活品質！醫生設計了一個簡單問卷給大家自我測試一下！如果你有懷疑，不妨用2分鐘看看啦！

（《金秘書為何那樣》劇照）

甚麼是腦疲勞？

據台灣精神科醫生楊聰財所說，「腦疲勞」在不同的年齡層都有機會發生，較常發生在即將要考試的學生、壓力大的打工仔，以及邁向更年期的人士。「腦疲勞指數過高」是一個現代文明病，大腦疲勞主要可以分為兩種。第一種是心理上的疲勞，大多因為煩惱和壓力所引致；第二就是「多種作業疲勞」，因為同時兼顧不同工作，引致大腦疲勞。

楊醫生說，目前臨床上有BCI腦機介面儀可以客觀評估患者的情況，儀器可以測出腦波中的α、β波數據，再呈現不同顏色來代表腦部專注與放鬆的程度。舉例說，放鬆區塊的紅色愈高，代表愈無法放鬆；專注區塊紅色愈高，代表愈無法專注。檢測中紅色的比例過高，就代表腦疲勞指數過高。長期不改善的話有可能造成情緒障礙，嚴重更會出現假性失智症等問題！

想初步知道自己的腦疲勞指數高定低？楊醫生就設計了一份問卷給大家自我測試一下！

腦疲勞指數問卷

1. 注意力不佳，精神無法集中，無法維持專注超過30分鐘

2. 記憶力不佳，無法記得人名，容易丟三忘四

3. 閱讀速度變慢，容易讀錯

4. 容易感到焦慮，腦袋停不下來，不斷擔心將來可能發生問題

5. 感覺心浮氣躁，容易被激怒，情緒起伏很大，難以控制自己的脾氣

6. 從事自己的嗜好都提不起勁，感覺不到快樂

7. 出現「自律神經失調」症狀，身體不舒服，卻找不到病因

8. 非常容易疲倦，體力下滑，很難打起精神

9. 睡眠困擾︰睡不著、多夢、淺眠、睡眠中斷或天還沒亮就醒來

10. 協調性變差，會打翻東西，或是容易碰撞受傷，走路絆到或跌倒

11. 容易坐不住，需要一直移動身體，甚至常須起身走動

12. 自制力下降，出現如暴飲暴食、開快車、衝動性消費等行為

如果大家出現超過5項症狀，就要注意自己有「腦疲勞」傾向，有需要記得尋求專業人士的意見和協助！

教你3招預防腦疲勞

1. 關手機，瞓好覺

香港人上班時間長，難得放工回家休息，不少人都捨不得入睡，反實行「報復式熬夜」！不過，楊醫生就說，最容易造成腦疲勞的情況就是睡眠質素不好，原來睡覺不關手機是不正確！他建議，在黃金睡眠時間，即11點至6點，最好就是關掉手機睡覺，盡可能不要受到干擾！睡一場好覺不但可以預防腦衰弱，更可以有美容、減肥等功效。

2. 做運動

有不少研究都顯示，做運動可以提升「腦力」，因為運動時會增加多巴胺的分泌，可以增加我們的注意力和活動能力，同時增加血清素亦有助睡眠和減少衝動行為、焦慮、憂鬱和憤怒！大家不妨養成做運動的習慣！

3. 學懂紓壓

楊醫生在其他訪問中就曾介紹一個「四發」紓壓方法，即是說、唱、做、寫。「說」是指跟信任的朋友傾訴；「唱」就是透過唱歌來紓壓；而「做」則是做一些放鬆或調節的動作，如慢慢用鼻子深呼吸直到填滿腹部，再用嘴吐氣；最後「寫」就是每天睡前1小時寫下當日快樂的事情。

資料來源︰楊聰才診所Facebook