20/04/2022
【強檢大廈名單 | 實用連結】新增40大廈！維景灣畔、曉翠山莊、嘉熙上榜！一文睇清強檢大廈名單、14日內確診者居住大廈、疫苗檢測預約及快速測試平台連結（4月20日更新）
Ariel Chan
Ariel Chan
寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。
Editor
Christy Yiu
Christy Yiu
以感情化作文字，編出每人心中的故事。
Editor
第五波疫情疫情反覆，為盡快切斷傳播，衞生防護中心每日按時公布強制檢測公告詳情，在指明期間身處指明地點的人士就要按指定日期進行檢測；除了遠離曾有確診者的地方，最重要還是盡量少外出，減低從外界接觸病毒的機會。
不斷更新｜最新抗疫政策重點（按此）
實用連結（染疫情況/初陽個案）︰
一文睇清為初陽性患者提供治療的指定診所
強制檢測地點名單
14日內曾有確診者居住過的大廈名單
14日內曾有確診者乘搭的航班/火車/船/車名單
「抗疫的士」預約
實用連結（打針/強檢）︰
疫苗預約
預約檢測中心
查看檢測中心預約情況
下載電子檢測紀錄
居家抗疫計劃詳情 / 居家檢疫大廈名單
深喉唾液測試樣本收集包派發點︰醫管局普通科門診診所 / 郵政局
（圖片來源︰政府新聞網）
強制檢測公告詳情（更新至4月19日衛生防護中心資料）
4月20日更新：
初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點
指明期間及時段：2022年4月6日至2022年4月19日（曾身處指明場所超過2小時）
須進行檢測日期：2022年4月20日或2022年4月21日
1. 大埔寶雅苑家和閣
2. 青衣長康邨康順樓
3. 鑽石山鳳德邨碧鳳樓
4. 沙田瀝源邨壽全樓
5. 上水清河邨清譽樓
6. 馬鞍山利安邨利華樓
7. 荃灣荃景花園 7 座
8. 馬鞍山耀安邨耀遜樓
9. 沙田好運中心竹林閣
10. 屯門恒順園 5 座
11. 天水圍天慈邨慈心樓
12. 大埔大埔頭17號敬羅家塾
13. 香港仔鴨脷洲邨利澤樓
14. 葵涌曉峯居第 2 期 B 座
15. 葵涌葵芳邨葵健樓
16. 粉嶺暉明邨昇暉樓
17. 葵涌興芳路 196 號葵豐大廈
18. 葵涌葵涌邨映葵樓
19. 葵涌麗瑤邨貴瑤樓
20. 葵涌石蔭邨仁石樓
21. 將軍澳景林邨景松樓
22. 荃灣享和街 38 號好景樓
23. 荃灣青山公路 - 荃灣段 210 號富華中心
24. 將軍澳富康花園 3 座
25. 荃灣荃景花園 10 座
26. 將軍澳維景灣畔 9 座
27. 荃灣爵悅庭北爵軒
28. 將軍澳英明苑明志閣
29. 荃灣禾笛街 23 號
30. 粉嶺祥華邨祥和樓
31. 沙田花園城雅仕苑
32. 大圍曉翠山莊 11 座
33. 洪水橋紫翠花園 15 座
34. 屯門怡樂花園 3 座
35. 大埔頌雅苑頌善閣
36. 大埔嘉熙 6 座
37. 薄扶林碧瑤灣 24 座
38. 油塘油麗邨康麗樓
39. 石硤尾石硤尾邨美禧樓
40. 牛頭角牛頭角上邨常逸樓
4月19日更新：
初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點
指明期間及時段：2022年4月5日至2022年4月18日（曾身處指明場所超過2小時）
須進行檢測日期：2022年4月19日或2022年4月20日
1. 沙田博康邨博智樓
2. 葵涌安蔭邨嘉蔭樓
3. 九龍塘畢架山一號 11 座
4. 大埔富善邨善美樓
5. 牛池灣彩虹邨金漢樓
6. 柴灣翠灣邨翠福樓
7. 觀塘月華街 4 8號月威大廈 A-F 座
8. 牛頭角淘大花園 A 座
9. 茶果嶺麗港城 8 座
10. 上水新豐路 134-140 號滿華大廈
11. 元朗鳳庭苑茵庭閣
12. 沙田禾輋邨協和樓
13. 粉嶺榮輝中心 1 座
14. 荃灣海之戀愛炫美 1 座
15. 將軍澳裕明苑裕昌閣
16. 葵涌葵馥苑樂葵樓
17. 葵涌青山公路 - 葵涌段 539 號昌宏大廈
18. 黃大仙下邨龍樂樓
19. 旺角海富苑海寧閣
20. 九龍灣彩興苑彩蕎閣
21. 慈雲山慈正邨正旭樓
22. 土瓜灣翔龍灣 2 座
23. 石硤尾石硤尾邨美笙樓
24. 屯門良德街 3 號豐連 1 座
25. 藍田藍田邨藍暉樓
26. 油塘鯉魚門道 1 號海傲灣1-B 座
27. 鴨脷洲利東邨東業樓
28. 堅尼地城卑路乍街5-5H號南雄大廈 A 座
29. 筲箕灣金華街 12-18 號金威樓
30. 香港仔舊大街 118A-120 號兆群大廈
31. 香港仔石排灣邨碧蔚樓
32. 上水祥龍圍邨呈祥樓
33. 上水順欣花園 3 座
34. 大埔太湖花園 9 座
35. 大埔富雅花園 4 座
36. 東涌滿東邨滿康樓
37. 天水圍天悅邨悅富樓
38. 天水圍天華邨華彩樓
39. 屯門田景路 38 號兆邦苑
40. 屯門怡樂花園 1 座
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票