  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康大晒
健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

20/04/2022

【強檢大廈名單 | 實用連結】新增40大廈！維景灣畔、曉翠山莊、嘉熙上榜！一文睇清強檢大廈名單、14日內確診者居住大廈、疫苗檢測預約及快速測試平台連結（4月20日更新）

#新型肺炎 #新冠肺炎 #防疫 #抗疫 #確診者 #大廈名單 #商場 #食肆 #學校 #辦公室 #診所 #護老院 #公屋 #屋邨 #街市 #18區 #港島 #九龍 #新界 #最新疫情資訊
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

  • Christy Yiu

    Christy Yiu

    以感情化作文字，編出每人心中的故事。

    Editor

Text: Ariel Chan, Christy Yiu

　　第五波疫情疫情反覆，為盡快切斷傳播，衞生防護中心每日按時公布強制檢測公告詳情，在指明期間身處指明地點的人士就要按指定日期進行檢測；除了遠離曾有確診者的地方，最重要還是盡量少外出，減低從外界接觸病毒的機會。

 

不斷更新｜最新抗疫政策重點按此


實用連結（染疫情況/初陽個案）︰

 

快測陽性呈報平台

一文睇清為初陽性患者提供治療的指定診所
強制檢測地點名單
14日內曾有確診者居住過的大廈名單
14日內曾有確診者乘搭的航班/火車/船/車名單
「抗疫的士」預約 

 

 

 

實用連結（打針/強檢）︰

 

疫苗預約
預約檢測中心
查看檢測中心預約情況
下載電子檢測紀錄
居家抗疫計劃詳情 / 居家檢疫大廈名單
深喉唾液測試樣本收集包派發點︰醫管局普通科門診診所 / 郵政局

 

 

（圖片來源︰政府新聞網）

 
強制檢測公告詳情（更新至4月19日衛生防護中心資料）

 

4月20日更新：

初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點

指明期間及時段：2022年4月6日至2022年4月19日（曾身處指明場所超過2小時）
須進行檢測日期：2022年4月20日或2022年4月21日

1. 大埔寶雅苑家和閣

2. 青衣長康邨康順樓

3. 鑽石山鳳德邨碧鳳樓

4. 沙田瀝源邨壽全樓

5. 上水清河邨清譽樓

6. 馬鞍山利安邨利華樓

7. 荃灣荃景花園 7 座

8. 馬鞍山耀安邨耀遜樓

9. 沙田好運中心竹林閣

10. 屯門恒順園 5 座

11. 天水圍天慈邨慈心樓

12. 大埔大埔頭17號敬羅家塾

13. 香港仔鴨脷洲邨利澤樓

14. 葵涌曉峯居第 2 期 B 座

15. 葵涌葵芳邨葵健樓

16. 粉嶺暉明邨昇暉樓

17. 葵涌興芳路 196 號葵豐大廈

18. 葵涌葵涌邨映葵樓

19. 葵涌麗瑤邨貴瑤樓

20. 葵涌石蔭邨仁石樓

21. 將軍澳景林邨景松樓

22. 荃灣享和街 38 號好景樓

23. 荃灣青山公路 - 荃灣段 210 號富華中心

24. 將軍澳富康花園 3 座

25. 荃灣荃景花園 10 座

26. 將軍澳維景灣畔 9 座

27. 荃灣爵悅庭北爵軒

28. 將軍澳英明苑明志閣

29. 荃灣禾笛街 23 號

30. 粉嶺祥華邨祥和樓

31. 沙田花園城雅仕苑

32. 大圍曉翠山莊 11 座

33. 洪水橋紫翠花園 15 座

34. 屯門怡樂花園 3 座

35. 大埔頌雅苑頌善閣

36. 大埔嘉熙 6 座

37. 薄扶林碧瑤灣 24 座

38. 油塘油麗邨康麗樓

39. 石硤尾石硤尾邨美禧樓

40. 牛頭角牛頭角上邨常逸樓

 


4月19日更新：

初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點

指明期間及時段：2022年4月5日至2022年4月18日（曾身處指明場所超過2小時）
須進行檢測日期：2022年4月19日或2022年4月20日

1. 沙田博康邨博智樓

2. 葵涌安蔭邨嘉蔭樓

3. 九龍塘畢架山一號 11 座

4. 大埔富善邨善美樓

5. 牛池灣彩虹邨金漢樓

6. 柴灣翠灣邨翠福樓

7. 觀塘月華街 4 8號月威大廈 A-F 座

8. 牛頭角淘大花園 A 座

9. 茶果嶺麗港城 8 座

10. 上水新豐路 134-140 號滿華大廈

11. 元朗鳳庭苑茵庭閣

12. 沙田禾輋邨協和樓

13. 粉嶺榮輝中心 1 座

14. 荃灣海之戀愛炫美 1 座

15. 將軍澳裕明苑裕昌閣

16. 葵涌葵馥苑樂葵樓

17. 葵涌青山公路 - 葵涌段 539 號昌宏大廈

18. 黃大仙下邨龍樂樓

19. 旺角海富苑海寧閣

20. 九龍灣彩興苑彩蕎閣

21. 慈雲山慈正邨正旭樓

22. 土瓜灣翔龍灣 2 座

23. 石硤尾石硤尾邨美笙樓

24. 屯門良德街 3 號豐連 1 座

25. 藍田藍田邨藍暉樓

26. 油塘鯉魚門道 1 號海傲灣1-B 座

27. 鴨脷洲利東邨東業樓

28. 堅尼地城卑路乍街5-5H號南雄大廈 A 座

29. 筲箕灣金華街 12-18 號金威樓

30. 香港仔舊大街 118A-120 號兆群大廈

31. 香港仔石排灣邨碧蔚樓

32. 上水祥龍圍邨呈祥樓

33. 上水順欣花園 3 座

34. 大埔太湖花園 9 座

35. 大埔富雅花園 4 座

36. 東涌滿東邨滿康樓

37. 天水圍天悅邨悅富樓

38. 天水圍天華邨華彩樓

39. 屯門田景路 38 號兆邦苑

40. 屯門怡樂花園 1 座

 

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多健康大晒文章

你可能感興趣

#新型肺炎 #新冠肺炎 #防疫 #抗疫 #確診者 #大廈名單 #商場 #食肆 #學校 #辦公室 #診所 #護老院 #公屋 #屋邨 #街市 #18區 #港島 #九龍 #新界 #最新疫情資訊

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk