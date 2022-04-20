【強檢大廈名單 | 實用連結】新增40大廈！維景灣畔、曉翠山莊、嘉熙上榜！一文睇清強檢大廈名單、14日內確診者居住大廈、疫苗檢測預約及快速測試平台連結（4月20日更新）

第五波疫情疫情反覆，為盡快切斷傳播，衞生防護中心每日按時公布強制檢測公告詳情，在指明期間身處指明地點的人士就要按指定日期進行檢測；除了遠離曾有確診者的地方，最重要還是盡量少外出，減低從外界接觸病毒的機會。

不斷更新｜最新抗疫政策重點（按此）







實用連結（染疫情況/初陽個案）︰



快測陽性呈報平台

一文睇清為初陽性患者提供治療的指定診所

強制檢測地點名單

14日內曾有確診者居住過的大廈名單

14日內曾有確診者乘搭的航班/火車/船/車名單

「抗疫的士」預約

實用連結（打針/強檢）︰

疫苗預約

預約檢測中心

查看檢測中心預約情況

下載電子檢測紀錄

居家抗疫計劃詳情 / 居家檢疫大廈名單

深喉唾液測試樣本收集包派發點︰醫管局普通科門診診所 / 郵政局



（圖片來源︰政府新聞網）



強制檢測公告詳情（更新至4月19日衛生防護中心資料）

4月20日更新：



初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點



指明期間及時段：2022年4月6日至2022年4月19日（曾身處指明場所超過2小時）

須進行檢測日期：2022年4月20日或2022年4月21日



1. 大埔寶雅苑家和閣



2. 青衣長康邨康順樓



3. 鑽石山鳳德邨碧鳳樓



4. 沙田瀝源邨壽全樓



5. 上水清河邨清譽樓



6. 馬鞍山利安邨利華樓



7. 荃灣荃景花園 7 座



8. 馬鞍山耀安邨耀遜樓



9. 沙田好運中心竹林閣



10. 屯門恒順園 5 座



11. 天水圍天慈邨慈心樓



12. 大埔大埔頭17號敬羅家塾



13. 香港仔鴨脷洲邨利澤樓



14. 葵涌曉峯居第 2 期 B 座



15. 葵涌葵芳邨葵健樓



16. 粉嶺暉明邨昇暉樓



17. 葵涌興芳路 196 號葵豐大廈



18. 葵涌葵涌邨映葵樓



19. 葵涌麗瑤邨貴瑤樓



20. 葵涌石蔭邨仁石樓



21. 將軍澳景林邨景松樓



22. 荃灣享和街 38 號好景樓



23. 荃灣青山公路 - 荃灣段 210 號富華中心



24. 將軍澳富康花園 3 座



25. 荃灣荃景花園 10 座



26. 將軍澳維景灣畔 9 座



27. 荃灣爵悅庭北爵軒



28. 將軍澳英明苑明志閣



29. 荃灣禾笛街 23 號



30. 粉嶺祥華邨祥和樓



31. 沙田花園城雅仕苑



32. 大圍曉翠山莊 11 座



33. 洪水橋紫翠花園 15 座



34. 屯門怡樂花園 3 座



35. 大埔頌雅苑頌善閣



36. 大埔嘉熙 6 座



37. 薄扶林碧瑤灣 24 座



38. 油塘油麗邨康麗樓



39. 石硤尾石硤尾邨美禧樓



40. 牛頭角牛頭角上邨常逸樓







4月19日更新：



初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點



指明期間及時段：2022年4月5日至2022年4月18日（曾身處指明場所超過2小時）

須進行檢測日期：2022年4月19日或2022年4月20日



1. 沙田博康邨博智樓



2. 葵涌安蔭邨嘉蔭樓



3. 九龍塘畢架山一號 11 座



4. 大埔富善邨善美樓



5. 牛池灣彩虹邨金漢樓



6. 柴灣翠灣邨翠福樓



7. 觀塘月華街 4 8號月威大廈 A-F 座



8. 牛頭角淘大花園 A 座



9. 茶果嶺麗港城 8 座



10. 上水新豐路 134-140 號滿華大廈



11. 元朗鳳庭苑茵庭閣



12. 沙田禾輋邨協和樓



13. 粉嶺榮輝中心 1 座



14. 荃灣海之戀愛炫美 1 座



15. 將軍澳裕明苑裕昌閣



16. 葵涌葵馥苑樂葵樓



17. 葵涌青山公路 - 葵涌段 539 號昌宏大廈



18. 黃大仙下邨龍樂樓



19. 旺角海富苑海寧閣



20. 九龍灣彩興苑彩蕎閣



21. 慈雲山慈正邨正旭樓



22. 土瓜灣翔龍灣 2 座



23. 石硤尾石硤尾邨美笙樓



24. 屯門良德街 3 號豐連 1 座



25. 藍田藍田邨藍暉樓



26. 油塘鯉魚門道 1 號海傲灣1-B 座



27. 鴨脷洲利東邨東業樓



28. 堅尼地城卑路乍街5-5H號南雄大廈 A 座



29. 筲箕灣金華街 12-18 號金威樓



30. 香港仔舊大街 118A-120 號兆群大廈



31. 香港仔石排灣邨碧蔚樓



32. 上水祥龍圍邨呈祥樓



33. 上水順欣花園 3 座



34. 大埔太湖花園 9 座



35. 大埔富雅花園 4 座



36. 東涌滿東邨滿康樓



37. 天水圍天悅邨悅富樓



38. 天水圍天華邨華彩樓



39. 屯門田景路 38 號兆邦苑



40. 屯門怡樂花園 1 座



