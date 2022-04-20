最新疫情｜較昨日回升！今增668宗個案！3名學生快測陽性！衛生署︰國際學校昨呈報12名學生陽性屬家長誤報

香港第五波疫情逐漸緩和，本港單日新增668宗確診個案，其中13宗為輸入個案，有9宗經機場檢測發現，其餘4宗在檢疫酒店發現；快測陽性呈報平台則錄得338宗呈報個案。

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14日內曾有確診者居住過的大廈名單（衞生防護中心資料）：按此

「居安抗疫」計劃下家居檢疫人士所居住的大廈名單：按此

林鄭記者會｜最新抗疫政策：按此

下載「康復紀錄二維碼」教學︰按此

4月20日更新︰



本港單日新增668宗確診個案，其中13宗為輸入個案，有9宗經機場檢測發現，其餘4宗在檢疫酒店發現；快測陽性呈報平台則錄得338宗呈報個案。第五波疫情以來，至今累計有名8973患者死亡，累計逾118.7萬宗確診，病死率為0.76%。



今日有187間學校復課，共有3間學校呈報有學生及職員快測呈陽性，涉及3名學生和一名職員，他們最近都沒有到過學校。當局表示，昨日有國際學校呈報12名學生快測陽性，向學校查詢核實後，發現原來是家長錯誤呈報陽性，該12名學生為陰性，當局會進一步跟進。





當局昨日沒收到新院舍感染報告，再有11間已呈報的院舍出現新感染個案，涉及10名院友和4名員工。



醫管局指，7名病人入院篩查或於院內檢測時確診，12名同房病人被列為密切接觸者。現時有2829名初步確診病人留醫，3人危殆，7人情況嚴重，44人在深切治療部留醫。醫管局表示，即日起會更新留院病人統計數據準則，由確診陽性28日後，病人就會被視為已康復，即使有其他原因留醫或是再次入院都只會列入已康復的名單，故留院病人數字跟之前的數據有較大的出入。另外，有873人康復出院。



再多10人死亡；過去二十四小時，有10人離世，涉及6男4女，年齡介乎57歲至100歲。



部分較年輕的死者詳情：

- 57歲女病人︰患末期癌症，身前有接受紓緩治療



衞生防護中心表示，留意到有市民未能成功下載QR code，解釋「康復紀錄二維碼」系統部分資料正進行更新，亦有可能是個人資料與系統有出入、早前未有成功申報等等。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生建議，康復者可以在稍後時間嘗試下載，如果仍未能成功取得二維碼，可以致電熱線查詢。





另外，歐家榮指，當局至今收到超過10萬個關於快測呈報的查詢，大部分已經處理。

4月19日更新︰

本港單日新增600宗確診個案，其中宗為11輸入個案。快測陽性呈報平台則錄得280宗呈報個案。第五波疫情以來，至今累計有8963名患者死亡，累計逾118.6萬宗確診，病死率為0.76%。

衛生防護中心表示，有1名15歲男子從澳洲抵港，於第12日在社區檢測中心檢測發現呈陽性，當局懷疑是復陽個案。至於長假後反彈的情況，當局指需要觀察3至5日才可了解到。

當局昨日沒收到新院舍感染報告，再有已呈報的院舍出現新感染個案，涉及7名院友和1名員工。

醫管局指，3名病人入院篩查或於院內檢測時確診，5名同房病人被列為密切接觸者；至今逾2.1萬名醫管局員工染疫，逾2萬人已復工。

現時有8438名確診及初步確診病人留醫，4人危殆，2人情況嚴重，50人在深切治療部留醫，另有597人康復出院。

再多17人死亡；過去二十四小時，有16人離世，涉及8男8女，年齡介乎33歲至97歲。4月17日有1名72歲男病人離世，由於數據滯後，至今日才公布。

部分較年輕的死者詳情：

- 33歲男病人︰本身有濫藥，免疫力不足，入院時發燒、肚瀉、血壓低、曾使用強心藥，院方有轉送病人到深切治療部進行急救和治療，曾處方抗病毒藥物、抗生素

- 52歲男病人︰患有癌症，已擴散到腦部

- 58歲男病人︰癌症復發

隨著「疫苗通行證」在4月30日進入第二階段，政府今日宣布推出康復者二維碼平台！由今日起，市民可以到系統（https://www.evt.gov.hk）輸入個人資料和陽性月份，即可下載QR code，而衛生署即日起發出的隔離令已經附上二維碼，QR code只在康復日期起計180日內有效。大家亦可以到「智方便」、「醫健通」應用程式領取康復者二維碼。康復日期有兩個計算方法，一是計檢測陽性後第14日；二是病人出院的日子。

政府設有過渡期的安排，康復者可在6月30日前繼續使用康復或感染證明進入「疫苗通行證」的處所，例如︰出院文件、衛生署發出的隔離令等，但不包括快測陽性結果的相片。

目前「安心出行」應用程序亦已推出新版本，新增支援新冠病毒病康復紀錄，並支援顯示電子針卡，包括醫學豁免證明書及康復紀錄是否符合疫苗通行證的要求，同時加入撤銷場所功能。安心出行的二維碼如呈一個藍色外框代表符合疫苗通行證要求；如康復記錄已過期，就會顯示為一個紅色外框。

Read More︰疫苗通行證｜「康復紀錄二維碼」登場！康復起180日內有效！邊3個途徑拎QR Code？點儲存到安心出行？（附網址及教學）





4月14日更新︰



本港單日新增1043宗確診個案，其中宗為輸入個案。快測陽性呈報平台則錄得464宗呈報個案。第五波疫情以來，至今累計有8789名患者死亡，累計逾118.2萬宗確診，病死率為0.74%。



衛生防護中心表示，發現一宗OmicronBA.5變異病毒個案，患者是一名24歲男子，他於4月6日乘航班ET608，由南非經泰國抵港，機場檢測呈陰性，期後4月8日的檢測呈陽性，4月9日開始不舒服，包括頭痛、低燒和咳嗽，目前已經康復。衞生署衞生防護中心傳染病處主任 張竹君醫生指，BA.5屬世衞其中一種須觀察的變種病毒株，曾在其他國家發現，目前未有更多資料。





當局昨日沒收到新院舍感染報告，再有已呈報的院舍出現新感染個案，涉及17名院友和6名員工。



醫管局指，3名病人入院篩查或於院內檢測時確診，3名同房病人被列為密切接觸者；至今逾2.1萬名醫管局員工染疫，逾2萬人已復工。





現時有8702名確診及初步確診病人留醫，7人危殆，13人情況嚴重，58人在深切治療部留醫，另有1507人康復出院。



再多54人死亡；過去二十四小時，有33人離世，涉及17男17女，年齡介乎57歲至101歲。3月3日至4月12日有21名病人離世，8男13女，年齡介乎80至102歲，由於數據滯後，至今日才公布。





部分較年輕的死者詳情：

- 57歲男病人︰已打1針疫苗，患肝病、食道癌、2021年曾做電療。病人因為胃喉脫落到東區醫院急症室留醫，他在3月2日新冠肺炎測試呈陽性，入院快測呈陰性，照X光發現肺部有癌症擴散的情況，體內電解質不平衡，院方有為他進行一系列治療，但是情況持續惡化，至昨日離世









4月13日更新︰



本港單日新增1272宗確診個案，其中12宗為輸入個案。快測陽性呈報平台則錄得538宗呈報個案。第五波疫情以來，至今累計有8735名患者死亡，累計逾118萬宗確診，病死率為0.739%；3日全民自願快測錄得3142宗陽性個案。





當局昨日沒收到新院舍感染報告，再有20間已呈報的院舍出現新感染個案，涉及25名院友和3名員工。



醫管局指，3名病人入院篩查或於院內檢測時確診，5名同房病人被列為密切接觸者；至今逾2.1萬名醫管局員工染疫，逾2萬人已復工。





現時有9000名確診及初步確診病人留醫，6人危殆，7人情況嚴重，54人在深切治療部留醫，另有人康復出院。



再多62人死亡；過去二十四小時，有54人離世，涉及24男30女，年齡介乎56歲至106歲。4月11日有8名病人離世，4男4女，年齡介乎75至100歲，由於數據滯後，至今日才公布。





部分較年輕的死者詳情：



- 56歲女病人︰3月14日打第一針復必泰；多發性骨髓瘤；3月20日上午因頭暈到東區醫院急症室求醫，診斷後發現病人腎功能差、血液鉀含量高，深喉唾液測試呈陽性，入院後曾處方口服抗病毒藥，但持續惡化，4月12日早上離世



- 57歲男病人︰無打針、患高血壓；3月26日上午因為無胃口到屯門醫院急症室求醫，診斷後發現病人有黃疸、肝酵素上升；4月1 日對新冠病毒呈陽性，曾處方抗生素和類固醇；經一系列詳細檢查後發現，病人的大腸和肝臟都有不正常陰影，懷疑是癌症，病情惡化，4月12日下午離世





食物及衞生局副局長 徐德義醫生表示，下周二起至5月31日，免費向部分機構的60歲以上服務使用者及會員提供快測套裝，長者可經680個渠道領取，包括地區康健中心、地區康健站、衞生署長者健康中心、社會福利署資助的長者地區鄰舍或活動中心、社署資助的長者日間護理中心和單位，綜合家居照顧服務隊、改善家居及社區服務隊、長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可單位，以及由醫管局、非政府機構和本地大學3方協助的中醫診所；每人限取5個，快速抗原測試套裝會內附為長者而設的使用需知，字體較大、圖文並茂，呈報和求醫指示。





另外，70歲長者可以去到社區檢測中心和流動採樣站免費接受核酸檢測，毋須預約，也可以使用關愛隊。







4月12日更新︰



本港單日新增1433宗確診個案，其中13宗為輸入個案。快測陽性呈報平台則錄得698宗呈報個案。第五波疫情以來，至今累計有8673名患者死亡，累計逾118萬宗確診。 3日全民自願快測錄得3128宗陽性，當局預料還有少量個案會在今日呈報，明日個案數字或會上升。







當局昨日沒收到新院舍感染報告，再有37間已呈報的院舍出現新感染個案，涉及54名院友和9名員工。



醫管局指，7名病人入院篩查或於院內檢測時確診，11名同房病人被列為密切接觸者；至今逾2.1萬名醫管局員工染疫，逾2萬人已復工。





現時有9222名確診及初步確診病人留醫，5人危殆，16人情況嚴重，58人在深切治療部留醫，另有1430人康復出院。



再多59人死亡；過去二十四小時，有52人離世，涉及29男23女，年齡介乎47歲至106歲。4月10日有7名病人離世，均為女性，年齡介乎85至98歲，由於數據滯後，至今日才公布。





部分較年輕的死者詳情：

- 47歲女病人︰無打針、患長期病患、末期癌症、已擴散其他地方，包括腦部。3月18日快測呈陽性；3月19日晚上因抽筋到屯門醫院求醫，病情反覆，醫院曾處方抗生素、類固醇、控制抽筋藥物，3月26日快測轉陰，但病情惡化

- 51歲女病人︰無打針、患長期病患，居住於院舍，為一名智障病人，患免疫性血小板缺乏症。4月1日到指定診所求醫，出現咳、氣促、精神欠佳，血含氧量低、曾提供氧氣，入院照X光發現有肺炎，4月2日需要插喉





醫管局表示，恩恤探訪有最新安排，公立醫院會按家屬意願安排探訪病情危急或臨終病人，探訪人士要提供24小時內快測陰性結果，或探訪後即時進行測試並提供證明。他們要跟隨醫護人員指示進行防疫措施，包括清潔隻手、配戴防護裝備、探訪後須7天醫學監察及掃安心出行。新冠康復者康復後3個月內可獲豁免，要提供感染、康復證明。







4月11日更新︰



本港單日新增1407宗確診個案，其中13宗為輸入個案。快測陽性呈報平台則錄得709宗呈報個案。第五波疫情以來，至今累計有8614名患者死亡，累計逾117萬宗確診。



衛生防護中心表示，快測陽性呈報平台在全民自願快測3日間錄得2875宗呈報，跟以前的情況不同，這次發現有65%的新冠患者沒有病徵，當局會因應患者的不同情況而決定是否適合家居隔離，當中有8成人都適合家居隔離。





當局昨日沒收到新院舍感染報告，再有28間已呈報的院舍出現新感染個案。



醫管局指，5名病人入院篩查或於院內檢測時確診，7名同房病人被列為密切接觸者；至今逾2.1萬名醫管局員工染疫，逾2萬人已復工。





現時有9327名確診及初步確診病人留醫，8人危殆，13人情況嚴重，60人在深切治療部留醫，另有360人康復出院。



再多57人死亡；過去二十四小時，有52人離世，涉及25男27女，年齡介乎52歲至107歲。4月9日有5名病人離世，涉及4男1女，年齡介乎80至95歲，由於數據滯後，至今日才公布。





部分較年輕的死者詳情：



- 52歲女病人︰無打針、患長期病患、肺癌已擴散。她3月中深喉唾液測試呈陽性，病人在家中休息，3月21日快測呈陰性；3月26日因氣促到東區醫院求醫，照X光發現有肺積水，曾處方類固醇和抗生素，病況好轉後出院，翌日再返瑪麗醫院求醫，病情開始惡化，至4月10日凌晨死亡



- 61歲女病人︰曾打復必泰，病人於3月30日接種第二針。身前患肺癌並且有接受化療。4月初發現染疫，4月8日曾到指定診所求診，情況不理想，有發燒、狀態迷糊、血含氧量低，轉送到仁濟醫院，發現有肺炎情況，曾處方瑞德西韋和類固醇









4月8日更新︰



本港單日新增2492宗確診個案，其中8宗為輸入個案。快測陽性呈報平台則錄得1265宗呈報個案。第五波疫情以來，至今累計有8430名患者死亡，累計逾117萬宗確診，病死率為0.72%。



政府展開一連三日市民自願快速檢測，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，陸續收到新個案，仍統計數字中，初步比以往呈報數字有增加，但實際數字仍要計算。







當局昨日沒收到新院舍感染報告，再有49間已呈報的院舍出現新感染個案。



醫管局指，6名病人入院篩查或於院內檢測時確診，10名同房病人被列為密切接觸者；至今逾2萬名醫管局員工染疫，逾1.9萬人已復工。





現時有9503名確診及初步確診病人留醫，9人危殆，11人情況嚴重，68人在深切治療部留醫，另有1510人康復出院。



再多86人死亡，其中中大醫院呈報一名93歲院友離世，本身患有前列腺癌、高血壓、高血脂等長期病；過去二十四小時，有70人離世，涉及37男33女，年齡介乎45歲至101歲。3月4日至4月6日有15名病人離世，涉及5男10女，年齡介乎73至107歲，由於數據滯後，至今日才公布。





部分較年輕的死者詳情：

- 45歲病人︰有長期飲酒的習慣，患肝硬化，3月30日因肚有水、肚脹、呼吸困難入院，發現病人肝功能差、血難凝固，至昨日不幸離世

- 60歲病人︰患肺癌、已擴散到胸膜和骨，4月6日因呼吸困難、咳、痰有血絲，期後情況轉差



4月7日更新︰



本港單日新增2644宗確診個案，其中12宗為輸入個案。快測陽性呈報平台則錄得1276宗呈報個案。第五波疫情以來，至今累計有8344名患者死亡，累計逾117萬宗確診，病死率為0.71%。





當局昨日沒收到新院舍感染報告，再有42間已呈報的院舍出現新感染個案。



醫管局指，10名病人入院篩查或於院內檢測時確診，20多名同房病人被列為密切接觸者；至今逾2.1萬名醫管局員工染疫，逾1.9萬人已復工。





現時有9769名確診及初步確診病人留醫，其12人危殆，21人情況嚴重，75人在深切治療部留醫，另有1491人康復出院。



再多97人死亡；過去二十四小時，有90人離世，涉及52男38女，年齡介乎27歲至104歲。4月7有名病人離世，涉及4男3女，年齡介乎72至100歲，由於數據滯後，至今日才公布。









部分較年輕的死者詳情：



- 27歲男病人︰患長期哮喘，3月16日因哮喘病發到東區醫院求醫，當時快測及核酸都呈陰性，直至出院當日呈陽性，但CT值達42，因此安排病人出院。昨天在家突然暈倒，救護員到場時已無心跳和呼吸，最後搶救不治。

- 52歲病人︰患乳癌，已擴散其他地方，3月12日快測呈陽性，曾服用普通藥物，在家不省人事，到急症室發現心跳已停頓。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生表示，過去1至2星期，不斷和教育局商討復課後如何在校園環境預防傳播；復課後再停課的標準，就要視乎當時疫情狀況，希望復課時疫情穩定下來，傳播風險較低。同時，希望學生上學前做會檢測





4月6日更新︰



本港單日新增2777宗確診個案，其中7宗為輸入個案。快測陽性呈報平台則錄得1288宗呈報個案。第五波疫情以來，至今累計有8247名患者死亡，累計逾116.7萬宗確診，病死率為0.71%。



衞生署衞生防護中心總監徐樂堅分析指，疫情自3月中起下降，節日後不排除有反彈風險，呼籲市民減少外出。在過去1個多月，政府已進行大量措施減低院舍感染情況，安老院舍確診個案由2月大幅上升，3月下旬回落，直至4月5日，仍有265間院舍在過去一周有新呈報個案，反映個案仍高企，不可鬆懈。







當局昨日沒收到新院舍感染報告，再有45間已呈報的院舍出現新感染個案。



醫管局指，10名病人入院篩查或於院內檢測時確診，10名同房病人被列為密切接觸者；至今逾2.1萬名醫管局員工染疫，逾1.9萬人已復工。





現時有10068名確診及初步確診病人留醫，其13人危殆，8人情況嚴重，74人在深切治療部留醫，另有655人康復出院。



再多111人死亡；過去二十四小時，有84人離世，涉及53男31女，年齡介乎43歲至102歲。2月22日至4月4日有27名病人離世，涉及14男13女，年齡介乎36至95歲，由於數據滯後，至今日才公布，其中一位是36歲病人，本身患有大動脈剝離、心內膜重覆發炎、晚期腎衰竭的情況，入院時進食不良，洗肚水混濁，曾處方口服藥，惟病人情況持續差。









部分較年輕的死者詳情：



- 43歲病人︰2017年曾有腦神經出血情況、腦幹受損，須長期使用呼吸機，長期住院由他人照顧；3月12日發現染疫，曾處方瑞德西韋及干擾素

- 59歲病人︰患高血壓、晚期腎衰竭、心臟血管疾病，一星期須洗3次血，因洗血出現氣喘入院，期後情況轉差

- 59歲病人︰患長期病患、肺癌，已擴散到骨及腦、化療一度暫停







4月4日更新︰





本港單日新增3138宗確診個案，其中12宗為輸入個案。快測陽性呈報平台則錄得1549宗呈報個案。第五波疫情以來，至今累計有8049名患者死亡，累計逾116萬宗確診，病死率為0.69%。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，近日疫情有回落的趨勢，但每日數千宗確診個案仍是十分高，有近半市民使用快測平台呈報，代表他們病毒量高，社會上仍然有大量的傳播鏈，呼籲市民繼續遵守社交距離措施。



政府要求全港市民本月8日至10日每日進行快速抗原測試一次，並在24小時內呈報陽性結果。歐家榮鼓勵市民在本周末做快測，以找出社區的隱形個案。他又指，難以預計全民快測會有多少個案，希望市民珍惜這個機會。







當局昨日收到1間院舍感染報告，涉及1名院友，再有58間已呈報的院舍出現新感染個案。



醫管局指，5名病人入院篩查或於院內檢測時確診，13名同房病人被列為密切接觸者；至今逾2.1萬名醫管局員工染疫，逾1.9萬人已復工。





現時有10169名確診及初步確診病人留醫，其7人危殆，19人情況嚴重，75人在深切治療部留醫，另有382人康復出院。



再多90人死亡，法醫呈報5宗死亡個案，年齡介乎74-88歲，均有長期病患；過去二十四小時，有77人離世，涉及47男30女，年齡介乎41歲至99歲。3月3日至4月2日有8名病人離世，涉及4男4女，年齡介乎73至101歲，由於數據滯後，至今日才公布。









部分較年輕的死者詳情：

- 41歲病人︰本身患糖尿病、高血壓、蛋白尿、痴肥，有吸煙習慣；因臀部出現膿腫、呼吸困難入院，做手術後血壓驟降，個案轉交死因庭跟進

- 51歲病人︰3月8日因腎問題到醫院求醫，經診斷後發現患上末期腎衰竭，3月15日轉送到東區醫院，3月23日出院，昨日在家中突然暈倒，搶救後不治。

- 53歲病人︰患肺癌症，已擴散到骨，因氣喘入院

- 56歲病人︰患糖尿病、高血壓、柏金遜症、心臟慢性衰竭，入院後判斷懷疑因吞嚥困難導致肺炎

- 59歲病人︰患罕有血管疾病，2005年腦部曾出血，行動不便







4月1日更新︰





本港單日新增5823宗確診個案，其中3宗為輸入個案。快測陽性呈報平台則錄得3080宗呈報個案。第五波疫情以來，至今累計有7732名患者死亡，累計逾115萬宗確診，病死率為0.67%。





衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，會加快抗原檢測陽性的抽樣調查的流程，確診者申報當天會收到短信，承辦商在第二日會直接將樣本瓶送到患者家中，病人自行取樣後，承辦商再收取並交只化驗所。



另外，張竹君亦表示，港大發現本港2月初，有2位抵港旅客感染Omicron混合病毒XE，個案是在機場發現，暫未發現流入社區。世衞正在研究XE會否引起嚴重情況，及傳染力會否更高，當局會密切留意最新資料。



當局沒收到院舍感染報告，早前已呈報的院舍再有100多名院友染疫。



醫管局指，5名病人入院篩查或於院內檢測時確診，6名同房病人被列為密切接觸者；至今逾2.1萬名醫管局員工染疫，逾1.9萬人已復工。





現時有10298名確診及初步確診病人留醫，其中30人危殆，24人情況嚴重，79人在深切治療部留醫，另有1473人康復出院。



再多116人死亡，法醫呈報4宗死亡個案，年齡介乎61-94歲，均有長期病患；過去二十四小時，有96人離世，涉及49男47女，年齡介乎38歲至103歲。3月19日至3月30日有20名病人離世，涉及10男10女，年齡介乎59至102歲，由於數據滯後，至今日才公布。









部分較年輕的死者詳情：



- 38歲男病人︰已打3針科興，有精神科覆診記錄，3月17日快測呈陽性，當時情緒受困擾，曾自殘；因手部胸膜皮膚受損到瑪嘉烈醫院求醫，期後轉去骨科病房，曾處方抗生素、抗病毒藥。3月25日情況惡化，轉到ICU留醫，須插喉，出現嚴重肺炎和肺栓塞，須用人工肺和溶血劑、醫院處方類固醇、抗生素、瑞德西韋，個案已轉交死因庭跟進

- 45歲男病人︰末期癌症出現擴散

- 58歲男病人︰患長期病患，須洗



3月31日更新︰





本港單日新增6646宗確診個案，其中7宗為輸入個案。快測陽性呈報平台則錄得3787宗呈報個案。第五波疫情以來，至今累計有7612名患者死亡，累計逾114萬宗確診，病死率為0.66%。





當局沒收到院舍感染報告，早前已呈報的院舍再有多120名院友染疫。



醫管局指，10多名病人入院篩查或於院內檢測時確診，約20多名同房病人被列為密切接觸者；至今逾2.1萬名醫管局員工染疫，逾1.8萬人已復工。





現時有10466名確診及初步確診病人留醫，其中13人危殆，33人情況嚴重，84人在深切治療部留醫，另有1416人康復出院。



再多119人死亡；過去二十四小時，有102人離世，涉及58男44女，年齡介乎56歲至105歲。3月23日至3月29日有17名病人離世，涉及13男4女，年齡介乎62至98歲，由於數據滯後，至今日才公布。









部分較年輕的死者詳情：



- 56歲男病人︰患癌症

- 56歲女病人︰患長期病患

- 59歲男病人︰患長期病患





醫管局表示，截止3月30日，公立醫院已為逾2.1萬病人處方2款新冠口服藥。目前，在公立醫院、指定診所、社區隔離措施、暫託中心都會派發；暫託中心現會接收由院舍轉介的輕症長者病人，當值醫生會就病情評估，合適的病人會被處方藥物。



另外，明日中午12時開始，醫管局手機應用程式HA Go 預約指定診所功能將會擴展到第二階段，即是只要更新HA Go，不須註冊成會員、未使用過醫管局服務、未持有身份證明文件的人士都可以用手機應用程式預約。由3月18日至今，已有1.4萬人成功預約指定診所。食物及衞生局副局長徐德義醫生表示，康復者登記平台預計5月推出。







3月30日更新︰





本港單日新增6981宗確診個案，其中5宗為輸入個案。快測陽性呈報平台則錄得3987宗呈報個案。第五波疫情以來，至今累計有7493名患者死亡，累計逾113萬8千宗確診，病死率為0.66%。當局指近日確診個案有減少，呼籲未感染人士應盡快接種疫苗。





當局沒收到院舍感染報告，早前已呈報的院舍再有100多宗新發個案，比早前的數字下跌。



醫管局指，10多名病人入院篩查或於院內檢測時確診，約20多名同房病人被列為密切接觸者；至今逾2.1萬名醫管局員工染疫，逾1萬8千人已復工。





現時有10702名確診及初步確診病人留醫，其中22人危殆，45人情況嚴重，89人在深切治療部留醫，另有1469人康復出院。



再多135人死亡；過去二十四小時，有117人離世，涉及71男46女，年齡介乎41歲至105歲。2月25日至3月28日有名病人離世，涉及8男10女，年齡介乎47至97歲，由於數據滯後，至今日才公布，其中較年輕的47歲男病人為長期病患，須洗腎。









部分較年輕的死者詳情：





- 41歲男病人︰有用針筒濫用藥物，近大髀有假性血管瘤，3月13日染疫、3月28日因血管瘤流血入院，當君認為死亡與新冠無直接關係

- 45歲女病人︰患長期病患、癌症、已出現擴散

- 52歲男病人︰患長期病患、須洗腎、患多樣性內分泌失調、曾有出血性中風

- 58歲男病人︰患癌症、已出現擴散



醫管局表示，今早長沙灣一名12個月大男嬰於家中暈倒，送往明愛急症室搶救，期後證實死亡。男嬰快速檢測結果為陰性，個案將交由死因庭處理。







3月29日更新︰





本港單日新增7596宗確診個案，其中2宗為輸入個案。快測陽性呈報平台則錄得4432宗呈報個案。第五波疫情以來，至今累計有7358名患者死亡，病死率為0.65%；累計逾113萬宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，疫情趨勢與人流有關，若市面人流增多，或有反彈，呼籲市民在假期時少到人多地方。





當局沒收到院舍感染報告，香港中文大學醫院呈報2名死亡個案，分別為89歲男病人及106歲女病人，兩人均經公立醫院轉介，兩人患長期病患，其中89歲男病人死於細菌性肺炎，當局判斷為與新冠疫情無關。





醫管局指，20多名病人入院篩查或於院內檢測時確診，約20多名同房病人被列為密切接觸者；至今逾2萬名醫管局員工染疫，逾1萬7千人已復工。





現時有10905名確診及初步確診病人留醫，其中26人危殆，50人情況嚴重，97人在深切治療部留醫，另有1253人康復出院。



再多149人死亡；過去二十四小時，有129人離世，涉及78男51女，年齡介乎50歲至106歲。3月26日至3月27日有20名病人離世，涉及13男7女，年齡介乎43至94歲，由於數據滯後，至今日才公布，其中43歲男病人患糖尿病、血壓疾病，因左邊身乏力入院，經檢查後發現腦出血及染疫，疑因腦出血問題死亡；49歲男病人有濫用多種藥物，患思覺失調，入院檢查發現血壓高，當局認為死亡與新冠或無關係。









部分較年輕的死者詳情：





- 50歲男病人︰患長期病患、家族遺傳性小腦退化、須長期臥床

- 57歲病人︰患長期病患、紅斑狼瘡症、須服用類固醇、薄血藥、患心臟疾病



醫管局表示，截止3月28日，當局已為逾2萬名病人處方2款新冠口服藥，目前公立醫院、社區治療設施、指定診所和安老院舍都會處方相關藥物，當局2月25日開始安排借藥給私家醫院，3月21日起簡化借藥機制，現已借出逾400個療程，政府正與業界商討，研究與私家醫生合作處方新冠口服藥予病人服用。



中央援港內地中醫藥專家今日抵港，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，相信專家的專業知識及抗疫經驗可提升中醫藥應用的成效，他們會先到新冠治療診所等分享經驗。她又說，留意到中醫藥對長期病患的長者有一定的幫助，對他們的調理有很好的效果。







3月28日更新︰





本港單日新增7685宗確診個案，其中5宗為輸入個案。快測陽性呈報平台則錄得4458宗呈報個案。第五波疫情以來，至今累計有7207名患者死亡，病死率為0.6%。





當局昨日沒收到院舍感染報告，過去兩周，共有32間安老院及15間殘疾人士院舍爆發疫情。





醫管局指，10名病人入院篩查或於院內檢測時確診，約10多名同房病人被列為密切接觸者；至今逾2萬名醫管局員工染疫，逾1萬7千人已復工。





現時有11043名確診及初步確診病人留醫，其中19人危殆，32人情況嚴重，108人在深切治療部留醫，另有411人康復出院。



再多168人死亡；過去二十四小時，有143人離世，涉及87男56女，年齡介乎51歲至100歲。3月16日至3月26日有25名病人離世，涉及11男14女，年齡介乎63至99歲，由於數據滯後，至今日才公布。









部分較年輕的死者詳情：



- 51歲男病人︰患心瓣疾病、癌症

- 55歲女病人︰患腎衰竭，須洗腎

- 56歲男病人︰患癌症

- 57歲女病人︰曾中風、須靠胃喉進食

- 58歲病人︰院友一名，患長期病患、有濫藥歷史、肝炎帶菌者



醫管局表示，截止3月28日下午1時，23間指定診所已為逾9萬人提供服務，其中1.2萬人是經關愛預約專線預約服務。至於新冠口服藥，當局已向逾1.9萬位病人處方新冠口服藥。



另外，醫管局指，已找專家研究死亡個案，包括聯網內的醫生、大學教授，由病人入院、院內治療、長期病患史、疫苗接種記錄都會研究，數據需時分析，未來將會公布。不過，據目前的數據都看出過世病人大多無打疫苗，故經常呼籲市民打針。



