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03/05/2022

最新抗疫政策｜食肆周四起可8人一枱！重開泳池、沙灘！戶外做運動不用戴口罩！幾時重開酒吧？堂食至午夜12時？一文睇晒最新社交距離措施（不斷更新）

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

 

　　林鄭月娥今早出席行政會議前見記者，宣布將於5月19日凌晨開始放寬第二階段的社交距離措施；另考慮到疫情發展和社會期望，部分措施將會提早在本周四起開始放寬。

 

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5月3日更新：

 

　　林鄭月娥今早出席行政會議前見記者，宣布將於5月19日凌晨開始放寬第二階段的社交距離措施：重開599F中所有表列處所包括酒吧、酒館、派對房間、卡拉OK、夜總會等，其中酒吧及酒館可營業至凌晨2時，最多4人一枱；亦會進一步放寬食肆堂食時間至午夜12時，宴會人數上限增至120人。戲院最多容納人數則由50%增加至85%，觀眾可以在場內飲食。

 

　　考慮到疫情發展和社會期望，政府將會在本周四起提早放寬3個措施：（1）重開早前未開放的康樂體育場所，包括泳池、沙灘、水上活動中心和水上樂園；（2）戶外做運動和去郊野公園不用戴口罩；（3）食肆可放寬至8人一枱。

 

 　　林鄭強調，以上所有設施都需使用疫苗通行證。

 

 

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