疫苗通行證｜「安心出行」查詢熱線今日起投入服務！朝7晚9運作！另設25個流動支援站協助申請「港康碼」戶口（附支援站位置）

5月23日最新消息：

政府資訊科技總監辦公室昨日宣布，「安心出行」電話熱線（2626 3066）已於5月23日起投入服務，處理市民有關安裝或使用「安心出行」流動應用程式的查詢，例如程式的功能及更新、儲存及展示「疫苗通行證」等。熱線每日上午7時至晚上9時運作。

資科辦同時在25個港鐵站設立流動支援站，支援站位於西營盤、灣仔、北角、筲箕灣、黃竹坑、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘、黃大仙、何文田、啟德、牛頭角、上水、大埔墟、大圍、烏溪沙、調景嶺、荃灣西、葵芳、青衣、東涌、兆康和朗屏港鐵站，服務時間為每日上午9時至下午6時。詳情可參閱「安心出行」專題網頁。







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第五波疫情確診數字有逐漸回落跡象，不過政府昨日就突然宣布調整「疫苗通行證」接種時間表，第三階段就由原來的6月30日，提前到5月31日起實施，屆時市民須打齊三針！這個突如期來的修訂都搞到大家「暈陀陀」……到底我們幾時要打第三針？新冠康復者又可以豁免幾耐？編者就將非康復者和康復者的接種要求整理好給大家！即睇！

（圖片來源︰iStock）

隔多久後要打第3針？

更新過後的「疫苗通行證」在第三階段期間，12歲或以上的人士（非康復者）接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期將會由原來的9個月縮短至6個月。換言之，只要你是接種過第2針，而又未滿6個月，「疫苗通行證」是仍然生效，但6個月內就要打第3針！舉例說，如果你是去年11月底接種第二劑，原本可以待8月底才打，但新指引下，最遲5月底就要打第三針。

新冠康復者要打幾多針先用到通行證？

衛生防護中心轄下聯合科學委員會早前建議，康復者若染疫前已接種兩劑新冠疫苗，康復後毋須再接種第三針。目前最新的「疫苗通行證」指引同樣只要求康復者最少打2針就可以，更新如下︰

12歲或以上（康復後未滿6個月）

無額外接種要求

12歲或以上（感染前已打第2／3針）

無額外接種要求

12歲或以上（康復後滿6個月、感染前未曾打針）

第一階段（4月29日或以前）︰打一針的要求不變

第二及第三階段（4月30日或之後）︰如第一針超出六個月，則需要打第二劑疫苗 （不適用於接種了一劑復必泰疫苗的12至17歲康復者）

12歲或以上（康復後滿6個月、感染前已打1針）

第一階段（4月29日或以前）︰無額外接種要求

第二及第三階段（4月30日或之後）︰需要打第二劑疫苗（不適用於接種了一劑復必泰疫苗的12至17歲康復者）

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如何計算「康復後」？

據政府指引，「康復後」是指最近一次備有文件紀錄的陽性檢測結果日期的14天後。同樣地，感染前已接種劑數只計算最近一次備有文件紀錄的陽性檢測結果前至少14天接種的疫苗劑數。即是說，如果一劑是最近一次備有文件紀錄的陽性檢測結果前14天內接種的疫苗，將不予計算入感染前已接種疫苗劑數內。

「疫苗通行證」接種時間表

（政府網站截圖）

康復者如何取得豁免證明？

政府預告正提升相關系統，預計在5月，康復者可以經網上領取康復紀錄二維碼，及將康復紀錄加入疫苗接種紀錄二維碼內，詳情稍後公布。屆時康復者可以出示符合接種要求的疫苗接種紀錄或有效的康復紀錄二維碼，以進入主動查核「疫苗通行證」需要掃描二維碼的處所。



目前，康復者可出示相關康復或感染證明，例如出院文件、由政府或獲衞生署認可計劃承認的認可私營醫務化驗所陽性核酸檢測短訊／電子／紙本紀錄、衞生署快速抗原測試陽性結果人士申報系統的成功申報短訊／電子紀錄、衞生署發出的隔離令，以及其他由政府或醫院管理局發出的康復紀錄。要注意，快速抗原測試陽性結果的相片並不能作為有效的康復紀錄。

資料來源︰政府新聞網、2019冠狀病毒病專題網站