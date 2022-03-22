小說裏，圍在城裏的人想逃出來，城外的人想衝進去。現實中，城裏的人逃不出來，城外的人也攻不進去。





建在平原上的馬里烏波爾無險可守（互聯網截圖）





馬里烏波爾(Mariupol)無險可守，裝甲部隊穿過開闊的平原，可以直達城市的外圍，然而就是這城市外圍的一圈公寓樓群擋住了俄軍。樓上面，烏軍據守制高點，坦克來了打標槍、飛機來了射刺針。樓下面，一間間地下室藏了30萬被困市民。俄軍每發射一枚炮彈，都可能波及成百上千逃不掉的老弱婦孺。







俄軍步兵與烏軍展開巷戰（互聯網截圖）



樓下藏了30萬市民



別忘了俄軍是來「解放」自己同胞的，地下室裏的平民說不定都講著俄語，所以一開頭只能用輕步兵打前陣，從外圍逐點清理。俄軍的小股特種部隊從城外滲透，一邊偵察一邊引導炮火，一旦被烏軍發現就身陷重圍，俄軍為了營救自己人又派出更多部隊包圍再包圍。



馬里烏波爾於是就在俄軍、烏軍和草民之間打成大大小小的包圍與反包圍圈，在混戰中醫院、劇院、整個街區終究逃不過被摧毀的厄運。在城市的內圈，西方記者發來孕婦被抬出彈痕累累的醫院的照片，痛斥攻城俄軍視百姓生命如草芥。在城市的外圈，俄羅斯記者則對焦地下室裏停水停電的俄語同胞，指責守城的烏軍視百姓生命如草芥。與此同時，他們還都指對方發放假消息。







亞速營面臨被全殲的厄運（互聯網截圖）



巷戰就是要製造人間煉獄



除了媒體戰更上一層樓之外，論戰爭的本質其實沒有甚麼新鮮事：從伊拉克的費盧傑，到敍利亞的阿勒頗，又或者是從老一輩俄羅斯或烏克蘭人共同經歷過的斯太林格勒攻防戰，到蘇聯紅軍與德軍的柏林攻防戰，城市巷戰哪有不製造人間煉獄的？



當守軍把坦克、裝甲車、導彈藏進城市街區，就是要拿自己和市民的生命，和城市的殘垣敗瓦來阻擋和消耗敵軍。困守危城，唯一的轉機就是等待外援。怕就怕，外援不來了。就像現在，美國和北約至少暫時都已表明不會出兵烏克蘭，而俄軍卻在馬里烏波爾的外圍構築了兩層包圍圈。







下一場更大的圍城在基輔上演（互聯網截圖）



更大規模的圍城即將上演



自從普京把對烏克蘭的戰爭定性為「反納粹」，馬里烏波爾似乎就已經注定成為最慘烈的戰場，因為這裏就是被視為烏克蘭新納粹勁旅－亞速營的大本營。俄軍不僅要圍殲這支部隊，而且還會在城破後審訊亞速營俘虜，查證新納粹分子在當地犯下的罪行。而且，攻克馬里烏波爾就使得俄軍鞏固了烏東沿岸至克里米亞半島的控制權。基輔將成為第聶伯河邊的一座孤城。







基輔與馬里烏波爾位置（互聯網截圖）



這也許能夠解釋澤連斯基為何執意要西方建立禁飛區：因為在俄軍的空中優勢下，基輔城裏的烏軍撤不出去，城外的援軍和武器又送不進去，一場更大規模的圍城即將上演。這也許能夠解釋為何澤連斯基忙於對各國國會發表演講：因為現在只能依靠國會的力量，才能迫使各國的民選總統、首相和總理們，在與俄羅斯直接衝突的火線上再前進一步，從而保住基輔，而這場圍城也將繼續消耗下去。