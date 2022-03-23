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23/03/2022

再厲害的醫術，也救不了想自殺的人

#躺平 #林鄭月娥 #新冠肺炎 #內地支援 #陳茂波 #李家超
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  • 屈穎妍

    屈穎妍

    傳媒人，現為香港電台第一台親子節目主持，《頭條日報》、《亞洲週刊》、《微博•零傳媒獨家觀察》專欄作家。

    暢所欲妍

　　無論說得多天花亂墜，無論理由多體面官腔，無可否認的是，那天特首公布的放棄全民強檢、開放海外航班入境、放寬處所限聚令、幼稚園及小學生回校上課等等決定……根本就是一份「躺平宣言」，說白一點，就是一份「與國家決裂書」。

 

　　當全國走的是A抗疫路，香港卻完全「躺平」行西方式的B徑，一個要動態清零，一個要與毒共舞，已經是雞同鴨講了，大家還奢望「通關」嗎？

 

　　最尷尬應該是風風火火來到香港馳援的醫療隊，當日許諾「病毒不退我不走」，如今你忽然說其實我們打算與病毒共存，那馳援隊來幹甚麼？來救誰？走還是不走？

 

　　還有那些方艙醫院、社區隔離設施，光速給你蓋好了，然後你自己作一個名詞叫做「復常」，社會都「復常」了，誰還需要被隔離？

 

　　內地網民說中要害：「內地醫護回家吧，再厲害的醫術，也救不了想自殺的人！」

 

　　是的，這兩年，香港是在自殺式抗疫，既不跟從國策，又不敢直學西方。只一味把自己困在孤島，無頭蒼蠅般亂試亂撞，跟內地斷了往來，也跟外國絕了關係。全世界沒一個地方會如此舉棋不定足足兩年，結局，我們拿了死亡比率世界第一。

 

　　那天記者會，聽到林鄭宣布「復常路線圖」，我想許多人跟我一樣都有被政府玩弄的感覺，搞了兩年多，原來你玩與病毒共存，早講啦，難為整個香港跟你癲，命丟了、生意沒了、積蓄散盡。

 

　　記者會還有一個令人寒心的畫面：

 

（政府新聞網片段截圖）

 

　　宣布這個肯定被萬民鬧爆的與病毒共存政策，林鄭沒有找來愛將聶德權、邱騰華、陳肇始陪坐，卻拉來阿爺信任的李家超和陳茂波兩位司長出來陪葬。個多小時的記者會，李司長全程一言沒發，陳司長只說了兩次話，感覺，就像被自殺者捆綁在一起跳崖去。

 

　　外面死傷枕藉了，還在玩權鬥？習主席掛在口邊的「人民至上、生命至上」，來到特區，卻變成「連任至上、權力至上」。

 

　　兩個月前，香港每日確診六百多，特首宣布疫情太嚴峻，收緊限聚令。兩個月後，天天數萬確診，特首卻說，疫情已放緩，將逐漸取消限聚，大家如常生活。這是甚麼標準？這是甚麼邏輯？

 

　　我們不解，真的不解。

 

　　昨天，國家衛健委疫情應對專家組組長梁萬年出來為港府說好話：「香港暫不進行全員檢測並不意味著『躺平』」，那我想請教梁專家：「復常計劃呢？取消一切防疫限制，復飛、復課、復聚，這跟西方的躺平又有甚麼分別？」

 

　　共存的腦袋，思考不到清零的可能；不想做的人，永遠無視可以做的方法。國家對香港太縱容了，中央對「一國兩制」也太忌諱了，客套話說太多，庸官真的會以為自己天下無敵。對敗政太容忍，賠上的，除了是香港的人命經濟前途，還有老百姓對國家的信任與期盼。

 

 

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