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23/03/2022

紅股的誘惑與震撼2.0

#理財 #紅股 #煤氣 #收息股 #股息
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，兩年前大約這個時候，煤氣（00003）公布2019年業績，將紅股派送比例由十送一，改為二十送一，即是大減一半。消息公布後，煤氣股價大跌，短短3個交易日，股價最多下跌了兩成，以一隻公用股來說，這個跌幅真的十分震撼。

 

　　兩年後的前日，煤氣公布2021年業績時，索性取消派發紅股的安排，昨日(22日)煤氣股價大跌一成四，今早(23日)煤氣股價再跌約4%左右。如果股價再多跌一點，累積跌幅也會達兩成，比兩年前的慘況不遑多讓呢！

 

　　兩年前這個時候，我在本欄寫了一篇題為《紅股的誘惑與震撼》的文章，就是講述煤氣派紅股的安排。我今日的文章標題是《紅股的誘惑與震撼2.0》，心水清的讀者都應該明白我的想法了！

 

　　某程度上，一家公司能夠長年保持派紅股的做法，對股東來說確實是很大的「誘惑」（但其實，派紅股也是要除淨的，除淨之後股價會相應下跌，股東即時沒有得益，要等股價升回除淨前的價格才會有著數），但公司發行股數不斷增加，如果盈利增長不能抵銷多發股票的攤薄效應，每股盈利和每股派息是會倒退的。

 

　　如果煤氣只靠香港業務，這個送紅股的安排一早就要取消了，幸好，煤氣還透過港華智慧能源（01083），在內地經營燃氣業務，而內地業務仍有不俗的增長，所以才能支持煤氣繼續派紅股。不過，煤氣近年的盈利已經無以為繼。

 

（資料圖片）

 

　　煤氣今次的說法是，內地「雙碳」（碳達峰和碳中和）目標會帶來很多投資機遇，因此要保留現金，所以「暫時」不派紅股。但這個說法很牽強，因為派紅股根本不需動用公司的一分一毫，何來影響流動現金？！

 

　　因此，我估計，煤氣的管理層是有意取消這個「紅股恒常化」的安排，未來只會不定期派紅股，以給予股東一些驚喜。

 

　　翻查資料，煤氣是由1991年開始派紅股的做法，最初是五送一（真的很「誘惑呢！」，但1997年時已減至十送一。2002-2005年曾經暫停派派紅股，2006年恢復，到了2008年，因為金融海嘯，當年也取消派紅股。

 

　　2009年再恢復十送一紅股，這就一直維持到2019年，當年開始減為二十送一紅股。想不到只維持了兩年，這一點點的「誘惑」也取消了。

 

　　唯一慶幸的是，煤氣沒有減少派息，仍維持每股0.35元，表面上是不錯的，而且也承諾今年的派息不會比去年少。但翻查資料，煤氣已有很多年沒增加派息了，過去多年都是每股派0.35元（見附表）。

 

 

　　以一隻公用股或收息股來說，這個股息水平不算吸引，尤其是煤氣股價很少跌穿10元的，高位甚至見過近20元，如是的話，股息率連兩厘都沒有。但經此一跌之後，煤氣的股息率回升至3.6%左右（截稿時股價是9.59元），以現時的低息環境計，仍算有一定吸引力。但以公用或收息股計，仍然不及格呢！

 

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

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