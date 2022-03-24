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24/03/2022

餃子控收藏清單 | 盤點全港6間水準人氣餃子店！足料老火湯底／新派香脆煎炸餃／米芝蓮蔡瀾大讚山東餃

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Text: Yan Chung

　　外出次數減少的這段時間，更加發現身邊原來有不少餃子控！一啖有齊安慰飽肚的澱粉質、高纖爽口的蔬菜，還有鮮香帶油份的肉，一次過滿足多個願望。簡單蒸煮煎甚至用作打邊爐，不用想太多配搭，已經充滿層次。屬於平民美食，卻適合任何場合；口味千變萬化、湯頭醬汁配搭多樣，可以比pizza更精彩更驚喜；分量豐儉由人，一家大小或一個人也能滿足。最重要，在這段時間，午市堂食晚市外賣也十分方便，甚至可以買生餃子回家，灼熟或加個麵便煮成一餐。當然，並非每家每款也能成為你心目中的comfort food。今次，推介6間有水準有口碑的手工餃子店，放入清單口袋吧！

 

1. 經典口味大賣20年　美味餃子店

 

　　美味餃子店可說是旺角太子區餃子店的龍頭，最大賣點是以野葛菜生魚豬骨湯底襯餃子，餃子1有韭菜豬肉、雲耳椰菜豬肉和白菜豬肉3款。在太子屹立了近20年，至今仍然人氣高企。餃子店由盧生盧太兩夫婦創立，盧太曾於廣州賣餃子，來港後繼續發揮手藝與家人開店，家庭式經營，所以美味餃子店的出品有種家常的窩心味道。

 

　　湯餃是店內招牌，因為當中的野葛菜生魚豬骨湯除了採用新鮮生魚豬骨外，更以足料野葛菜、南北杏和蜜棗等熬製，不加味精，少鹽少油，熱騰騰時入口甜鮮可口。而且此湯據說有活血消炎清濕毒的功效，對感冒發熱、濕火骨痛和關節腫痛有幫功，正正適合這段時間滋補一下；味道清甜，每次都會飲至碗底朝天！餃子呢？每日以新鮮食材自家包製，皮薄軟熟，餡料鮑滿。豬肉選八成瘦，口味清香而經典，有湯有菜有肉，夏天清爽、冬天溫暖，不花巧，卻最令人懷念。

 

湯餃$45起，大碗10件湯餃 $50-$53，餃子口味為清香型，最為人津津樂道還有足料靚湯。

 

圖片來源：美味餃子店Facebook

 

美味餃子店

地址：太子大南街74號地舖

電話：2309 7308

 

2. 皮薄嫩滑兼抵食　圓方餃子

 

　　圓方餃子粥麵由最初街市搬到九龍城再到現時深水埗福華街，已經經營了20多年。店子以餃子批發起家，亦曾出產急凍包裝於超市發售，證明其受歡迎程度。圓方的餃子全部於店內包製，街坊都以「講心不講金」形容老闆袁生，足證其用料和製作也十分講究。上海雲吞、西洋菜餃、韭菜餃以新鮮蔬菜豬肉包製，餡料分量慷慨，加入雞肉火腿上湯調味，湯餃還以鮮美不腥的鰂魚豬肉湯為湯底。而最出色過人，便是薄得通透嫩滑的餃子皮，落足功夫和心機。

 

　　外賣生餃20多元一打，堂食還有下午茶時段優惠，湯餃8隻也是20頭，即使在平民消費天堂深水埗區，也是平得出眾。重點是平靚正，性價比高，回頭客自然多，不少區外客都特地前往買生餃子回家打邊爐！

 

生餃一打也只是20多元，買回家可以放7天，隨時用來淥麵或打邊爐。

圖片來源：圓方餃子粥麵Facebook

餃子每日於店內新鮮包製。

圖片來源：圓方餃子粥麵Facebook

 

圓方餃子粥麵

地址：深水埗福華街104號地舖

電話：2720 0855

 

3. 米芝蓮推介正宗山東餃 阿純山東餃子

 

　　太子果然是餃子的集中地，有老字號，也有米芝蓮必比登推介店——阿純山東餃子。店子的老闆王宏純是山東青島人，於家鄉高中畢業後便到商業學校修讀烹飪課程，來港30多年來也在廚房工作。2011年自立門戶，專心做好真正的山東餃子。山東人吃餃子作主菜，廣東人吃餃子當點心，所以被山東人視為米飯的山東餃子，的確是大大隻，但皮不一定厚。

 

　　阿純的山東餃子也講究皮薄，以魯花牌山東粉手擀搓皮，餃子皮軟糯帶麵粉香。經典餡料有白菜鮮肉、韭菜鮮肉，濃味些有香芹和茴香鮮肉。阿純還有採用北方京葱和西安綿羊炮製的京葱羊肉餃，以及為素食者而設的番茄雞蛋餃。店內的餃子有8、9款，可以淨食或拌麵。學學「老山東」，餃子滾水烚好，拌上生蒜、醋或豉油，香口惹味當中還有種豪邁。

 

正宗美味的山東餃子並非厚皮，而是皮薄多肉多菜，比起廣東餃子皮的嫩滑，山東餃子皮較軟糯，麵粉香重。

 

阿純山東餃子

地址：太子荔枝角道60號地舖

電話：2789 9611

 

下一頁：蔡瀾大讚山東餃、新派口味長龍店

 

 

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