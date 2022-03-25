特首跑馬仔下周準備入閘

特首選舉因為疫情關係延遲，不過點樣延法都好，作為香港特區一區之首咁重要嘅職位，真係無乜可能好似立法會選舉咁樣延法，所以5月8日已經鐵定係最後死線，數數下提名開始嘅日子仲有一星期(4月3日)就開展。

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政壇噚日就開始傳出風聲，話下星期就會有高官「請辭」入閘跑馬仔。咁究竟係邊個，姓陳定姓李？Tina向不同渠道打聽，最先收到嘅風就話會辭職嘅係政務司司長李家超，不過之後就傳言滿天飛，話兩人都得到確定可以入閘，所以兩個人都會辭職咁話。

有政圈中人同Tina講，疫情發展到依家咁樣，林鄭嘅氣勢由一時無兩變到一敗塗地，其他有能力問鼎特首寶座嘅高官摩拳擦掌在所難免。但據佢所知，最有可能率先「劈炮」嘅應該會係前特首CY愛將、財爺陳茂波，並可能會喺下周請辭備戰特首選舉。陳係由CY一手扶植上到今時今日呢個位置，就算林鄭上場都動唔到佢一條汗毛，足以證明呢位CY忠粉後台嘅強硬程度，政圈中人指出，CY如果想重奪對香港政府嘅影響力，暫時撇除佢自己再戰江湖嘅揣測，的確只有陳有資格代佢東山再起。

當然，政務司司長李家超嘅氣勢的確如日方中，政壇中人都唔否認佢嘅能力同喺阿爺心目中嘅份量，不過李家超被阿爺肯定在於佢「武官」出身，對打擊港獨不遺餘力，但依家香港處於一個「劫後待重生」嘅階段，由武官定文官掌舵的確係有排阿爺諗。不過據政圈中人估計，陳李二人同時爭位嘅情況應該好難會出現，事關香港真係五癆七傷，更有不少外資離場影響國際金融中心地位，阿爺到依家都未有任何半點聲氣流出，更可能係會出現「一錘定音」嘅情況。

最後都仲要講一講林鄭。據消息所講，近日林鄭同身邊人嘅言談之間，都已經透露出少少佢唔會連任嘅語氣，究竟係阿爺已經明言佢不在考慮之列？定係佢自己本身已經意興欄柵呢？政圈中人講笑咁話：「考開第一嘅人會唔會自己話唔想再考第一？大家心照啦！」