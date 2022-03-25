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25/03/2022

新冠患者分寒熱症！中醫教護理大法：戒口、焗茶、拍痰、按穴位！連花清瘟膠囊、藿香正氣片點用先啱？

#新冠肺炎 #疫情 #清熱利咽焗茶 #連花清瘟膠囊 #中醫 #確診自救 #藿香正氣片 #藿香正氣散 #頭痛 #中醫治新冠 #痰多 #紓緩風寒食療 #中醫治療 #楊明霞 #戒口 #新冠確診 #拍痰教學 #熱症 #寒症 #流鼻水 #沾寒沾凍 #咳 #穴位 #確診 #周身骨痛 #喉嚨痛 #居家隔離 #鹽水漱口 #鹽水
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  • 註冊中醫師楊明霞

    註冊中醫師楊明霞

    中醫藥學哲學博士、中醫學碩士、中醫學學士及生物醫學學士，在中醫皮膚及養生方面有深入研究。同時兼任瑤池漢方慈善基金主席，身體力行以中醫養生的理念幫助社會弱勢社群。

    輕養生

    隔周五更新

　　在這段時間，大家有不少身邊的人都已確診，究竟居家隔離的時候我們應該注意甚麼？如何服用「連花清瘟膠囊」和「藿香正氣片」才幫助到我們？今集輕養生就會跟大家簡單介紹一下！

 

註冊中醫師楊明霞

 

 

確診新冠肺炎怎麼辦？

 

　　最近短短兩三個星期，我看過逾百個新冠確診病人，主要有兩方面的症狀，有一些病人偏熱症，所謂熱症就是有喉嚨痛、喉嚨乾，甚至容易有黃痰、咳和便秘等問題；寒症病人易有周身骨痛、沾寒沾凍，甚至流鼻水，偏清涕，咳會以白痰為主。新冠肺炎症狀跟感冒很相似，但在臨床上看起碼嚴重一至兩成。

 

　　如果想預防新冠肺炎的話，初時有喉嚨涸、發熱、鼻痕等疑似感冒症狀，大家不妨在睡前或早晚用濃的鹽水（準備一個杯，將一湯匙的鹽融化）多點漱口，這樣可以預防上呼吸道的感染。

 

清熱利咽焗茶

 

（圖片由作者提供）

 

適用︰出現喉嚨涸、喉嚨發熱或疑似感冒症狀

藥材及分量︰羅漢果（1個）、金銀花（兩錢）和杭菊花（兩錢）


紓緩風寒食療

適用︰偏寒、覺得沾寒沾凍或疲累等症狀
材料及分量︰葱白（1段）、薑（3片）

 

　　首先將藥材洗一洗，然後將藥材倒進滾水中，焗大概20分鐘左右。如果有花類的藥材，可以等焗完20分鐘後加入，再焗5分鐘就可飲用。

 

　　在臨床上，不少新冠病患都易有咳、痰的情況，有時早上痰會特別多，主要原因是睡覺時痰會堆積在下面，早上起床時痰會去到咽喉的位置，所以早上不妨拿個枕頭，自己瞓上枕頭，頭向下，再請家人由腰到頸下的位置拍痰，拍痰的過程中可以將病理產物清走，因為黃痰和綠痰都是死了的細菌，如果我們不拍走、不拍鬆的話，很容易令我們有支氣管炎或是肺炎。

 

患上新冠肺炎要戒口嗎？

 

　　如果真的不幸患上新冠肺炎，大家要注意，所有甜食都是惹痰，生冷食物，如壽司、沙律、魚生、雪糕，這些低溫的食物都會刺激咽喉，另外亦會降低免疫力。雞和雞蛋都比較滋補暫時不可以食用，牛羊肉都會上火。 如果喉嚨痛很嚴重的話，切忌食用一些溫燥的食物，甚至是偏發的食物，就算是寒症的感冒都不適宜食用，所以主要食豬、魚等，以蒸為主，少吃煎炒炸的食物。

 

　　另一方面，水果一定要停，因為果糖會刺激咽喉，令人容易咳和痰多，所以一開始要戒吃水果。咖啡、奶茶、朱古力、以酒入饌的菜餚都不可食用，因為酒會上火令感冒加重。果仁類都要盡量少吃，因為果仁類會令咽喉發炎加重。

 

（圖片來源︰Pexles）

 

中成藥人人都適合食用？

 

　　最近有不少病人問，「連花清瘟膠囊」可否幫助新冠肺炎？這裏我鄭重說一次，「連花清瘟膠囊」性質是偏寒的，如果你本身是寒症的新冠肺炎，食用「連花清瘟膠囊」後就會雪上加霜。如果你本身只是有少許症狀，還未確定是寒還是熱，服用膠囊有機會雪上加霜，身體會變差，甚至令症狀加重，所以一定不可以亂食用。「連花清瘟膠囊」的適應症是主要適用於濕熱重症、熱症較重的人，這方面大家一定要謹記！

 

　　如果是「藿香正氣片」的話，大家如有風寒的症狀，好像是沾寒沾凍、咳、流鼻水、白痰的話，這些屬於風寒症。風寒症的話「藿香正氣散」可以驅風寒，但是本身有喉嚨痛，服用「藿香正氣散」的話，它會火上加油，反而加重病情， 所以必須諮詢專業人士意見才好服用！

 

　　提提大家，如果想西藥和中藥同時服用的話，大家一定要相隔2至3小時才可服用！

 

下頁繼續睇穴位推介︰紓緩頭痛、喉嚨痛

 

 

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