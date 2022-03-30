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30/03/2022

你有無underpaid？政府「僱員收入調查結果」出爐！人工有這個數就高過全港一半打工仔？哪個行業最高人工？（附不同行業工資數據）

#打工仔 #職場 #人工中位數 #轉工 #薪酬 #僱員收入及工時統計調查結果 #政府統計處 #人工 #薪酬中位數
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Text: Christy Yiu

　　作為打工仔，除了企業文化和福利待遇，最著緊的當然是自己的薪酬！政府統計處最近就公布了最新的「僱員收入調查結果」，究竟自己有沒有被underpaid？現時各行各業的薪酬中位數又係幾多？即睇！

 

月薪$18,700已經高過全港一半打工仔！

 

　　根據政府統計處近日公布的調查結果，發現2021年5月至6月本港僱員的每月工資中位數為$18,700，較2020年同期的中位數（$18,400）高1.6%；換言之，若果你現在的人工為$18,700或以上，已經高過全港一半打工仔！

 

（資料來源：政府統計處）

 

　　而每月工資中位數的第10個、第25個、第75個及第90個百分位數則分別為$9,800、$13,400、$29,500和$46,200，全部都較2020年同期的中位數高。

 

男性平均月薪過2萬，教育行業高達3萬！

 

　　如果按性別劃分，男性的每月工資中位數為$21,000，而女性則為$16,500；若以年齡組別劃分，35至44歲組別為5個組別內最高，每月工資中位數為$21,600。

 

（資料來源：政府統計處）

 

　　至於大家最關心的，一定是自己行業的中位數吧！調查發現，如按行業主類劃分，每月工資中位數最高的是教育及公共行政（不包括政府）行業，高達$30,200！而最低則是物業管理、保安及清潔服務每月工資中位數只有$13,000；想知自己有沒有underpaid？即睇以下數據！

 

2021年5月至6月按行業主類劃分的僱員每月工資中位數：

 

1. 教育及公共行政（不包括政府）：$30,200

2. 金融及保險：$29,300

3. 電力及燃氣供應；污水處理、廢棄物管理及污染防治活動：$28,300

4. 專業、科學及技術活動：$25,100

5. 資訊及通訊：$24,300

6. 建造：$23,200

7. 地產活動 （不包括地產保養管理服務）：$22,100

8. 人類保健活動；以及美容及美體護理：$19,900

9. 陸路運輸：$19,500

10. 進出口貿易：$19,100

11. 其他運輸、倉庫、郵政及速遞服務 （不包括本地速遞服務）：$18,400

12. 製造 （不包括食品處理及生產）：$17,700

13. 行政及支援服務活動：$17,400

14. 以上沒有分類的其他活動：$16,900

15. 住宿服務 （包括酒店、賓館、旅舍及其他提供短期住宿服務的機構單位）：$16,000

16. 批發：$15,500

17. 旅行代理、代訂服務及相關活動：$15,000

18. 餐飲服務：$13,900

19. 雜項活動（包括安老院舍、洗滌及乾洗服務、理髮及其他個人服務）：$13,300

20. 零售：$13,500

21. 物業管理、保安及清潔服務：$13,000

 

查看完整數據：按此

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