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31/03/2022

從新冠病毒疫情防控看上海模式

#上海模式 #新冠肺炎 #封城
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    論盡中港台

    本欄隔周四更新

　　新冠病毒繼續肆虐，中國疫情多點爆發，過去被封為防疫模範的上海在這波疫情尤其嚴重，至執筆時上海本土新增確診案例已近6000例，再創新高。目前上海疫情佔全中國近六成，是風險最高的一級警戒區。

 

　　上海位於中國東部海岸線的正中間，長江三角洲最東部，東臨東海，南瀕杭州灣，西接江蘇、浙江兩省，北端的崇明島處於長江入海口中，與周圍的江蘇、浙江、安徽三省多個城市共同構成世界級長江三角洲城市群。現時上海作為中國的直轄市，是中國的經濟、金融、貿易和航運中心，是中國人口最多和最大的城市。

 

　　1990年，上海的浦東開發開放，令上海的經濟成長速度加快；2005年上海設立國家綜合配套改革試驗區，2013年批准成立上海自貿。此外上海港是世界規模最大的貨櫃港口，上海證券交易所作為中國大陸三所證券交易所之一，市值排名世界第四。上海在經濟及金融的重要性，足可媲美香港。

 

　　可是當上海面對omicron 變種病毒的來勢洶洶，按習近平定下的「動態清零」原則，中央政府要求各地官員進行清零，採取世界上最嚴格的措施，必須全面封城來對付病毒，包括隔離所有病毒檢測呈陽性者，並對被認為有感染風險的人限制行動。但上海的經濟地位太重要，全面封城所付出的代價太大。

 


(資料圖片)

 

　　上海這個擁有2500萬人口的城市，應對omicron病毒的快速傳播，承載了不僅是上海人的上海，還要負起全國經濟社會發展的責任，甚至全球經濟中所發揮的重要功能不可或缺，所以全面封城談何容易。正如上海疫情防控領導小組專家組成員長吳凡提到，如果「這個城市停下來，東海上就會多出很多漂在海上的國際貨輪，就會影響整個國家的經濟和全球的經濟。」

 

　　面對嚴峻疫情，而全面封城又不可行，於是上海摸索出自己的處理模式，那就是半封城，即分區封控措施，將上海一分為二，首先從3月28日起對浦東地區進行為期五天的封控管理，然後是浦西。上海當局認為，這種封控措施有利於進行大規模的檢測，對重點區域居民開展核酸篩查，非重點區域居民開展抗原檢測。

 

　　這種「上海模式」顯然想兩全其美，既能達到「動態清零」的作用，又能保住上海的經濟。儘管如此，任何封控也不會沒有代價。一方面，若對上海其中一區進行封控，不管浦東或浦西，產業就必須要想辦法繞過，對整體運輸效率難免造成影響。另一方面，封控除了對經濟和生活的總體有影響之外，也需要大量人力和醫療資源，加上大範圍的管控時間越長，各種精神憂鬱和經濟壓力造成的問題也會不斷出現。

 

　　這次的「上海模式」，雖也是「快刀」，可惜是出手晚了些，能否斬去病毒「亂麻」，要拭目以觀。上海當局正在努力堅持目前的做法，同時也在進行評估，現時未見有重大影響，但後續效果仍在監測中，特別是供應鏈在各地都有廠區，是否能透過調度方式因應，也在測試中，一切都要到了4月5日，也就是分批封控措施預定結束的時候，疫情是否受控，抑或仍處於高位？如果奏效，則「上海模式」不失為香港今後防疫的借鏡。

 

 

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