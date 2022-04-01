俄烏戰爭的中美俄三角關係

在俄烏戰爭中，美國對俄的策略是利用經濟制裁手段打殘她，這便可顯示出北約仍有存在價值，不能解散，美便可繼續通過北約控制歐洲。

美國可否滅掉俄羅斯，或控制住俄羅斯，從而使她成為圍堵中國的一分子？這不可能，俄雖然在蘇聯解體後國力大幅下降，但擁有的核武比美國還多，先進武器也不少，例如高超音速巡航導彈，只有俄羅斯與中國掌握此技術，連美國也沒有。若俄有亡國之險，北約哪會不怕她鋌而走險？俄的匕首導彈擋無可擋，若加上核彈頭，豈不全民嗚呼哀哉？20多年前，俄已多次主動獻身要加入北約，但遭拒，若是要靠俄幫助圍堵中國，把她也拉入北約便可，哪用這麼多折騰？

美國的頭號對手是中國，美國的著名戰略家，如最近大紅的芝大教授米爾斯海默（John Mearsheimer），2015年便警告北約千萬不要東擴，也千萬不要讓烏克蘭加入，否則俄必揮軍進攻烏克蘭，而且俄會被迫完全倒入中國懷抱，不利美國。現時情況正是這樣，美國擔心的噩夢出現了，美國的策略完全錯誤。美國與北約、日本及澳洲對俄的制裁雖厲害，看來搞不死俄，俄已開始反擊，要不友好的國家用盧布才肯賣石油天然氣給她們，中東的產油國也不肯聽美國指揮，拒絕大量增產石油以抵銷對俄禁運的影響。看來歐洲及美國要比俄還早一步承受不了制裁所帶來的經濟損害。

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中俄合作 形成打通歐亞主軸

在俄烏戰爭之初，美國便擔心中國會幫助俄國，那麼俄便不會怕這些制裁。所以美國政府一直愚蠢地提出警告，若中國對俄有實質援助，使到俄可在制裁中脫困，便要中國付出代價。中國的電視主播及評論員劉欣說得好，這等於叫中國幫助美國打殘自己的朋友俄羅斯，以便美國將來要打擊中國時會更容易一點。

其實美國是太低估中國戰略家的雄才偉略了。中國是圍棋高手，圍棋著重布局，不似美國的棋屎貪食卒，只顧短綫利益。中國的大計是以一帶一路為核心，打通整個歐亞大陸及非洲，通過中國式的基建狂魔去重建這些地方的公路、鐵路、機場、輸油管及港口等，若成功，包括中國在內的70多個國家都會獲得巨大經濟利益，其開發計劃比二戰後美國主導重建歐洲的馬歇爾計劃規模大上10倍，而中俄若緊密合作，自會形成整個打通歐亞計劃的主軸，整個計劃便成功了一半。故此中國絕對不會譴責俄羅斯，更不會制裁她。

美制裁俄殃及全球 華拒加入

在招式上，中國如何頂住美國咄咄逼人的文宣進攻？中國是太極拳的發源地，首先便來一招「如封似閉」，使美國失去道德地位。中國指出，俄烏戰爭根本是北約搞出來的，俄2008年便一直警告，絕不會讓北約這軍事集團在烏布置武器對準俄羅斯。若北約一早聲明，不會讓烏參加北約，根本便不會有戰爭。那麼美國還有甚麼資格說別人不譴責不制裁俄羅斯便是道德有問題？更搞笑的是，拜登一時說普京是戰犯，一時又說不能再讓他掌權，印度一位名咀Arnab Goswami罵美國罵得對，美國派了這麼多軍隊去侵略利比亞、敘利亞、阿富汗、伊拉克等國家，對平民也狂轟濫炸，怎麼還敢用仁義道德訓示印度，要印度也加入制裁？事實上，除了北約國家及南韓、日本、新加坡外，鮮有國家願意加入制裁行列，美國有國際關係專家亦指出，世界上多個國家完全認同中國的立場，禍是美國搞出來的，制裁亦殃及世界經濟，憑甚麼讓她們當旁觀者也不容許？

中國耍了招「如封似閉」，習近平又說「解鈴還須繫鈴人」，把道德譴責奉還後，再來了招「雲手」招式連綿不斷，美國難以捉摸。中國正是擺明是旁觀者，俄派兵攻打烏不關中國的事，俄自己的策略根本不用中國批准，中國不會停止與俄的經貿關係，但同時中國又願意當和事老，勸喻雙方以和為貴，這便又反襯出美國售賣軍火給烏，唯恐天下不亂的不當，而中國卻是和平的化身。

美勢成輸家 累北約枉招損失

本文執筆時，俄烏談判似大有進展。俄的戰略目標從來不是秘密，她完全明白，佔領烏克蘭是愚蠢之事，她要的是保證烏絕不能加入北約及發展大殺傷力武器，烏要成為中立國，境內的新納粹分子要遏制，俄也不會讓克里米亞離開俄羅斯。西方傳媒在報道俄烏戰爭時誤導性報道不少，俄讓出平民的逃生通道讓難民離開，正是因為普京懂得政治，不以殺害烏人民與佔領烏為目的，將來在烏弄個親俄政府倒是大有可能，澤連斯基的下場要看他造化。俄在談判中似已得到她需要的大部分，和平有曙光，股市亦反彈。俄烏之戰的結局，看來美國最終還是輸家，不但中俄合作成功，北約國家也在怨恨制裁令自己損失。