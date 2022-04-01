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01/04/2022

長新冠 | 腦霧暫時無藥醫？5個改善腦霧和腦功能貼士，勁瞓覺都Work？

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Text: 盧敬欣醫生

　　根據美國西北大學的一項研究顯示，8成的新冠患者於康復後曾出現腦霧的症狀。腦霧有6大症狀，包括有集中力不足、思緒混亂、思考緩慢、精神疲勞、記憶力下降及情緒起伏過大，對日常生活及工作造成影響。除了新冠肺炎能造成腦霧之外，睡眠不足、藥物、頭部受傷及化療後也會出現腦霧的情況。

 

　　研究推斷，新冠病毒會間接造成大腦發炎，導致腦部功能受損。 英國牛津大學最新發現，病人患上新冠變種病毒Alpha後，腦部掃描顯示整體大腦出現萎縮平均縮小0.1%至2%，灰質及白質出現變化，特別是在眼眶額葉皮質（影響決策及認知的區域），海馬旁迴（影響記憶力）及負責嗅覺的區域。部分年長的病人更會出現認知能力的問題。這些腦部掃描的轉變與接受化療後/患上認知障礙的病人頗為相似。

 

　　對於這些改變和症狀，暫時沒有藥物治療，一般會隨時間改善。以下有5大改善腦功能及腦霧建議：

 

　　1. 做運動：建議一星期5次， 每次30分鐘輕度至中度劇烈的帶氧運動。研究顯示有效預防腦部退化及促進腦部復原，戶外運動為佳。

 


（iStock圖片）

 

　　2. 冥想／靜觀練習：建議一日10-20分鐘。研究證實有助紓緩壓力對抗焦慮緊張情緒，提升記憶力及專注力。可以上YouTube/ 手機apps (英文版Headspace；廣東話版newlife330）

 

　　3. 忌酒：盡量避免影響腦部的物質

 

　　4. 多睡覺：多睡覺能有助身體及腦部排清毒素及修復受損部位， 建議充足睡眠

 


（iStock圖片）

 

　　5. 均衡飲食：蔬菜水果， 橄欖油， 堅果及豆類，全穀類先食物證明有助提升記憶，腦部健康及思考

 


盧敬欣醫生

香港大學內外全科醫學士


 

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