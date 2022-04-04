04/04/2022
會不會打第三次世界大戰
王亭之在2018年有文談:會不會打第三次世界大戰？甚麼叫智者？就是要預見問題。王亭之在2018年已考慮這問題，王亭之係乜人，自己百度一下。版位有限，未能盡錄，有興趣的讀者請【按此】閱讀全文。
王亭之近日閉關一個月，在關課之餘，思考會不會打第三次世界大戰這個問題，甚至在三摩地中都去感覺這個境界，結論是:一定會打。甚麼時候打？那就沒有一定的答案，要看共業了，若然世界的共業不變，恐怕在玄空九運，即是西元2024年之後，隨時都會打。
（iStock圖片）
誰會打贏？那就要看中國人的共業、美國人的共業，屆時會變成怎麼樣。中國比較危險，因為明暗漢奸甚多，美國則似乎沒有甚麼美奸，所以，中國是否能控制漢奸便是一個重要的問題，控制不住，一定打輸。
第二次世界大戰後的美國，實在沒有侵略全世界的意圖，他的假想敵只是蘇聯。這其實也是意識形態的問題，共產主義是對資本主義的嚴重威脅。中華人民共和國成立之後，共產主義的勢力膨脹，由是美國只能對蘇聯冷戰，扶植台灣的國民黨，再加上英國人控制的香港、葡萄牙控制的澳門。所謂冷戰，其實即是不戰而屈人之兵，美國做得很成功，收買傳媒，弄到蘇聯人認同資本主義的自由、人權、民主，美國站在這三個制高點上，在蘇聯培植了很大的蘇奸勢力，於是一舉而令蘇聯解體，蘇共滅亡。
那時候如果美國立即對中國施加壓力，發動今日的貿易戰、經濟戰、金融戰，以及「自由航行」等軍事壓力，再著力培養漢奸，收買傳媒來影響年輕人，中國一定有如慢火煎魚而死，幸虧那時美國還瞧不起中國，只想極力推廣美元霸權，而且美國人漸漸走上講求消費享受的路，還將注意力集中於控制中東，扶植出一個以色列出來，洋洋得意，所以中國才得以在危機中喘息，甚至在韜光養晦中逐漸強大。這個過程足足26、27年。
王亭之無論在三摩地中的境界，抑或是出定之後的沉思，都覺得中國會打贏。貿易戰的傷害，美國大於中國，至少中國可以扶植國內消費市場；在金融戰上，美元的公信力逐漸下降，人民幣慢慢上升，這便是決定勝負的趨勢；在地緣政治上，東南海周邊國家無法不趨附中國。時間拖得愈久，中國的勝算愈大……目前中俄兩國交好，美國不敢隨意發動戰爭，所以才會先打貿易戰、金融戰。在共業上，便要看歐盟的態度了。共業好的話，中俄會扶植歐元、歐盟會扶植人民幣，甚至中國還可以給歐元一些甜頭，歐元是大哥，人民幣只是小弟，這樣一來，雖然漢奸會罵中國賣國，但這樣一來美元必然慢慢崩潰。美元面臨崩潰之前會有第三次世界大戰，但美國會很孤立，大概只有英國和澳洲會徹底追隨他。
王亭之現在擔心的是共業不好，扮愛國的漢奸，現在是拼命挑撥中俄關係，說俄羅斯佔領了多少中國領土、說俄羅斯人其實如何憎恨中國、說俄羅斯對中國其實有甚深陰謀，他們的言論表面上不會有重大的影響，可是潛移默化，年輕人便種下了討厭俄羅斯的根。更不好的共業，那便是受漢奸言論影響下，認為中國已經走向獨裁的路，於是中國在貿易戰等戰域中便失去了國內的融和力，這樣，在內外交逼下，中國受到很大的損傷。由是便發動了美國的不良共業，美國人在經濟、金融上克制了中國，於是愈加橫霸，終於弄出一場美俄大戰，發展為第三次世界大戰。
綜合來說，如何肅奸是中俄兩國的要務，趁現在貿易戰、金融戰初起(筆者註:英法官唔撈、中概股、華為、中興都是金融戰想搞死香港)，中俄兩國將漢俄兩奸肅整，不管輿論如何說摧毁人權、如何扼殺自由民主，那麼才能維護國家利益。這情形俄國比中國要好得多，因為俄奸在傳媒中似乎沒有甚麼實力，俄人亦很少會翻牆來看俄奸言論。唉！這就是中國的大問題。
俄烏開打，王亭之於2022年2月27日又有文《普京已被逼上絕路》:（請【按此】觀看相關文章）
……總結來說就是:1、俄羅斯要向全世界訴苦，說明事情的前因後果，俄羅斯已忍辱多年，甚至北約東擴五次，俄羅斯都忍受；美國制裁俄羅斯一百次，俄羅斯又忍受，現在居然要拉烏克蘭入北約了，所以俄羅斯不能不考慮到國家安全的問題。這件事情其實很容易解決，只要北約表示不會擴軍至烏克蘭，或者那位喜劇演員表示不加入北約，事情就可以圓滿解決。然而不然，美國還要制裁，甚至宣布可能加強制裁，所以事情才會發展到目前的情況。
2、俄羅斯派維和步隊入烏東兩個共和國，本來沒有甚麼大不了，只是要烏克蘭的軍隊不要向這兩個共和國開火，更加不可將炮彈打入俄國領土。喜劇演員如果提出跟俄羅斯和談，事情就一了百了。可是美國還要跟他的盟友再嚴厲制裁俄羅斯，因此俄羅斯才會開打。這時喜劇演員要求跟俄羅斯談判，然而卻又缺席。這次缺席，喜劇演員得了兩天時間來布置防衛基輔，還向市民派了1.7萬枝槍，又鼓勵市民製造汽油彈，因此事情便非擴大不可。
拜登真的不識趣，不知道知可而止，還連續宣布，凍結俄羅斯的1萬億元，還要將他踢出美元結算系統，那就真的有點撩交打的意思了。筆者前一篇文章已建議俄羅斯宣布，會用大殺傷性武器來結束戰爭，已經有警告美國的意思。為甚麼要警告？就因為怕拜登要凍結俄羅斯資產，要踢俄羅斯出結算系統，誰知拜登在目前還不算十分嚴重的情況下，就出手了，完全不考慮可以和談，這就難怪俄羅斯宣布要準備核彈……
事情發生到這樣的情形，唯一能出來調解的便只有中國，美國跟北約亦必需要讓步。那時才讓步，不如現在就讓步……
筆者忽然有一個靈感，如果由聯合國出面，或者由中國出面，舉行一次美、俄、德、法、中五國的會談，應該可以將核戰危機解脫。
中國可以怎化解這些劫？王亭之話《中國可以恃法而行》: （請【按此】觀看相關文章）
……美國和加拿大都表示要留意中國，因為中國可能成為世界的隱憂，這便等於是向中國提出警告，如果中國支持俄羅斯追究美國，西方便極有可能又對中國發動制裁，南海台海更加成為美國向中國施壓的地域。所以目前我們要注意的，並不只是俄烏戰爭，還需要考慮到西方諸國對美國的支持，以至跟美國聯手制裁中國，以及如何應對必然會愈來愈緊張的南海台海局勢……
……中國要如何應付目前的情形呢？首先要通盤考慮。世界的強國只有三種立場，一是恃勢、二是恃謀、三是恃法。美國分明是恃勢的國家，中國恃的是法，堅持尊重領土主權，維護世界和平，發展一帶一路以利益世界，都是中國的法，也就是建立國策的原則。中美兩國比較，便是王道與霸道的分別(西方說是獨裁與民主的分別)，現在的問題便是，中國的王道，是否可以令恃謀而生存的歐盟各國，不跟隨美國來制裁中國。美國若受到孤立，就不敢對中國下手太狠。
目前歐盟兩個大國，都跟中國交通，所以才有中、法、德三國會議，這便是中國最好的時機，如果法德兩國都不向中國出手，那麼，即使加拿大、日本、澳洲向中國出手，便只能是口水戰而已。中國堅持要調查美國的生化實驗室，美國便只能拖，也就是打輿論戰，他頂多是在台海南海加強活動對中國施壓。倘如加上在釣魚島問題上挑撥日本對抗中國，甚至由日本惹事而引起衝突，那時中國就很難辦了，因為很容易給美國找到制裁中國的藉口。所以，中國目前真的要嚴重警告日本，不要冒滅國的危險來挑戰中國……不過依筆者的預測，中國的國運是不斷受到強大的壓力，但中國都能化解，而且由此得到聲譽，所以中國即使堅持要調查美國的生化實驗室，美國任何制裁與挑戰，結果都會失敗。這就是國運了。中國恃的是法，凡事依法而行，那就沒有錯了。中國可以再發聲明，一寸領土都不能失，不會因害怕戰爭、害怕制裁，便將領土送給外國，所以希望各國都要尊重中國這個立場，不要因小小一塊領土，便弄到發生核子大戰(發聲明時，要先安撫越南及印度)，這便是恃法而行了。對這樣的聲明，美國亦只能打口水戰，因為他絕不能說中國要喪失領土。
恃法而行要剛柔並重，發聲明是剛，外交手段是柔，這樣才是正確的戰略。恃勢而行的美國，目前戰略大錯，錯完再錯，這次嚴厲制裁俄羅斯，真的想制裁到他滅國，那便是愈走愈錯的例子，相信美國對中國的戰略，亦必然會愈走愈錯。用恃法而行來應付，步步都走對，只是強調領土不能喪失，那便是中國立法的底線，這樣做，世界上很多國家都會同情中國，這便化解了美國的恃勢。這便如段譽的六脈神劍，平時發不出，待對方強勢之時才突然發力，所以恃勢的慕容公子才會失敗。
作為一個負責任的傳媒，要不要及時指出美國、港奸、漢奸的惡行？王亭之做了，筆者跟隊，你跟不跟，跟你的子女講明美國的奸計？這是保家衛國的基本步。
明白美國奸計，在2024年之前都知怎投資。
投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。
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