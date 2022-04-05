碌Sir，應否掃煤氣(00003)？

由3月22日開始至今，日日都有人問我：「碌Sir，應否掃中華煤氣(00003)？」



原因？是集團公布業績，晴天霹靂，竟然公布不派紅股！



眾所周知，幾隻公用股之中，煤氣長期雖派低息（約兩厘多）但能大受歡迎，乃因千禧年之後，幾乎年年都派發紅股，令股價由2000年的兩元多反覆上升，直至2019年的接近十六元，怎不令擁躉瘋狂？



而我，正是其中一個大大得益者。試想想由2000年價位買入，有升有息有紅股，投資滾存，賺了多少倍？故此，有18年時間，我不停買入煤氣，直至2018年破13元，開始覺得價錢已經偏高，暫且收手。之後，其股價仍然上，直至一九年中在16元左右摸頂。



事實，過去10多年，無論在電台或專欄文章，我都推介粉絲買煤氣股票，因其滾存盈利相當驚人。跟我的，相信已早早回本也獲利數倍。



我由2000年$2.50開始不停吸納煤氣，至2018年$11.50停止，多年來，連紅股、收息及升值，已近十倍利潤。



不過，對我來說，每隻股皆有其市價、抵買價及掃貨價。故此，三年多前我的推算，煤氣13元以上，已超過市價，故此決定停止吸納，但卻一股也沒有沽出，因煤氣仍有派紅股習慣。



上月公布業績前，雖然有俄烏戰爭、疫情泛濫、經濟滑落、飲食業倒閉（最大煤氣使用者）、失業飆升。大量不利因素下，港股崩冧，但煤氣股價，仍長企在11至12元間，非常之堅挺！點解？因大量持有此股的國際投資者、退休基金及散戶等，皆非「炒友」亦是穩健的長線忠實擁躉。相信，不少已似我般早早上岸並賺了數倍利潤，永立不敗之地。



不過，業績一出，既不派紅股，也受疫情拖累，飲食業不振，影響收入。兩大壞消息夾擊之下，加上沒有承諾下年度恢復派紅股，立時，三大因素令不少持貨者拋售。3月22號急跌那一天，成交衝上二億五千萬。



全港飲食業中大部分食肆，皆煤氣公司長客。



不過，似乎一日已冷靜下來，翌日成交減至一億一千五百萬。然後，一連四日再縮至二千萬。顯示甚麼？沽貨及掃貨者皆收手了。交投變回疏落。相信，股價會有大段時間橫行。



上月公報業績後，股價急挫，但經只四個交易日，成交已經變回正常，股價橫行，顯示出貨者已經收手。



那麼，應否掃入煤氣呢？首先，要檢視其「天然優勢」可有變異：一、獨家經營；二、政府保護政策傾斜；三、任何時間市場皆在；四、管理良好歷史悠久；五、長期派息，從不間斷。



煤氣公司有160年歷史，在港並沒有直接競爭對手，也沒有利潤管制。



以上特點，冇變！反加上一個個優勢，加價不用申請！誠然，煤氣在香港的發展已不大。但國內方面，擁有的港華智慧能源（1083）。隨著中國經濟增長，潛質仍大，而投資新能源領域，深不可測！



煤氣公司在港的發展接近飽和，未來利潤增長，要看主攻國內燃氣銷售及新能源開發的港華能源。

中國人，到底仍是喜歡明火煮食。



煤氣財務穩健，若股價落到9元以下，我會分段再吸長揸，但毋須心急掃貨。