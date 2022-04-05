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05/04/2022

碌Sir，應否掃煤氣(00003)？

#退休 #理財 #紅股 #煤氣
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

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Photo: 圖片由作者提供

　　由3月22日開始至今，日日都有人問我：「碌Sir，應否掃中華煤氣(00003)？」
　
　　原因？是集團公布業績，晴天霹靂，竟然公布不派紅股！
　
　　眾所周知，幾隻公用股之中，煤氣長期雖派低息（約兩厘多）但能大受歡迎，乃因千禧年之後，幾乎年年都派發紅股，令股價由2000年的兩元多反覆上升，直至2019年的接近十六元，怎不令擁躉瘋狂？
　
　　而我，正是其中一個大大得益者。試想想由2000年價位買入，有升有息有紅股，投資滾存，賺了多少倍？故此，有18年時間，我不停買入煤氣，直至2018年破13元，開始覺得價錢已經偏高，暫且收手。之後，其股價仍然上，直至一九年中在16元左右摸頂。
　
　　事實，過去10多年，無論在電台或專欄文章，我都推介粉絲買煤氣股票，因其滾存盈利相當驚人。跟我的，相信已早早回本也獲利數倍。
　

我由2000年$2.50開始不停吸納煤氣，至2018年$11.50停止，多年來，連紅股、收息及升值，已近十倍利潤。

　
　　不過，對我來說，每隻股皆有其市價、抵買價及掃貨價。故此，三年多前我的推算，煤氣13元以上，已超過市價，故此決定停止吸納，但卻一股也沒有沽出，因煤氣仍有派紅股習慣。
　
　　上月公布業績前，雖然有俄烏戰爭、疫情泛濫、經濟滑落、飲食業倒閉（最大煤氣使用者）、失業飆升。大量不利因素下，港股崩冧，但煤氣股價，仍長企在11至12元間，非常之堅挺！點解？因大量持有此股的國際投資者、退休基金及散戶等，皆非「炒友」亦是穩健的長線忠實擁躉。相信，不少已似我般早早上岸並賺了數倍利潤，永立不敗之地。
　
　　不過，業績一出，既不派紅股，也受疫情拖累，飲食業不振，影響收入。兩大壞消息夾擊之下，加上沒有承諾下年度恢復派紅股，立時，三大因素令不少持貨者拋售。3月22號急跌那一天，成交衝上二億五千萬。
　

全港飲食業中大部分食肆，皆煤氣公司長客。
　

　　不過，似乎一日已冷靜下來，翌日成交減至一億一千五百萬。然後，一連四日再縮至二千萬。顯示甚麼？沽貨及掃貨者皆收手了。交投變回疏落。相信，股價會有大段時間橫行。
　

上月公報業績後，股價急挫，但經只四個交易日，成交已經變回正常，股價橫行，顯示出貨者已經收手。

 　
　　那麼，應否掃入煤氣呢？首先，要檢視其「天然優勢」可有變異：一、獨家經營；二、政府保護政策傾斜；三、任何時間市場皆在；四、管理良好歷史悠久；五、長期派息，從不間斷。
　

煤氣公司有160年歷史，在港並沒有直接競爭對手，也沒有利潤管制。

 
　　以上特點，冇變！反加上一個個優勢，加價不用申請！誠然，煤氣在香港的發展已不大。但國內方面，擁有的港華智慧能源（1083）。隨著中國經濟增長，潛質仍大，而投資新能源領域，深不可測！
　

煤氣公司在港的發展接近飽和，未來利潤增長，要看主攻國內燃氣銷售及新能源開發的港華能源。

中國人，到底仍是喜歡明火煮食。
　

　　煤氣財務穩健，若股價落到9元以下，我會分段再吸長揸，但毋須心急掃貨。

 

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