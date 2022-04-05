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05/04/2022

默默收緊移民政策，讓香港人知難而退

#台灣 #移民 #港人 #定居許可
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　台灣曾經是香港人移民的熱門地區，但根據當地移民署公布最新數字，今年頭兩個月獲得居留和定居許可人數共1485人，比去年同期的1980人減少了百分之25，降幅驚人。深究原因，其實和台灣當局默默收緊移民政策，讓港人知難而退有關。

 

移民署默默收緊對港人移民審查標準。

 

　　其實過往多年，港人移居台灣人數相當穩定，從2016到2019年居留許可人數每年維持在4至5千人，定居許可則在一千出頭左右。從2019年下半年開始，民進黨表達聲援反修例人士和撐香港之後，港人申請移民人數激增，2020和2021年獲居留許可人數都突破1萬人。

 

　　不過，細看定居許可數字會發現一個值得深思的現象，就是雖然民進黨當局批准港人獲居留許可，先來台灣等候進一步審查以便取得定居許可（即拿到台灣身分證成為正式台灣居民，可以享受全民健保等福利），但定居許可人數卻沒有按比例大幅增加。從2016年至去年，每年獲定居許可港人維持在1千到1500人之間，也就是說，台灣當局有一個沒有說出來的定居「配額」，愈多港人來台，等候取得定居許可的時間就變得愈長。依照近三年的數字估算，已累積超過兩、三萬港人正在等候獲得定居許可。

 

　　而在部分香港社交網站歌頌台灣當局大力撐港人的同時，民進黨政府在2020年3月開始，暗中收緊港人投資移民審查標準。從時機來看，正是台灣大選之後，是否因為港人在選舉中幫忙發揮吸收選票的階段性任務已經結束，值得懷疑。

 

　　除了收緊投資移民審查標準，拖長審查時間外，當局也暗中設下政治限制。例如在大陸出生的港人，就算是母親懷孕期間，不小心返大陸生下，不到一歲便帶回香港，也都被台灣暗中標籤了在大陸出生的「原罪」，不易獲得定居許可。而如果夫妻中其中一人是大陸出生，在所謂的聯合審查機制下，一樣受到刁難。

 

　　此外，年紀大的也被列為不受歡迎，通常超過45歲會被嫌年紀太大，怕移民來台不久之後就要經常看醫生，瓜分台灣人全民健康保險的權益。當然兩岸關係對峙，導致台港關係緊張，波及曾經擔任或者已退休的公務員，這一類人想要獲得定居許可，機會也是相當渺茫。

 

　　對年輕港人來講，一兩年前流行以來台讀書方式獲得居留。這個渠道看似吸引，但攤開法規檢視，原來最快也要9年之後才能獲得居留身分。而且讀大學四年畢業之後，一般沒有特別專長的畢業生，還要維持5年連續就業的記錄，而且每月薪水要達47971元才有機會取得定居資格。而台灣的低薪惡名昭彰，尤其是對讀文科的剛畢業學生來講，月薪要達到4萬新台幣相當困難。

 

不少在台港人仍在等候定居許可審查。

 

　　筆者幾位朋友2020年初以投資方式獲得居留許可來台，但到目前為止，仍處於續年審查，被當局要求不斷提交證明文件階段，整顆心懸在半空。甚至因反修例事件而逃到台灣的年輕人，也因為當局遲遲不承諾可以長期居留，也默默前往其他國家。很多人自認已經做足要求，也投入大量身家積蓄，面對充滿變數的台灣定居道路，惶惶不安。

 

 

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