盈富換「領隊」不會提高派息

上日提到，有不少退休人士都喜歡買盈富基金（02800）收息，因為盈富基金是追蹤恒生指數表現的ETF（Exchange Traded Fund，即交易所買賣基金，也稱為指數基金），而恒生指數代表的是一籃子在港上市的藍籌股，理論上是很穩陣的。

再者，既然是一籃子的股票，自然不擔心不派息，因為即使其中一隻，甚至幾隻股票不派息，只要其餘繼續派，甚至派更多，最終可能沒有影響。

不過，我認為，最近十多年，恒生指數，即盈富基金的表現實在差強人意，最近這次港股大跌，恒生指數跌至18000多點的水平，比兩年前的低位21000多點還要低，這就完全給其他指數比下去了。

君不見兩年前的道指，最低位是19000點左右，但今次的低位只不過是32200點左右，即是這兩年有很大的實質升幅呢！

但退休人士買盈富，主要是想收息，因此，即使股價沒進帳，只要能派息，也總算是隻及格的退休收息股呢！

但我想指出的是，由於恒生指數正進行大變革，成分股數目將由大約55隻，大幅增至100隻，而過去和未來加入作為成分股的股票，都會以增長股為主，這些股票的息率一般不會高，有些甚至不派息，這樣下去，只會攤薄盈富基金的息率（現時大約3%左右）。

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本來，今日我想跟大家分享下，我對盈富作為退休收息股的看法，但上周適逢盈富基金發生一件大事，我想今次先來評論一下。

用足球的術語，今次盈富的大事，就等於換「領隊」。但盈富換「領隊」不是因為舊領隊做得不好，因為做盈富的「領隊」其實很簡單，只要跟足恒生指數的表現便可。

而要跟足恒生指數的表現，最簡單方法就是以實物形式跟足恒指成分股每隻股份的比重和升跌去買賣便可，這種方法稱為「複製」。我可以說，要複製恒生指數的表現不太難，完全沒有技巧，寫個程式由電腦去做便可，唯一缺點就是成本較高（買賣股票的費用也不菲）。

過去，盈富基金在「領隊」道富環球帶領下，誤差也算低（誤差率是衡量指數基金的基金經理表現的主要指標），可說是交足功課了。今次「被迫」退位，其實是政治原因，因為美國限制美資公司投資個別中資股。

道富要追踪恒生指數的表現，少不了要買賣中資股。如果不能買賣，就等於打爛道富的飯碗。雖然後來澄清了，道富可以用香港的子公司來做，就沒有違規，但最後道富仍然決定讓位。

今次改由華資的恒生投資來做「領隊」，對投資者來說，最大好處是可以減低管理費。

根據公布，恒生投資成為「領隊」之後，管理費會從現時每年0.025%-0.05%的分級計算，分3年下調至0.015%-0.045%，減幅大約三成；到第四年再減至0.022%，減幅高達四成。

要營運一隻基金，除了基金經理的管理費外，還牽涉其他費用，例如信託人費、核數師費等等。連同所有開支，按照管理資產的總額計算出一個比例，就稱為基金開支比率。現時盈富是0.1%，經過更換「領隊」之後，可望再降至0.08%左右。

不過，我想指出，這個跟「食息客」的關係不大，因為收費跟派息是兩回事，所以，這一連串變動不會改變盈富的派息，唯一有幫助是進一步收窄追蹤的誤差，因為所有收費都會在基金單位的價值中扣除，能夠扣少些，股價自然高一些。

明白了今次換領隊對盈富表現的影響後，下次再跟大家分享我對盈富作為退休收息股的看法。

作者電郵：lkslo@yahoo.com