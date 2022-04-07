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07/04/2022

長新冠無藥醫？

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Text: 石鏡泉、吳國雄

　　本港第五波疫情肆虐至今，過百萬人染疫。以往一直被忽視或被誤導為大感冒的新冠病毒病，不少康復者開始面對不同程度新冠後遺症的困擾，這稱為「長新冠」（long COVID）的後遺症，港人開始醒覺原來中招新冠，真的與感冒不一樣。

 

　　最令人擔心的，長新冠被傳為無藥可醫，或成為纏繞終身的「絕症」。更重要是無論曾否染疫導致新冠病發，長新冠不單止在新冠康復者身上出現，原來在一些隱形患者、無症狀感染者、甚至體内有低毒量未病發的人，都有機會成為長新冠的長期病患病人。

 

長新冠（long COVID）後遺症

 

　　世界衛生組織（WHO）2021年10月公布臨牀定義：這種症狀通常發生在確診或可能被新冠病毒感染的人身上，一般在染疫後3個月內出現，持續至少2個月，並且無法由其他診斷解釋。

 

　　世衞估計，全球約10%至20%新冠患者即使在康復後，病毒都會殘留幾星期甚至幾個月，長新冠最長可以持續多久，至今未有統一標準。如有關症狀持續超過12周而未有其他原因解釋的症狀，便歸納為長新冠。新冠病毒可以衝擊患者腦、肺、血管、生殖及免疫系統，造成長期疲倦、呼吸急促、認知障礙甚至性功能下降等。主要症狀包括：極度疲倦、氣短、胸痛或緊繃、記憶力和注意力下降、失眠、心悸、頭暈、刺痛、耳鳴或耳痛、食欲不振、味覺和嗅覺變化、關節痛、抑鬱或焦慮、皮疹、咳嗽、喉嚨痛等。

 

（iStock圖片）

 

腦霧（Brain fog）

 

　　因小膠質細胞遭過度激活致「腦霧」，是長新冠最常見的病徵之一。即使是輕症患者，也可能出現認知障礙，導致注意力、記憶力及語言組織能力下降。有患者因此出現失憶，導致思維混亂、頭暈頭痛，不時遺忘日常詞彙，或難以跟隨大腦指示作出反應。更有患者因難以保持清晰思考影響心理健康，出現焦慮及抑鬱等病徵。

 

　　多項研究發現，即使是輕症患者，也可能出現嚴重腦部炎症。一種可能性是作為中樞神經免疫屏障、腦細胞小膠質細胞或會因染疫使過度激活，這一過程正與衰老或某些神經退化性疾病導致認知問題相若。

 

下一頁：更多後遺症及西醫藥紓緩效果

 

 

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