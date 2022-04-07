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07/04/2022

華山論劍後發制勝

#北韓 #金正恩 #聯合國安理會 #烏克蘭 #美國 #前總統奥巴馬 #拜登 #普京
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　群雄華山論劍，兩撥仇家幾句言語不和率先動起手來，且看那大白熊寨主重劍出擊，大有力拔山河之勢，不料卻被那笑面虎無影手真真假假撥弄幾招，玩得他暈頭轉向，打了個難解難分。
　


北韓領袖金正恩親自監督新型洲際導彈發射（互聯網）


　　一眾圍觀的江湖中人，道行稍淺的看得眼花繚亂分不出輸贏；內力稍差的，被劍氣逼得哭爹叫娘，疾呼快住手，快要斷氣的更已是倒在地上動彈不得。比武切磋，要人性命不成？稍懂得門道的人都知曉，雖然架打到這個地步已算值回票價，但按照武俠小說的經典戲路，真正的高手肯定還沒有出手。
　
金家掌門奪路而出
　
　　果然說時遲，那時快，白頭山金家三代掌門人大喝一聲奪路而出，使出火箭人連環霹靂劍，瞬時之間超高音速、移動平台、高低空防，十幾個筋斗一氣呵成，最後腳未落地又是一招火星－17凌空一擊，瞬時之間沙塵滾滾，在擂台東北角引起不小的騷動。
　
　　稍懂的人都知曉，按照武俠小說的戲路，這算是進了點門道了，不過還不急，江湖水深得很，好戲肯定還在後頭。果然，群雄酒席上星條幫喬幫主若無其事拍掉膊頭上的塵土，言下之意你小子這點功夫，最多也就是弄髒我的衣服，當下居然就不再發話了。
　
　　各家掌門看在眼裏，無不暗自冷笑，這金家天不怕地不怕，樹敵甚多，周遭都有仇家，真要打起來，還真用不著喬幫主出手。更何況幫主武功蓋世，隨便出手不怕被人笑話他不講武德？

 


聯合國安理會討論烏克蘭局勢（聯合國官網）


高手過招誰先動誰被動
　
　　再看這邊打得最激烈之處，武林高手過招，誰先動誰被動。大白熊寨主既然先動了手，一招一式自被喬幫主看得清清楚楚，一旦露出破綻就有滅門之災。幫主施施然穩坐看台之上，暗地裡千里眼、順風耳一件件利器盡出，更使出隔空點穴的上乘內功，專打大白熊寨主的五經六脈，把他逼得連連後退。
　

 


普京先出手易陷被動（互聯網）

 


　　眾所周知，喬幫主以一套瞌睡打穴功夫名揚天下，使起劍來似睡非睡，耳根卻清楚得很，點起穴來更是招招致命。他懂得真正的高人論劍，那是「會當凌絕頂，一覽眾山小」，必然跟足武林規距，後發制人。按武俠小說的戲路，到了最後關頭，說不定就會有人「滄海一聲笑，濤濤兩岸潮」。
　
　　喬幫主倒也是在江湖上行走了一輩子，定力了得，最後關頭沒到，也就任由得台下一眾弟兄打得血流如注，高呼：「大哥，快動手啊，弟兄們頂不住了！」他除了隔空暗助，硬就是居高臨下，紋風不動。

 
笑面虎暗學《九陰真經》
　
　　雖說如此，眼看著場內刀光劍影，也不能讓同門弟兄輸了，於是他稍微動用一股內力注向笑面虎。不料就是這一相助，他瞬間感到邪門了！但覺自己的內力源源不絕被吸到對方身上。幫主不由得一驚，仔細打量對方，以前沒把他放在眼裏，可這分明不就是《九陰真經》嗎？！
　
　　喬幫主暗道不妙，表面若無其事，暗中卻趕緊發功欲抽身而出，不料自己的內力被對方粘在一起，任他怎麼掙也掙不脫，一時之間翻江倒海，剛想喝停就又洩出一口真氣。幫主本來年事已高，且內力虛耗多年本已所剩不多，省下這點真氣本來是要留待最後關頭才用。如果使出去，下一口氣就緩不過來了。他當下只好護緊面門，凝神閉氣，撐得一時算一時，最要緊不讓各路豪傑看出破綻，免得被人趁機發難。

 

 


美國前總統奥巴馬周二重返白宮，對拜登表達支持（奥巴馬推特帳戶截圖）

 


江湖水深高手也中伏
　
　　回想起來，笑面虎早就對幫主陽奉陰違。和大白熊寨動手之前，幫主已經提醒他以大局為重不要挑事，可他不聽。現在動起手來，居然愈打愈強，竟連幫主的內功都被他吸走，是誰暗中教他的？幫主留神一看，只見五眼同門老二在場中走高竄低，忙著給笑面虎遞刀，還有那大白熊寨的幾個世代仇家，表面上扮弱，暗地裏卻是拚了命給笑面虎續力。
　
　　喬幫主看罷似乎明白了些甚麼，這江湖的水那麼的深，一個不慎高手也會中伏。這一眾同門給他挖了個龍潭虎穴的大坑，一旦跳下去就要和大白熊寨主拚個你死我亡；若是不跳的話，就這麼拚耗內力，同樣會落得個兩敗俱傷的下場。
　
　　就在他苦無脫身之計時，突然背後注來一股原力，他回頭一看不由得大喜望外:「奧巴馬師弟，你終於來救我了！」

 

 

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