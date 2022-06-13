消費券又嚟！快訂名店吃餐好！6 間人生必吃／一位難求／米芝蓮加持高級餐廳推介！神級壽司、三星法國菜、創意中菜、名廚意菜齊晒

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1.一生人必吃一次！米芝蓮三星大贏家： Caprice

2022年度「亞洲50最佳餐廳」剛於上月底公布，去年榮登榜首的大班樓排名下趺，但香港區仍有喜訊，就是四季酒店的高級法國餐廳Caprice排名升至第24位。

Caprice連續多年獲得米芝蓮三星榮譽，在香港的法國餐廳中已是出眾，更有世界各地食家評Caprice為「一生人必吃一次」的餐廳。

Caprice的裝潢華麗古典，水晶吊燈、Art Deco壁畫、銀製餐具，氣派如現代宮庭殿堂，是高級貴氣的典範；在華麗感十足的環境下，落地玻璃窗外的維港景色也比下去。取得米芝蓮三星，服務的專業和貼心更是不用置疑。

Caprice的氣派華麗，猶如歐陸宮殿。

服務是出名的熨貼周到。

主廚Guillaume Galliot接手後，Caprice不斷更上一層樓，所以來過一次也要再來。Galliot出生於法國Chambray-les-Tours，年紀輕輕已在三星米芝蓮餐廳Jardin des Sens工作，23歲便已成為新加坡萊佛士酒店副主廚，曾於紐約及加勒比海的Saint Barthelemy擔任餐廳顧問。Galliot將前瞻性視野和當代藝術帶入法菜當中，澳門的The Tasting Room在他帶領的頭一年已摘下米芝蓮一星。

大廚Guillaume Galliot才華洋溢，可說是法國料理界的鬼材。

阿拉斯加蟹肉伴海鮮啫喱配特級魚子醬

Galliot可說是法國料理界的鬼才，其菜式給人曠古爍今的體驗，菜式既有傳統法國菜的精心用料與烹調，食材配搭亦屢見創新，最難得的是創新得來，不離經叛道，每每吃到經典法國菜精髓。溫馨提示，法國乳鴿伴婆羅門參配咖啡汁、阿拉斯加蟹肉伴海鮮啫喱配特級魚子醬，還有熟成36個月的comte芝士都是其招牌菜，別錯過！

澳洲和牛他他拌法國生蠔配特級魚子醬

特選法國芝士

Caprice

地址：中環金融街8號香港四季酒店6樓

電話：3196 8860

收費：$2,480（一款Menu）（設加一）

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