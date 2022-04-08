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08/04/2022

復活節2022｜長假期指定行程！3條初級行山郊遊路線推介：一望無際大草原、輕鬆睇城市靚景！

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Text: Christy Yiu

　　下周末就是復活節假期！長期留家抗疫，當然想趁假日外出鬆一鬆！除了用消費券到商場大買特買，行山郊遊也是長假期的指定行程，今次編輯精選了3條初級行山郊遊路線，不論是行山新手或是一家大小也可以輕易完成！

 

1. 昂平高原：一望無際大草原，野餐露營啱晒！

 

　　想去高原，不一定要去台灣！成為熱門行山地點之一的昂平高原位於馬鞍山與西貢之間，北面為「大金鐘」山峰，西貢海的景色於高原上一覽無遺，除了深受「行山友」歡迎，亦是滑翔降傘的勝地！

 

（圖片來源：隨我行Follo3Me）

 

　　昂平高原位於海拔400米的山谷之中，屬於香港少有的高山草原，這遍一望無際的草地可說是野餐必到的地方！昂平高原同時亦是漁護署指定露營地點之一，所以不時都會看到草原上有大大小小的營帳；迷人景致伴隨悠悠春風，絕對是可以讓人過上一整個下午的好地方！

 

（圖片來源：隨我行Follo3Me）

 

　　前往昂平高原的路線十分簡單，從馬鞍山郊野公園出發，沿著馬鞍山郊遊徑向上走，向「大水井」方向行，即可到達昂平高原，整個過程需時只約1小時，可說是完全沒有難度，十分適合作親子活動！

 

路線參考：馬鞍山郊野公園 > 馬鞍山郊遊徑 > 昂平高原

 

交通：

1. 於港鐵恒安站步行至馬鞍山郊野公園起點（需約1小時）

2. 於港鐵恒安站乘的士到馬鞍山郊野公園起點

3. 於港鐵馬鞍山站乘搭村巴NR84號，在郊野公園站下車。

 

需時：約1小時

補給點：沒有

難度：2分（5分為滿分）

 

下一頁：熱門新手路線海下灣！

 

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