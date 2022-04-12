美官員訪台「見光死」，台關係法周年無慶祝

上星期日本傳媒披露，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）將在結束日本行程後，10日轉往台灣訪問，成為25年來首次到訪台灣的現任美國議長。然而就在北京針對此事，發出美國總統拜登（Joe Biden）上任以來對美國最嚴厲的警告後，佩洛西「剛好」因為感染新冠肺炎取消日台行程，被部分台灣傳媒戲稱為「戰略新冠肺炎陽性」。佩洛西康復之後，會不會再到台灣訪問，更成為不同立場傳媒爭論焦點。

《日本富士新聞網》引述知情人士消息報道，佩洛西訪問日本和首相岸田文雄會面之後，將臨時取消韓國行程轉往台灣。中國外交部發言人趙立堅馬上回應表示，要求立即取消佩洛西眾議長訪台計劃，停止美台官方往來。

外長王毅更警告，美國眾議院此舉是在台灣問題上公然踩踏「一個中國」紅線，如果美方一意孤行，中方必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔。

《環球時報》前總編輯胡錫進提出更激烈的建議，包括：宣布10日當天關閉台灣上空，實施禁飛、解放軍戰機在佩洛西訪台當天飛越台灣島等，而且主張北京可提前預告這次行動目標和計劃規模，看台灣是否採取對峙或回應，調整整體局勢變化。

其實美方人士訪台「見光死」近年已經不只一次發生過。2021年1月13日，當時的美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）預定訪台。美國國務院於美東時間12日宣布，為確保「政權交接平穩」，將取消國務院在接下來8天內所有原本的訪問計劃，克拉夫特行程臨時取消。2020年底美國環保署署長惠勒（Andrew Wheeler）也計劃訪台，但出發前也因傳媒報道和批評而取消。

另一「見光死」例子則是去年9月，中美領導人視訊通話後，美國官員隨即向《金融時報》透露，當局正研究台灣駐美國代表處「正名」的問題。顯見美國口頭上仍維持一個中國政策，但適時還是會靠著打台灣牌企圖謀取利益。不過台灣牌也意味著可能引發中美對抗嚴重後果，最後又以「見光死」的一貫手法收場。

佩洛西新冠肺炎陽性後，蔡英文也因接觸確診者自我隔離。

佩洛西這次如果訪台，名義上是慶祝《台灣關係法》43周年，但民進黨當局在消息曝光後，一反常態沒有進行大內宣，而是相當低調。隨後當局公布，蔡英文因4月4日與11名家人餐聚，其中一人於8日確診，蔡英文即刻到14日在官邸進行隔離。

4月10日《台灣關係法》43周年，當地沒有任何慶祝活動，鬧得轟轟烈烈的佩洛西訪台大秀，在此戲劇性的劃下句點。