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19/04/2022

【單身男士出Pool攻略】鑽石媒人Mei Ling推出一站式姻緣平台

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擁有豐富婚姻配對經驗的鑽石媒⼈Mei Ling (吳美玲) 宣佈推出首個為全球單身華人而設的最佳婚配綜合體 Meiling.hk。Mei Ling (吳美玲) 表示：「要成功找到姻緣，必須具備兩⼤條件：(1) 機會 (2) 技能。追求前者已非容易，忽略後者的更是普遍，結果失敗告終，因兩者確實缺⼀不可！Meiling.hk 正是為尋找姻緣的⼈⼠們解決多種問題的最佳方案！

 

Meiling.hk 目標清晰，策略專注，提供的服務包括 (1) HK Matchmakers《香港婚姻介紹所》，專為尊尚人士而設的線下服務。(2) Mei Match 《四海姻緣》，專為全球華⼈⽽設的線上婚配，尤其適宜中港台、星⾺越及海外僑胞。(3) Mei View《美視》 視頻訂閱平台，內容豐富多元化，讓訂閱者們可輕鬆吸收更多的資訊，擴闊話題，從而深化溝通，這正是建立感情、堅固關係的「技能」。以上三種服務現已開啟！2022 年底前，將再推出 (4) Mei Club《美薈》 ，⼀個精采高雅的單身聯誼會。 Meiling.hk 是目前業界首個提供這全面服務的婚介公司。所有單身人士皆適用，無論您是優哉游哉、聽天由命型；或是大忙人、工作狂；或是超級宅男女皆宜，值得⼀試！

 

MEILING


Mei Match《四海姻緣》是⼀個全新概念，與⼀般的網上交友平台並不一樣。兩者最大分別是⼀般交友平台都是「自助」式，對象是誰都無從稽考。在《四海姻緣》平台，⾸先⽤⼾資料全部保密，永不陳列。背景審查及虛擬面試乃入門的基本條件。配對將以電腦及專業婚配師跟據用戶的需求及條件進行篩選，視乎客戶可接受的程度搜尋，可擴展於中港台以外、如星馬越、或從海外僑胞或外籍⼈⼠中為用戶尋找合適的對象。

 

MEILING2

 

為慶祝是次嶄新網上服務，視頻訂閱平台Mei View《美視》及網上婚配服務平台 Mei Match《四海姻緣》將推出限時優惠。凡於5 ⽉1 ⽇或之前成功登記成為《美視》或《四海姻緣》會員，即可專享50% 會費折扣優惠*，6 ⽉1 ⽇或之前成功登記者，即可專享20% 會費折扣優惠*
*註：《美視》及《四海姻緣》保留最終限時優惠決定權。

 

馬上⾏動，登記成為⽤⼾，讓您輕鬆透過《美視》學懂各種軟技能，通過《四海姻緣》網上婚配服務協助，當機會來臨時，就可以好好把握，於2022 年展開美好姻緣！

 

資料由客戶提供

 

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