香港是否可以禁非港人買樓兩年？

有老友話無端端發達，加拿大樓價在過去兩年升了50%，加政府打算立例禁止非加拿大人兩年內不准買樓，解禁之後樓價就會大升，就好似香港，大家都預計解封之後樓價會急升，老友話有幾個單位在加拿大，今次真係多謝加拿大政府，老友賺錢之餘不忘潤下香港政府，搞甚麼辣招稅，不如學加拿大政府，索性禁止非港人買樓，一招就可以到位。

加拿大政府如果因為在過去兩年樓價急升50%而禁止非加拿大人買樓兩年，即是承認房屋政策失敗，甚至沒有房屋政策，讓房屋問題自生自滅，更加唔知道非加拿大人的龐大購買力，否則樓價就唔會在兩年內上升50%，禁非加人買樓只是亡羊補牢，一定會在這兩年內大力增加房屋供應，希望有足夠供應量給予在過去兩年內賣了樓的加拿大人回購，才可以避免一場腥風血雨，小杜甚至避過下台危機，老友話唔明。

在過去兩年，在加拿大賣樓的是甚麼人，是加拿大人，買樓的是甚麼人，大多數不是加拿大人，很明顯非加拿大人在過去兩年在加拿大樓市賺了很多錢，他們就算很滿意加拿大的房屋政策，可惜沒有投票權，而擁有投票權的加拿大賣樓業主輸到阿媽都唔認得，甚至要做無殼蝸牛，試問他們又點會投票給小杜？禁非加拿大買樓兩年亦是沒有辦法中辦法。不過，在兩年之後，如果可以讓非加拿大人買樓，代表供應充足，如果非加拿大人對加拿大樓市失去興趣，樓市就會大跌，並不是解禁之後就會大升，老友表錯情。

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如果香港禁止非港人買樓兩年，我講大家未必會相信，樓市是會急跌，甚至會出現恐慌性拋售，香港政府對於樓市了解程度比加拿大政府優勝很多，所以不會出現禁非港人買樓，最多推出辣招印花稅。老友話我妒忌，講出一大堆似是而非理論，我諗我唔需要掛。