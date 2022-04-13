木海在雙魚座合相│164年一遇的追夢最佳時機！如何發揮潛意識力量，令夢想成真？

你有沒有夢想想去追尋？

對於自己的事業，有沒有一些希冀、憧憬？

例如特別想做某份工作、加入某家公司，又或自行創業？

撇除每天的營營役役，心中有沒有一份渴望、熱情，想要得到滿足？

以前很少聽到人開口埋口講夢想，尤其在現實的香港，相當的不切實際。但自從「造星」節目的出現，觀眾看到參賽者為自己的夢想努力的付出而備受感動，不少人內心追夢的渴望也被燃起，起碼社會上多了聲音鼓勵別人追夢，就算自己未必做到，也會支持他人「敢於追夢」。

如果你內心有一團火，有夢要去追，就要把握這年非常難得的星象——木星海王星在雙魚座合相。

為甚麼難得？單純的木星海王合相，已經是13年才一次，如果再要加上跟「夢想」有關的雙魚座，就是大概164年才有一次！

木星是發展、擴張、尋找機會，海王星是內心的渴望和夢想，而雙魚座，同樣跟夢想有關，相當理想化、夢幻式。

每當兩顆星相遇、合相，從占星學的角度去看，就是一個新的開始，是一個播種的時候，如果下對了種子，日後用心栽種，便會得到良好的收穫，所以趁著木海合相，就要把握機會下種子。

如何下種子才有效？如何開始追夢？最好就是按著木星、海王、雙魚座的能量去做，順勢而為，自會有最佳效果。

《全民造IＶ》

先確定自己的夢想是甚麼

如果你隱隱約約覺得自己是有夢想的，但概念又有點模糊，不太知道自己真正追尋的是甚麼，就要花一些時間，先去弄清楚。

尤其是不少人，在成長的過程中，或在社會的歷練中，這個「夢想之聲」一直被抑壓，逐漸變得模糊，或索性忘記了。

海王、雙魚都需要我們去聆聽內心的聲音，可以通過靜心、冥想，又或一些運用直覺的方法，例如塔羅牌、解讀自己的夢境，去聽聽內心的聲音。甚至可以跟自己的內心對話：

例如可以問自己「我最渴望去做的事情是甚麼？」

「不計回報、不作任何計算下，有甚麼事我做起來很快樂？就算要付出很多也是覺得開心的？」

「是甚麼燃起我內心的一團火？」

「如果不問結果，單是在過程當中，也已經極度投入和享受？」

製作願景板

當你很清楚自己的夢想是甚麼後，就可以製作「願景板」，這是「吸引力法則」常用的技巧，就是將一些關於你的夢想的東西、人、事等，找出那些圖片、寫下你的願景、計劃，全都貼在一塊板上。也就是將你對未來的渴望、想達到的目標、願望成真時的模樣，將這些都變成一些「可見」、「具體」的藍圖，並放在日常生活中的當眼處，天天提醒自己，潛移默化，將「夢想」變成「日常」。

潛意識的力量

木星海王雙魚，相當講求「內心的力量」、「潛意識的力量」，特別是「情感的力量」。意思是夢想不只是得把口，亦不只是做了願景板放在眼前就搞定，而是你的內心、情緒、感覺，都必須跟你的願景一致。

當你對著你的願景板時，你也要想像自己在追夢的過程中，夢想成真之後，那種「開心、快樂、滿足」的感覺是怎樣，然後讓自己去上演這些「內心戲」。因為關鍵是在於「身心一致」，那不是遙遠的夢想，或只掛在口邊的東西，而是必須要有「夢想成真般的快樂」。

聽起來很弔詭，但就是要在未得到前，已先感受到那種快樂，才能吸引到更好的事情過來，讓夢想成真。

反過來，如果一邊看著願景板，一邊在質疑自己，只想著「很困難」、「我沒法辦到」，這些負面的想法，只會吸引負面的事情過來。

木星海王在4月12日合相，在4月底前去播下種子也可以，先祝大家夢想成真！