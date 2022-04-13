美元，誰能代替妳地位？

今年以來，所有非美元貨幣都顯著下跌，當中以日圓的跌幅最大，而能夠「逆市」企穩的就只有人民幣。由於港元跟美元掛勾，所以，港元兌其他貨幣也偏強，唯獨兌美元走弱。

不過，如果大家不善忘，曾幾何時，市場人士都認為，美國在2008年金融海嘯後，採取量化寛鬆的貨幣政策，不斷開動印鈔機，直接在市場買債，以增加貨幣供應，美元長遠是會大幅下跌，甚至崩潰的。

到了2020年的新冠肺炎疫情，美國又再重施故技，今次去得更盡，那就是「無限量寛」。直到今年，美國才開始加息，下月也有很大機會「縮表」，即是把過去兩年在市場購入的債券沽出，以吸回市場的流動性。但正正因為美國開始加息和縮表，美元的吸引力就更大，所以解釋了今年以來美元轉強的原因。

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但美國不斷「量寛」，也令到很多投資者長綫看淡美元。我的姊妹Teresa就是其中之一。上周末我跟她碰面，由於她近期計劃買一份儲蓄保險產品，她在猶豫，到底應否買美元保單。

「我現在買的儲蓄保險可以傳承幾代，所以是極長綫的，萬一將來美元大跌，我即使賺了利潤，但卻蝕了滙價，豈不是得不償失？」Teresa請教我的意見。

「明白妳的想法。但這一刻，美元的『王者地位』仍然十分鞏固，俄烏一開戰，資金要找地方避險時，除了黃金之外，美元幾乎又是首選。我即時想起哥哥張國榮那首Monica的歌詞：『誰能代替妳地位？』我指的妳，當然是美元了。」

「但這個地位不是慢慢減退嗎？」

「也許是的，23年前歐元面世時，很多分析員都認為，歐元可以挑戰美元的地位，但一路走來，歐元原來也不外如是。今時今日，也有人認為人民幣是未來的重要貨幣，甚至可以挑戰美元的地位。但這一刻，人民幣仍然不是流通貨幣，要走到挑戰甚至取代美元的地位，現在來說是『談何容易』呢？！」

「嗯，我聽說，隨著中國推動『一帶一路』的發展，她們也要求某些國家向中國購買商品時用人民幣報價呢！」

「也許是的，但實際上只有少數跟中國友好的國家是這樣做。即是說，也許美元的地位會逐步被取代，但這個過程是十分漫長呢！」

「啊，原來如此！」

「我可以告訴妳，最近我看一個報導，提到人民幣佔全球外匯儲備的比重，其實已經不斷提高，現在已佔全球第五位，但妳知道實際的比重是多少嗎？」

「不知道，但妳的意思是仍然很低？」

「是的，只有2.79%，第一位當然仍是美元，佔58.81%，第二位是歐元，佔20.64%，第三和第四位分別是日圓和英鎊，但佔比都只有5%左右。由此可見，雖然很多人都看淡美元，但現實上，很多人仍然持有美元資產，而且，每當有危機出現時，也『不自覺』地將資金泊在美元資產。」

「明白，那麼，妳會建議我買美元保單嗎？」（待續）

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au