這個月還沒過一半，驚心動魄的事件卻由西向東，依次在歐亞大陸演了一遍：



在歐洲，俄羅斯與烏克蘭的大兵團決戰即將爆發，輸掉的一方將面對10萬兵力被全殲的厄運；在南亞次大陸，巴基斯坦總理在一場國會政爭中被推翻；而在台海，美國眾議院議長佩洛西計劃突訪台北，換來了北京空前的強烈反應……







烏東即將爆發大規模殲滅戰（互聯網）

10萬烏軍被圍困



現在看起來，烏克蘭的殺戮角鬥主戰場，南起亞速海沿岸城市馬里烏波爾（Mariupol），北至斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。沿線縱深約200公里，為數9萬至10萬名最具戰鬥力的烏軍精銳部隊，被俄軍團團圍困於此。一旦被殲，澤連斯基政府元氣大傷，難以逆轉俄烏劃江而治的結局；但若俄軍啃不下這塊硬骨頭，則軍事失利的後果必會撼動克里姆林宮。



所以雙方都不容有失。在布查事件激起的反俄民意下，北約得以源源不絕向烏克蘭輸送重型武器，甚至是包括大批前蘇聯時期生產的舊式導彈、坦克和戰機。這非但不應被視為充撐場面，反而更說明澤連斯基動用一切後備力量參戰的決心。他早前下令16至60歲男公民均要服從徵召，據此推算當中不乏獨立初期，甚至是蘇聯時代的專業老兵，例如只懂得操控俄制武器的坦克手、戰機飛行員。



雙方都不容有失



如果澤連斯基集中手中一切力量，在北約提供的防空導彈護衛下，拚死在烏東撕開一條裂口，便可與被圍困的烏東部隊勝利會師。而莫斯科也針鋒相對，將戰略重心調整為集中殲滅東部烏軍。為此俄軍不僅要準備圍點打援，更可能主動跨過第聶伯河，打擊烏軍要害。



基於主戰的英國首相約翰遜在訪問基輔後，宣布向烏克蘭提供大批反艦導彈，顯示在北約眼中，俄軍對烏東以外最可能的主攻方向，就是烏國西南部黑海之濱的敖德薩（Odessa）。如果俄軍在此實施兩棲登陸，不僅有可能徹底封鎖烏克蘭在黑海的水上交通，而且還可以由此北上抄烏軍的後路。



普京（前排左）表示將繼續完成在烏克蘭的軍事行動（互聯網）

北約放眼歐亞超級同盟



由於俄軍在過去一段時間沒有展示出摧枯拉朽的作戰力，在烏東殲滅戰即將爆發之際，西方政府及民間彌漫烏克蘭必勝的樂觀情緒，認定普京政權崩解指日可待，甚至開始把注意力轉向亞洲。例如北約成員國一周前在布魯塞爾舉行外長會議，就高調邀請了日本、南韓、澳洲、新西蘭四國外長參加，討論「新戰略概念」，欲建立跨歐亞超級軍事同盟的圖謀已經昭然若揭。北約秘書長斯托爾滕貝格更不加掩飾地說：「世界正在發生變化，北約也在變化。」



同一時間，與中國關係友好的巴基斯坦政局突變，被視為對華友好的伊姆蘭．汗因國會反對派投下不信任票而遭罷免，並由反對派聯盟領袖謝里夫取而代之。雖然巴國任何黨派的領袖當選總理後，基於地緣政治、軍事和經濟的綜合利益考量，都仍會奉行對華友好政策，但巴國當前面臨的真正危機，並不在於外交而是內政。



巴基斯坦政局突變



伊姆蘭．汗被罷黜前曾主持巴國空軍引入中國Ｊ-１０Ｃ戰機的服役儀式。（巴國空軍官網）





伊姆蘭．汗是最受巴國基層民眾支持的政治家，他的廣大追隨者認定國會的罷黜行動是一場政變，已經上街示威，而他本人亦指反對派受到外國勢力操縱。如果伊姆蘭．汗與謝里夫兩大陣營因此爆發持久的政治衝突，巴國就會陷入動亂。



這不僅會給國內的恐怖主義組織提供溫床，同時也會波及與巴國關係密切的阿富汗。巴國的動蕩同時會給印度帶來誘因，在主權爭議的克什米爾等地區採取更為進取的行動，如此一來整個地區的安全狀況就會惡化，而這又會直接威脅一帶一路和中巴經濟走廊的建設。



然後就到了台海。自從早前傳出佩洛西有意於10日訪問台北的消息後，北京作出了拜登政府上台後對美最為強硬的反應。在一連串表達強烈不滿的措詞後，加上了「立即取消」的具體要求，這就使得雙方在有關問題上再沒有迴旋空間。如果佩洛西執意訪台，北京也必將作出同等程度甚至是以上的回應。



美國外交政策的主軸是在白宮，佩洛西作為國會領袖，諸如訪台這種影響中美關係的重大敏感決定，必定事先得到白宮的認可。事實上，佩洛西更有可能是受總統拜登所托，來刺激台海局勢升級，順勢將西方的注意力重新聚焦於中國。



台島的背後是汪洋



佩洛西極可能仍會訪台（佩洛西推特網頁）

但台灣的確不是烏克蘭：烏克蘭的背後有北約，而台島的背後是汪洋。如果佩洛西的踩線行為真的引發北京做出強硬軍事動作，例如實施空中禁航，島內台軍將無力反制，只能依靠美國及其地區盟友前來解圍，這就會導致美軍直接與解放軍爆發衝突。既然美國在烏克蘭尚不願與俄軍正面交鋒，對於美軍會直接介入台海的期望也就顯得不現實。



巧的是，佩洛西因為新冠檢測呈陽性而押後了訪台，使得台海暫時還沒有掀起巨浪。但為了那一道美麗的風景線，她極可能還是會在未來某個時刻訪台的。因此，趁著這驚心動魄但仍還可以作出選擇的四月，亞洲各國的政治領袖和民眾都需要慎重考慮以下問題：歐洲已經陷入戰火，亞洲該汲取何種教訓？

