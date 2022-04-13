  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
我家私房菜
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部保哥快趣煮
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

13/04/2022

復活節長假試整！香脆爆汁生煎包，拍得住上海菜館水準！早餐下午茶都啱！

#識食 #食譜 #早餐推介 #生煎包 #自家煮 #DIY #下午茶推介 #包點
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 韋太

    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　在第5波疫情下，大部分朋友都會留家吃早餐，不過每天吃麵包也會生厭！今期韋太就教大家做生煎包，除可以作早餐之外，也是下午茶的好選擇！只要大家準備晚餐時多準備一份肉餡，第二天隨時都可以做皮即包即煎，趁復活節長假試試在家DIY啦！

 

生煎包

 

 

製作時間︰90分鐘

份量︰10 個

 

豬肉餡材料：

 

免治豬肉       200克

薑蓉           1湯匙

葱粒           1湯匙

芝麻           適量

 

豬肉調味料：

 

生抽         2茶匙

老抽        1／2 茶匙

鹽           1／4 茶匙

清水          2 湯匙

砂糖         1／4 茶匙

胡椒粉       少許

生粉         2 茶匙

雞粉         1／2 茶匙

麻油         1茶匙

 

麵糰材料：

 

中筋麵粉       100克

清水           60 克

酵母           1／4 茶匙（2克）

砂糖           1／4 茶匙

鹽             1／8 茶匙

菜油           半湯匙

 

做法：

 

　　1.    免治豬肉加入薑蓉及醃料，攪拌至豬肉有黏性，放入雪櫃冷藏1小時。

 

 

　　2.    將中筋麵粉放入大碗內，中間開一個穴，加入清水、酵母及砂糖，鹽、菜油放在麵粉上，然後用筷子或手將所有材料拌勻成麵糰，包上保鮮紙讓麵糰醒發15分鐘。

 

 

　　3.    15分鐘後，手掌先沾上清水，用手抽起麵糰向入對摺疊數次成光滑表面，放入大碗內蓋上保鮮紙，室溫發酵1小時。（或放入保鮮盒，放入雪櫃低溫發酵8—24小時）

 

 

　　4.    麵糰發酵完，麵糰對摺疊，搓成長條型狀，然後平均分割成10個麵糰。

 

 

　　5.    分割後的麵糰灑上乾麵粉，每個麵糰從中央壓扁或用木棍碌開（直徑約6厘米），中間厚，邊位薄。

 

 

下頁繼續睇食譜

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多我家私房菜文章

你可能感興趣

#識食 #食譜 #早餐推介 #生煎包 #自家煮 #DIY #下午茶推介 #包點

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk