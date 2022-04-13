4個最奇怪辭職理由！與人工低、工作量多無關！「社畜」最怕的竟然是劣質咖啡？撞鬼？還有甚麼？

4月仍然是辭職轉工旺季。對不少打工仔來說，辭職並不是甚麼新鮮事，難就難在如何開口提辭職，還有以甚麼理由提辭職才能「好聚好散」。瘋狂OT、工作壓力太大、人工不夠、無得升職等辭職理由，大家或許都已司空見慣，前排就有不少人就在網上分享自己聽過最奇怪辭職理由，方知辭職理由原來可以好千奇百趣！

【奇怪辭職理由】1.「咖啡質素太差啦！」

咖啡是不少打工仔的「精神食糧」，雖然很多辦公室的茶水間都有提供免費咖啡，讓員工每個早上可以來一杯提提神，但辦公室提供的咖啡粉質素通常都較差，有打工仔飲過後甚至直言「不可一不可再」……真沒想到一杯壞咖啡，原來都可以成為辭職理由！

【奇怪辭職理由】2.「我喺公司見到……鬼啊！」

公司見到鬼？絕對匪夷所思！不過坊間有說，有些人天生「陰陽眼」，很容易見到鬼！姑勿論是真撞鬼，還是心理因素作祟，打工仔每日至少有9小時在辦公室內工作，如果真的不幸見到鬼，實在沒有不辭職的理由……

（《我左眼見到鬼》劇照）

【奇怪辭職理由】3.「公司令我變肥！」

不知道是新陳代謝減慢，還是甚麼其他原因，很多人直言投身職場後，體重明顯增加，連「士啤呔」都跑出來了！有網民就在討論區上分享，身邊有人因為工作壓力而瘋狂吃零食、喝珍奶，結果「瘦腰」變「肥腰」，日日慨嘆「公司令我變肥！」後來更索性辭職不做了！

【奇怪辭職理由】4.「新嚟嗰位同事係我以前男／女朋友……」

辦公室內的人際關係是一個非常重要的課題，走得太近會形成小圈子，異性之間甚至會發展成情侶關係，結果很容易引發圈外人的對立情緒，甚至質疑當事人處事時會公私不分……但有一個情況更令人感到尷尬，甚至不知道如何處理，就是發現新同事竟然是EX（前男／女朋友）！如果當時關係結束時處理得當由自可，不然就是「災難」的起始，難怪有人會因此而辭職……

（《愛·回家之開心速遞》劇照）