網民大讚逆齡！廣末涼子跟25年前的自己拍M記廣告！曾參與奧斯卡得獎作的她曾大起大落？

近期看到廣末涼子為麥當勞煙肉薯仔批代言的廣告，片中四十一歲的她跟十六歲的自己同場演出，帶出薯仔批味道多年不變，始終如一。宣傳片推出後，引起熱議，網民大讚廣末涼子是逆齡女魔女，外貌幾乎沒有改變，更有人打趣說分不出年輕時及現在的她。

（影片截圖）

廣末涼子出道時，憑著清新脫俗的氣質，在日本 P&G 舉辦的「Clearasil 洗面乳」廣告選拔賽中勝出，贏得百萬日元奬金，並獲拍攝廣告機會，繼而進身娛樂圈，拍過不少家傳戶曉的電影及電視劇，更是廣告商的竉兒，代言廣告多不勝數。

此外廣末涼子更是個運動健將，游泳、田徑、籃球樣樣皆能，她以健康陽光形象示人，在經典劇集「Beach Boys」中飾演清純可愛的美少女，奠定「國民妹妹」的地位。十九歲時，她憑著電影「秘密」榮登影后寶座，星途一片光明。

成功背後的她原來承受著巨大的壓力，因此而放縱自己，並退學及奉子成婚，暫別娛樂圈。廣末涼子離婚後，演出電影「禮儀師之奏鳴曲」，此片不但獲日本電影金像獎最佳電影，並贏得奧斯卡最佳外語片奬。

（影片截圖）

廣末涼子經歷多次大起大落，似乎沒有被打倒，反而愈戰愈勇。

廣末涼子麥當勞廣告：