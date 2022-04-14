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14/04/2022

面相分析｜圍封隔離日子都有得著！哪些人最「宅」？竟然同耳型有關？

#玄學 #風水 #宅男 #隔離 #耳型 #相學 #面相 #宅 #圍封 #宅女
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　朋友在上海，上月被圍封。

 

　　他說小區若發現一宗陽性個案，會有7+7的安排，即7天禁足，然後7天可以在小區遊蕩，但若期內又有新的陽性結果，就再來7+7，他慨嘆這真是無期徒刑！

 

　　在這百無聊賴、「宅」到悶壞的日子，一位美國朋友傳來英文帖子，令他頗有感悟，內容大約如下：

 

　　「我問自己，如何看待生命？

 

　　原來所有的答案都在我的斗室！

 

　　天花板說：目標要高。

 

　　風扇說：要酷喔！

 

　　時鐘說：珍惜光陰。

 

　　牆壁：若能負重，要替人分擔喔！

 

　　日曆：人要日日更新。

 

　　銀包：儲錢為未來。

 

　　鏡：常常自我觀照。

 

　　窗：擴闊視野。

 

　　地板：別離地。

 

　　樓梯：小心每一步。

 

　　最有趣的是：

 

　　馬桶：是時候放下了，馬上放下吧！

 

　　廁紙：準備隨時「舐」嘢！

 

　　（Expect shit everyday，這句比較難譯，Shit是屎，同時也指麻煩、「大鑊」、廢話、臭罵、受氣、不公平……等，含意豐富而粗俗痛快。）

 

　　既然人在「困境」，探索一下人生意義也無妨。

 

　　但有些人，卻能樂在「宅」中。

 

　　無論他們看來多談笑風生、交遊廣闊，當有選擇時，他們寧願呆在家中。

 

　　耳型狹長的人，也喜歡較窄的活動範圍，就是家境不錯，也不享受「周圍飛」的奢華、和夜夜笙歌的熱鬧，是真正「愛回家」的品種。

 

　　在心理層面，他們比較孤高。耳朵闊大的人喜歡人氣，有位耳朵闊大的闊太一次向我投訴一位女友，說她這人虛偽，誰料轉頭闊太又約她吃飯，我奇怪地問闊太，答案是：

 

　　「唔係個個都得閒陪我嘛！」

 

　　耳型狹長的人不需要找閒人去消磨時間，他們對朋友精挑細選，不慣兄弟成群、或姊妹成堆，究其原因，是因為他們並非看得起很多人，而且覺得時間寶貴，應該留給自己。

 

　　這種人享受獨處，就算結了婚，也堅持要有自己的時間空間，不想伴侶干涉自己的行蹤，所以無論是拍緊拖或結了婚，都不會天天報到。

 

　　天生的宅男宅女在圍封的日子會樂在其中，全無問題。非此族類則要自己想辦法，一是在蝸居裏慢嘗心靈雞湯，一是計劃他日「放監」如何同大地的陽光玩遊戲！

 

 

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