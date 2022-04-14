世衛肯定中醫藥治新冠

世界衛生組織關於中醫藥治療新冠肺炎專家評估會的報告於3月31日在世衛組織官網發佈，來自世衛組織6個區域的21名國際專家參加了評估會，會議報告指出：中藥能有效治療新冠肺炎，降低輕型、普通型病例轉為重症，縮短病毒清除時間，改善輕型和普通型患者的臨床預後。報告同時鼓勵成員國考慮中國形成並應用的整合醫學模式（中西醫結合模式）；有效管理當前疫情並對未來可能發生的大流行做好準備。

在應對這輪新冠疫情中，上海已經加強了對中醫藥的使用。在今日舉行的上海市疫情防控工作新聞發佈會上，上海中醫藥大學附屬曙光醫院院長、中醫疫病防治基地負責人房敏介紹了中醫藥在防治中的使用情況。房敏表示中醫藥在新冠疫情防控中發揮了積極作用，上海針對陽性感染者，中藥使用率穩定保持在98%以上。目前已累計向各街鎮配送超過2100萬人份中藥預防方藥，對儘快建立防疫屏障起到了積極作用。

事實上，在最新版的新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）中，就突出了中醫藥治療，就診療各階段提出了相應中醫藥診療方案。最新版方案結合各地臨床救治經驗，加強中醫非藥物療法應用，增加針灸治療內容，對輕型（濕熱蘊肺證）、普通型（疫毒夾燥證）、重型（氣營兩燔證）、危重型、恢復期（氣陰兩虛證）均推薦針灸穴位和針刺方法。此外，方案還增加兒童中藥治療相關內容，安宮牛黃丸、金花清感顆粒、連花清瘟膠囊（顆粒）等多款中藥也繼續被方案推薦，用於不同時期的患者。

(資料來源: 金融界網頁：中醫藥治療新冠！世衛組織認可、上海加強使用，多家公司產品被列入新版新冠診療方案！)

對於今時世衛肯定中醫藥治新冠的效用，筆者是有些悲的，中國中醫藥治新冠的效用，哪用人家來肯定，一如烤鴨，美國加州一度要求烤鴨要冷藏才合衛生才可賣，不可以掛起來斬件賣。烤鴨要冷藏賣，果真是中國掛起來賣的烤鴨不夠衛生？

五四運動時，胡適、梁啟超等一類唯洋是重的知識分子，就謂中醫不及西醫科學，是巫術，要取締。當時的立法機構也備了法案要投票廢中醫，但恰巧立法機構主席母親患疾痢，粒米不能進，西醫屢醫無效，無奈只好找中醫來醫。該位大醫師（名字記不起）開了十個方，囑之一日一方，擬好方就走，該位主席火了，問為甚麼冇解析，該醫師回之，你不是要取締中醫？講你都唔明，只不過憐老太，才來診治，服藥三天可進食，五天可下地，十天痊癒。

老太的病情亦果如此進展，該主席之後便取消表決廢除中醫的法案。

不幸的是自新中國成立以來，國內醫界仍是不重視中醫，仍一樣以西醫標準來審視中醫，所謂的中西醫結合是將中醫西醫化，而不是中醫中醫化。要明白中醫和西醫是兩個不同的醫療理論，一如蘋果和橙，你要橙有蘋果的爽脆，或要蘋果有橙的多汁，都是攞嚟搞。

香港向以西醫為主，中醫只視為不科學之醫術，但想想，西醫只存在二百多年，那麼五千多年來，二百年前全沒有西醫的四千八百多年前，中國人是怎話過來的，是靠巫術？

治新冠疫的連花清瘟，其實是參考東漢傷寒論、明瘟疫論及清的外感治法而成方，即此方是有上千年的治病救人成效者，那用你不足二百年的西醫方子來肯定。

又如治新冠疫中可用的藿香正氣水/散/丸，是創方於明，又是用上了五百多年的方子，論輩份，應是西醫的方子叔伯輩。

再新一些的那個銀翹解毒散，是成方於清，少說也有二、三百年，怎都可以說是西醫方子的大哥。

數十年前有新起中藥店挑戰余仁生這老藥店，余仁生發了個廣告：阿孫孭阿爺，孭得郁咩？

中醫、藏醫、壯醫、印度醫、埃及醫，都有悠久的歷史，都是有其治病救人的成效，跟西醫可以平起平坐，但總不能仰求西醫而忽視西醫以外的醫療系統和理論。

今次香港第五波疫情，死得人多，會不會是只用熄熱貼等退燒藥，而沒有用上蓮花清瘟？

我有不少朋友，中招了，不會去醫院，只在家服上四天蓮花清瘟便好起來，那時甚麼輝瑞、莫端納的藥還未出來，等到要食這些西藥，死了八九十世啦！

不算這些西藥有沒有效先是說臨床測試，有幾多個月，便急急忙推出來，找港人做白老鼠？為甚麼不在歐美做完人群實驗，才拿來香港？醫德何存。

棄蓮花清瘟、藿香正氣散、銀翹千百年有效藥而不用，如主事者不是有偏見，就是醫術欠精。

另補上一點，四天的蓮花清瘟花不上一百元，但那些西藥就要每人五千元，如此敗家？特首一方面指不可每學童均派十多廿元的快速測試劑，謂要善用財，但又肯花冤枉錢在五千多元的新出爐西藥上，唔明。

以下是有關蓮花清瘟的藥效及其服用要點，值得信賴中醫藥者細看，保留。

(網上視頻)

甚麼時候可以吃連花清瘟膠囊？



頭痛、嗓子乾、痛、肌肉痠痛；



低熱、發燒、鼻塞、流黃濃鼻涕、咳嗽、咳黃痰



甚麼時候不用吃連花清瘟膠囊？



1. 身體很健康，沒任何不舒服——不吃藥



2. 身體弱，有基礎疾病，但目前沒有不舒服；——防疫中藥包、玉屏風散



3. 不舒服，但只限於受涼、打噴嚏、流清鼻涕——正柴胡顆粒、風寒感冒顆粒



4. 頭昏沉、乏力、不想吃飯、反胃惡心、拉肚子、舌苔膩——藿香正氣滴丸（水、膠囊）



（網上資料）



目前筆者有文謂，新曆五月五日，即農曆立夏，疫應可退，這個付是傳中國疫史的觀察而來：

(網上圖片)

這個觀察，存於中國疫醫書，也有逾二百年歷史的。

但去年在六月，即清明，立夏之後，不也有一波DELTA疫情，但這個 DELTA 是來自印度，不是中國，就不在那中國千百年疫史統計之內。香港今年疫情會不會就止於清明、立夏，就要看 OMICRON 和 DELTA 的中印合併種，會有幾厲害。如真來犯的話，可能藿香正氣水/散就要多派上用場了。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。