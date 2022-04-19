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19/04/2022

復活節丁財旺 零售額增半 本地遊最快周五出團

#本地遊 #零售業
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　　【晴報專訊】全港後日（21日）起放寬首階段防疫措施，食肆恢復晚市堂食，本地遊等可重新出團。零售業界指復活節丁財兩旺，生意額按月升3至5成，周末銷情料再升。餐飲業界指，復活節生意回升，惟不及正常的7成；有酒樓指周末晚市訂枱已滿3至4成。另有旅行社料最快周五（22日）可出首團，但仍待旅議會釐清條款字眼。

　　在新冠疫情緩和下，復活節長假期效應加上消費券發放，令商場人流暢旺。在4日假期，新地旗下15個商場人流按月升一半，生意額升3成，以珠寶金飾人均消費最強，達8,000元至1萬元，按月升兩成；電器產品人均消費達2,000元至5,000元。信和旗下3個商場人流及生意額，亦按月升2成及5成。

 

在消費券效應下，各大商場人流暢旺。


　　立會批發及零售界功能界別議員邵家輝指，復活節巿道理想，以電器、金器、海味銷情最旺，料周末營業額再下一城。香港百貨商業僱員總會執行總幹事蘆婕華亦稱，隨晚巿堂食放寬，上班族不用趕回家，勢帶動消費。

飲食業僅錄疫前6成生意

　　餐飲聯業協會主席黃家和說，復活節生意回升2至3成，但僅及正常6至7成，展望第2階段再放寬每枱人數限制才能復常。餐務管理協會主席梁振華指，料放寬後，茶餐廳、日式料理及泰式餐廳可望恢復疫前6至8成生意，但酒樓料僅回升2至3成，促盡快放寬至8人一枱。聯邦酒樓董事總經理譚兆成稱，周末晚巿訂枱已滿3至4成，希望「最少做到平日一半生意」。

　　縱橫遊執行董事袁振寧指，已有200人報名參加本地遊，最快周五可出團，惟仍待旅議會待釐清條款，擔心未必能趕及，或要取消出團。旅遊促進會總幹事崔定邦說，本地遊30人團較易舉辦，料放寬後每日均能成團，但仍待釐清康復者入團問題。旅議會主席徐王美倫則稱，正與政府確認條款字眼，冀今日有最終版本，免阻礙周末行程。

美容業一連兩周預約爆滿

　　香港美容業總會創會主席葉世雄表示，後日起一連兩周的預約已爆滿，業界重開準備暢順，但有無打針的客人稱因無法入場要求退款。

　　另外，食環署及警方前日聯合行動，揭13間食肆違規，涉無戴口罩、桌子無合適分隔及客人無掃二維碼等。

 

轉載自: 晴報

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