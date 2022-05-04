染疫後成日頭重重 、睏倦乏力、腸胃不適? 你可能有……

曾患上新冠肺炎的朋友總是睏倦乏力、頭重重，甚至不想起床，抑或你和朋友都有類似情況出現？你有否想過這正是中醫常提到的「濕重」問題？近年很多都市人都嘗試以中藥調理身體，剛才提到的濕重問題可以用中藥調理，濕重大多與脾胃及中氣相關，改善肺虛、脾胃失調的問題，由根源治療，回復健康，達到理想效果。





你有濕氣重徵兆嗎？

大家可從日常細節觀察自己是否濕氣重，例如總覺睡不夠、腳步特別沉重、突然出現口水過多及不覺得口渴、咳嗽痰多、體重莫名其妙地一直上升，甚至感覺連喝水都會肥、大便溏軟不成形、肚瀉、腳腫及消化不良等可能代表身體內的濕氣很重。應該由源頭開始調理改善體內運化功能，身體才能得到真正的改善。導致濕重的原因除了香港天氣環境濕氣比較高外，特別愛吃生冷食物及缺乏運動人士，體內濕氣亦相對比較重。除了以適當運動，如跑步、游泳等加速「排濕」外，中醫認為薏苡仁、赤小豆、綠豆、扁豆等有助利濕排水。

改善脾胃有助解決睏倦乏力消化不良

中醫常說脾胃，究竟「脾」和「胃」擔當什麼角色？「脾胃」是指整個消化系統，簡單來說，胃消化食物，然後將營養存藏在脾臟，再運送到身體各部分。但在濕氣重的環境下，脾胃虛寒、新陳代謝力下降，造成運化失常，可能出現消化不良。至於「氣」，是幫助人體生理功能正常運作，一旦運行失調，便出現氣虛、容易疲倦、怕冷等狀況。可考慮一些補氣及健脾的中藥配方，如人參、山藥、白朮、茯苓、白扁豆及薏苡等成分。只要把脾胃和氣都調理好，可解決大部分的不適狀況。



參苓白朮散 益氣健脾化濕

濕重引起的症狀確實帶來困擾，參苓白朮散膠囊集合益氣、祛濕、補脾之效，能減少大便稀爛、肚痛、肚痾次數，以及改善消化不良、腸胃功能差、食慾不振、腹脹胃脹、面色黃及各種腸胃不適等徵狀。在選購中藥時，除了要對症下藥外，品牌的選擇亦很重要。農本方一向領導中藥業改革創新，配合現代化生產技術，開發不同中藥配方膠囊產品，提供高質量、安全有效及更方便的選擇。

現今很多慢性疾病都是因體內太濕而引起，大家不能少看「濕重」，最好的治療方法是以藥性平和，溫而不燥的中藥改善濕重、脾胃虚弱及氣虛，同時多做運動、注意日常飲食及保持充足睡眠，從內到外貫徹健康平衡。



農本方®參苓白朮散膠囊 (240粒)

立即到官網選購：https://bit.ly/3y5NMh7

或可到農本方中醫診所 (診所地址：https://bit.ly/3KD2GOg)、HKTVmall (網址：https://bit.ly/3y9QHFi)、華潤堂、指定藥房購買。

(資料由客戶提供)



