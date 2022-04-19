QE與股市點數的關係

有投資導師過去多年一直吹捧美股，但近期他再接受訪問時，認為美股已升至盡頭，未來將掉頭回落，主因是他認為過去美股大升靠QE放水，即使業績好壞也大升突升，然而未來美國收水，股市玩完，呼籲投資者別迷戀過去升幅，是時候鳴金收兵。

之前曾經多次分享近年宏觀因素的重要性，觀察到近年經濟環境情況下，投資項目本身數字對其價值的影響力隨時不及宏觀因素，利率走勢與放水/收水情況，非常左右後市，投資者不能忽略。

未知是否因為這原因，另一邊廂，有網友卻想到令一個極端，認為宏觀因素是影響大市股價的唯一因素。於早前匯君兩周年live時，有網友提出了一個問題：「在加息和收水的情況下，美股或全球股市價格會否跌回QE前(2018年甚至2008年)的水平？」

(iStock)

單看這問題，網友似乎完全忽視其他因素。按其邏輯，標普500指數今年初約4600點，這都是這些年低息與QE造出來的，若加息與收水令指數跌回QE前，跌回2018年水平就是2600點，超過四成跌幅，跌回2008年水平就更恐怖，不到1000點，蒸發掉八九成市值。

當晚匯君的回應我也十分認同，加息與收水固然有影響，尤其利率對科技股的估值於技術上更不能少看，然而投資者卻不能完全忽視其他基本因素。

舉例，匯君在超過十年前曾經看過Netflix這家公司，當年它的商業模式是租借影碟生意，當客戶於網上付款後，Netflix會寄出影碟，客戶可以在家觀看影碟並一直保留，直至客戶租借另一套影碟時，才需要把先前一套影碟歸還。

相信大家都忘記了Netflix曾經採用過這樣的商業模式，今天回看，多麼的費時失事，與今天收取月費的網上點播模式相比，完全不夠smart。當年的Netflix只是一家實體租借影碟的當地公司，還未有盈利，今天發展為過千億美元市值的公司，全球擁有2.2億用戶，實在不能同日而語。

這五年，甚至這十五年，標普500內的成分公司實在有太多這樣的例子，撇除宏觀因素，公司的確成長了很多。加上多年來通脹與經濟成長，貨幣面值亦改變了不少，決不能單單考慮加息與收水，大市就完全按相應比例跌回昔日指數水平。

正如早前討論宏觀因素的文章提到，近年宏觀因素影響的確相對大，但投資者別過了頭，視「看市」或「看勢」為一切，影響判斷。

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