  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
親子理財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

21/04/2022

加密貨幣風險極高，適合你嗎？

#理財 #加密貨幣 #虛擬貨幣 #財富增值 #投機 #Bitcoin #比特幣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　理財啟苗過去接觸5000個青年人，除了股票，過半更對加密／虛擬貨幣（cryptocurrency）有很大興趣，斷定是未來趨勢，認為是致富的捷徑，希望多了解一些，其中的看法／留言板：「搏一搏，單車變摩托，全部買增長股／加密貨幣」。

 

　　這道出了投資決定是由市場氣氛、情緒所帶動，不是先做好功課便衝入市，是一個警號。引述彭博社投資者搶著入市是因為擔心錯失加密貨幣上升機會，原文是FOMC（free of missing out）。

 

　　我們對加密貨幣很有保留，因為不符合投資原則，包括沒有利息，沒有實質價值（業績）和業務（生產物品）可以參考，不能預測，故此不會選擇此產品。從風險角度，加密貨幣看似賺錢容易但是卻陷阱處處，屬於投機，靠炒賣很難令財富增值。

 

　　如果硬要嘗試，只能投放少於10%的資金，不管輸贏也不能增加注碼。我們要記住加密貨幣屬於投機，靠炒賣很難令財富增值，不算是投資。縱使有個別投資銀行投資加密貨幣，但未必代表適合散戶/一般投資者。

 

　　我們教導兒童及青少年建立良好的理財態度，炒賣是投機，所以不要投機。試想不論是去賭場或在家裏擲硬幣，十次裏面能夠連續估中四、五次已非常難，即使猜中七次，但第八次估錯便可以一鋪清袋，絕不明智。

 

輸比贏更大、更快

 

　　簡說比特幣的歷史，首個比特幣軟件在2009年發行，Bitcoin market比特幣交易所在2010年成立。到現在衍生很多加密貨幣，投資世界本來已經瘋狂炒賣，加上加密貨幣、元宇宙資產及NFT等，現在變得更瘋狂，陷阱重重。

 


（iStock）

 

　　雖然Bitcoin市值大，執筆時市值達到7800億美元，差不多等同標普500指數第七大的公司。加上大波幅吸引投資者，所以即使投資者知道Bitcoin風高浪急，升跌由資金及情緒帶動，但卻抱著極度樂觀、亢奮的情緒參與。

 

　　認為自己可以穩坐釣魚船；看著過去價格由一萬元升到六萬元，期望自己也能一樣幸運，能有數倍的回報。事實是散戶很難安坐釣魚船到終點，大多數未到岸已被拋了出來。

 

　　散戶投資加密貨幣風險包括：

 

　　（一）槓桿過大，變了情緒主導；

　　（二）各國加強監管工作，產生更多不能預期的波動；

　　（三）監管未完善，缺乏保障。

 

　　加密貨幣大波幅，加上高回報的渲染，令很多散戶仍然趨之若鶩。但我們要記住高回報同時也代表非常高的風險，即是輸比贏更大、更快。不要忘記加密貨幣的血淚史，2014年4月土耳其加密交易所倒閉，行政總裁Thodex「走路」，投資者損失20億美元；過去數年不少比特幣交易所破產倒閉，一將功成萬骨枯。

 

有必要立例規管，保障散戶

 

　　根據Satis Group統計，在2017年首次代幣發行，超過80%是騙局，少過10%生存下來。加密貨幣開發者為了避開監管，選擇在監管較低的國家註冊，例如開曼群島等，顯示很多風險因素未反映出來。

 

　　加密貨幣不只吸引成年人，連小孩也常掛著嘴邊。過去的投資講座青少年只提及騰訊（00700），但近年對加密貨幣也很留意，說出來頭頭是道。一次行山，旁邊一位爸爸帶同兩個兒子行山，哥哥應該讀中一，弟弟讀小四，兩兄弟和爸爸對加密貨幣投資的見解是「賺得快，一定要買」。除了說出不同代幣的名字，弟弟也舉出很多不能不買（似是而非）的理由，但歸根最終原因是「聽講」會升很多！

 

　　青少年本來留意身邊新事情是值得鼓勵，但如果以為投資就只得一種產品，希望賺快錢，這種投機心態便值得我們關注。

 

　　加密貨幣的發展迅速，因為人的慾望及追求快速利益，缺乏耐性；但產品極高風險的特質絕對不能忽視，相關監管機構實有必要立例規管，保障散戶。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多親子理財文章

你可能感興趣

#理財 #加密貨幣 #虛擬貨幣 #財富增值 #投機 #Bitcoin #比特幣

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk