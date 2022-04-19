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19/04/2022

【FOCUS】會講故事的人，滴滴理想敗於現實

#滴滴 #虧損 #退市 #流動性退潮
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　　中國網約車巨頭滴滴(Didi Global)，全力配合當局網絡安全審查之際，最新確認將以「沒有Plan B」的黯淡方式從紐交所退市，周一(18日)重挫18%。從去年6月上市之初，市值高達近800億美元，到如今縮水至不到百億美元，「走向世界，超越出行」的理想背後，是從未盈利的現實。

 

虧損連年擴大，退市或無Plan B

 

　　觸底反彈，還是逃生機會？3月16日急升42%、3月18日續飆60%的滴滴，隨著最新公告確認，「在美國退市完成前，將不會申請股份在任何其他證券交易所上市」，隔夜股價再遭打回原形，收於2.01美元。

 

 

　　在去年12月首次表示將從紐交所退市的簡短公告中，滴滴曾表示將尋求在香港上市；但周六(16日)出其不意的公告顯然斷了投資者的念頭，被形容為「相當負面」。同日公布的還有滴滴上市後首份年報，2021年累計淨虧損493.3億元人民幣，即使除去第三季社區團購項目「橙心優選」淨投資虧損的208億元，亦較2020年的106億、2019年的97億、2018年的149億大幅擴大。

 

　　即使第四季歸屬於普通股東淨虧損大幅收窄至3.83億元，但實際大部分是得益於來自持股8.6%的「東南亞滴滴」Grab在美國上市的淨投資收益83億元。

 

流動性退潮期，business見真章

 

　　滴滴去年6月30日登陸美股前夕，一封溫情脈脈又慷慨激昂的創始人信一度引發熱議，其中提及「走向世界，超越出行」和「渴望成為一家真正的全球科技公司」。但最新情況卻是，去年國際業務調整後EBITA虧損節節擴大至57.88億元。

 

　　滴滴從14美元發行價到最新的2.01美元；同樣會講故事而股價一地雞毛的，還有「高端新式茶飲第一股」的奈雪的茶(02150)，從19.8港元發行價到最新4.7元，背後是連虧4年。

 

　　同遭市場暴錘的還有周二(19日)登陸科創板的經緯恆潤(滬:688326)，攜「國內汽車電子系統領先企業」名號，發行市盈率高達245倍，上市前遭網上投資者3.95億元棄購，半日較發行價挫21%。就在掛牌前兩日，公司預計首季歸屬於母公司所有者淨虧損最多4000萬元。

 

　　面對全球流動性退潮期，「故事」、「題材」難再成寵兒，股神巴菲特金句「If a business doeswell，the stock eventually follows」，反之亦然。

 

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