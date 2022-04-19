成功人士要有良好習慣，未成功的人要習慣「不習慣」？進步、賺錢機會都要跳出舒適區才找到！

相信看到題目大家會一頭霧水，在這先解釋一下。

早前有幾個篇章都有跟大家討論過要將一些成功的行為變成自己的習慣使自己長期保持良好的工作狀態，正面的思維，從而影響每天的行為達成理想的結果。

然而，如果人有一個非常遠大的目標，在達成目標之前我們亦很需要一個「不習慣」的思維。在我們慢慢地追求目標的路上，起點和終點之間會有一段很長的距離，以運動為例，假設你要挑戰的是馬拉松長跑，由最初跑的三公里、五公里、十公里至「半馬」和「全馬」，會有階段式的練習，而中間需要的是讓身體習慣了這些挑戰，令身體能承受那個程度的消耗。過程中可能會領略氣的運用，動作姿勢該如何調整等等。

《馬拉松夢想家》劇照

但若果在練習中習慣了跑五公里之後就沒有再為自己挑戰更長的距離，就算怎麼練習也好，我們是不會因此而進步至可以跑「半馬」或「全馬」的境界。

換回我們日常的工作，我們每天每月每年為自己設下的業績目標，以筆者本行為例，很多從業員為自己設下的年度目標是「MDRT」（如果大家沒聽過也不要緊，可以當成為業界中業績的一個量度標竿，相信你身邊有很多的保險業中人樂意為你解答），在從未做過的時候當然要學習不同的技巧，向成功的前輩學習工作習慣，做心態的調整等；但在做到之後，重複幾年之後，當這件事變成自己的真正「習慣」後，甚至乎有些人是「手到拿來」，像呼吸一樣容易的時候，假若他們沒有挑戰自己定下更高的目標（可能是更高的業績額，或提早完成，或用更少的單數完成等，又可選越級挑戰COT 或TOT）或轉移至其他的目標（如做招募、帶團隊）的話，很快他就會因為習慣了做MDRT，思維上做MDRT 沒有興奮的刺激，但同時亦因為這種安全感而不作其他挑戰，從而限制了自己的能力，永遠只能完成MDRT，喪失了進步的可能性。

我們的總監常常都勉勵我們，做生意的人，不要留在自己的舒適區，因為能賺錢的機會都在不舒適區。只有跳出去才能進步，在日常生活也是，在工作也是。當我們發現我們在定目標時下意識會填的一個數字，在做運動時下意識覺得可以輕鬆完成的事，就代表這算不上是挑戰，你是時候要提升自己的能力了，在這點上你可以找比你優秀，比你經驗豐富的人取經，如何一步一步爬上去，在成功的路上你絕不會寂寞，但切忌切忌，習慣在你的舒適區，只有習慣「不習慣」你才是天天在進步。

復活節過完了，希望我們的經濟活動也跟進復活，大家在2022 再創高峰！