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19/04/2022

舒適時尚兼備！把運動服與衣櫥裏的西裝外套、衛衣、針織衫重新組合，配襯出活潑型格日常！

#穿搭.職場穿搭.運動服.休閒服.運動單品.衛衣.西裝外套.瑜伽服.健身.運動keepfit
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  • Priscilla Chan

    Priscilla Chan

    香港首位AICI國際形象協會認證形象大師 / P.C. Image Consulting創始人 / AIM卓星形象學院中國區董事長及首席導師。

    2003年創立P.C. Image Consulting，在18年的形象和禮儀的培訓生涯中，服務過的著名企業上百家，客戶包括香奈兒有限公司（香港、中國大陸、臺灣、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國）、AXA安盛保險有限公司、香港鐵路有限公司、中華電力有限公司、永亨銀行及恒隆地產等等。她以嫻熟的廣東話、普通話和英語，為亞太地區各個國家的企業提供形象禮儀溝通培訓。作為國際認可的形象大師，Priscilla和新加坡形象大師Christina Ong2015年共同成立卓星形象學院（香港分校），致力於培養形象顧問和禮儀導師，學員遍佈全中國。

     

    網站：
    P.C. Image Consulting

    Academy of Image Mastery

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    Pris形象教室

    隔周五刊出

Photo: 由作者提供

　　相信看到這篇文章的女生們像我一樣，熱愛時尚，也熱愛舒適。那麼，最舒適的單品是甚麼呢？運動服在我心裏排名Top 1，希望你不是只有去健身、運動的時候才穿到它們。今天就一起來看看怎麼把舒適的運動服和你的衣櫥重新組合，搭配出時尚的日常穿搭！

 

　　我們先來回顧一下日常會穿到的運動單品：

 

 

　　現在，我們來看普通運動服變時髦的「魔法」：

 

 

　　短款運動褲+寬鬆衛衣的組合，在更早期的年代就已經流行，但無論是早期還是現在，髮箍、墨鏡、耳環、項鍊、皮質包包等都是提升時髦度的「加分項」。

 

 

　　除了褲裝，裙裝搭配針織衫也是非常時尚的組合；同理，針織衫裡面可以穿上運動背心。這樣，去運動的路上，可以保持舒適又型格，到了目的地，脫下外套就能投入運動！

 

 

　　最後，不要「浪費」你的運動服哦，一起試著用各種配飾搭配你的運動服，一起在趣味、創造中變時髦！

 

 

　　聲明：文字原創，圖片來自於網路，如有侵權，請聯繫我們刪除，謝謝。

 

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