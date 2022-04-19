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19/04/2022

春天養生 | 鼻敏感、氣管敏感、濕疹！3種春季最常見敏感症，別與長新冠混淆！補肺健脾湯防敏感來襲（附食譜）

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Text: 蔡君瑤 Photo: 由作者提供

　　踏入春季，除了濕外，仲係敏感類疾病的高發季節。遇上疫情，很多新冠康復人士會陸續出現某些後遺症，例如咳嗽、皮膚痕癢等。這些後遺症很容易與過敏性疾病混淆。註冊中醫師張立彤指出，春季常見的敏感症有鼻敏感、氣管敏感、皮膚敏感等；大家首先要認清疾病的真實面貌，才能有效對證治療。

 

　　爲何春季易引發敏感症？每到春季，氣候轉換，紫外線含量增加，溫差懸殊或溫熱潮濕之時百草回芽，百病易發，正正考驗人體抵抗力。正常人體內都有一套生理的保護性免疫反應系統，當外來物質如病毒侵入人體時，機體通過免疫淋巴細胞可產生免疫球蛋白（即抗體），將抗原中和或消化掉，當人體無法自動產生抗體而使外邪傷害到機體的細胞、組織和器官，便會引發局部甚至全身性的過敏性反應，在現代醫學中稱爲敏感。

 

治療以扶正袪邪為主

 

　　張醫師認爲，從中醫學角度，過敏性疾病的產生主要是正氣與邪氣兩個方面共同作用的結果，「正氣存內，邪不可干「，「邪氣所湊，其氣必虛」，故過敏性疾病的治療應以扶正袪邪為原則，扶正即扶助正氣，補肺固衛，健脾補腎；袪邪即袪除邪氣。當正值敏感發作期，應尋求醫生診治，避免自行購買及亂服抗敏藥或收鼻水藥等。一般應避免進食生冷、濕熱、油膩、刺激性食物，亦應適量進食海產，切忌煙、酒。

 

鼻敏感（過敏性鼻炎）：

 

　　中醫稱爲「鼻鼽」及「鼽嚏」。病理性質為邪實正虛。初病在肺，以邪壅肺氣為主，屬實；病久反覆發作者以肺氣虛弱為多，日久累及脾腎，而見虛證或虛中夾實。總之「肺開竅於鼻」，肺脾腎不足是致病之本，邪氣壅阻鼻竅是致病之標，二者互相影響，使病程纏綿難癒。臨床上可分爲風熱襲表、風寒襲表、肺脾氣虛、肺氣虛寒等証型，患者應向相熟醫師請教，尋求治療。日常可用鹽水洗鼻，有效控制病情。

 

症狀：包括流鼻水、打噴嚏、鼻塞、鼻甲骨變得肥大，甚則嗅覺喪失或頭暈耳鳴等。臨床上有常年性發作和季節性發作兩種。事實上，鼻敏感有虛証或虛中夾實。

 

食療推介：辛夷黃蓍雞肉湯

 

材料：辛夷花3錢、黃蓍4錢、白朮4錢、防風3錢、白芷3錢、蜜棗3粒、生薑3片、冰鮮雞胸肉2塊、米酒1湯匙

 

 

製法：雞胸肉洗淨汆水，藥材以紗布包好，加酒1湯匙和適量清水，以大火煲滾後轉文火煲約1小時，加鹽調味即可。

功效：益氣通竅，健脾固表。

 

 

下一頁：氣管敏感、濕疹證型與食療推介

 

 

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