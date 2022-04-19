疫情困身，不要被困心！疫境自強10個碎碎念：以正念心情生活！

疫情困身，但不要被困心。上星期二的文章中，我嘗試列舉自已在過去兩年抗疫生活中，積極增加正念心情及有助抗疫的方式。上次提出了五個碎碎念，今期繼續分享其餘五個碎碎念。

我的疫情困身不困心的十個「碎碎念」，容許我把之前的一至五重述，呈現完整的十個碎碎念：

1. 2020年2月，因為疫情，一心想建議大家多吃素食，於是就開始在本專欄提供素食煮意食譜，收穫了逼自己堅持而要構想素食食譜，自己煮、自己拍攝、剪輯⋯⋯。至今做了超過一百個公益性質食譜，也同時收穫了一個名正言順的素食專欄「素心Cook」。

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

2. 2020年3月，因為疫情，由不懂中醫藥卻做起防疫香包，從中要知道如何買、透過哪裏買、中藥的小認知……從未做過這方面工作，但收穫了一些對防疫包的配方認識，及如何處理中藥及包裝。也收穫了向朋友提供香包的悅樂。

3. 2020年3月，因為疫情，開始在工作間自我摸索拍攝短視頻；收穫了如何準備、調校拍攝角度、衣著、打扮、眼神、表情、手勢、聲音、拍攝、燈光、聲音、剪接、配字、配圖、配樂、模式、風格……是自我運作及摸索下步步領略的；收穫了這些以往想試想做卻未能集中精神做的時間空間；同時又開拓不同社交媒體，賞試如何開建、運作、處理等等過程；收鑊了一系列的檔案記錄，加上自己沒有刻意求流量，所以也沒壓力，享受做的過程。這是很值得領略的過程，這些經驗，未來可能自己還有很多用得著的，也可幫助有需要的人士。

4. 2020年4月，因為疫情，增加了觀看國內綜藝式的旅遊、歷史、文化、演藝等節目，這些過程，收穫了保持聽懂不同口音普通話的技巧，又可足不出戶略知天下文化及生活民情。

5. 2020年5月，對於網上會議及網課有更多的技術性接觸，收穫了這方面的應用技巧。

6. 2020年6月，積極探討開設素食餐廳的可能性，因為零經驗，所以收穫了由零開始的工作項目，包括行業屬性、財務計算、地方規劃、人才考慮、使用限制、規條認知、物料採購、時間掌握……其實，真的千言萬語，暫時略過。

（圖片由作者提供）

7. 2020年8月，除了每星期天慣常的「論語課」，我也參加了在天津舉辦的道德經網授課堂，開始時自己在這門懵懵懂懂的狀況下，漸漸深深感恩，幸遇良師良法良友！收穫了自己對老祖宗的敬畏、對天地、對修煉開拓更深的求知慾！

8. 2020年12月，因為疫情長久未消退，身邊朋友知道我食素，而且向來算是比較健康的飲食習慣，只是疫情可能需要更加強的保護，強化自身免疫力。因為要攝取均衡營養，平時未必每餐做到「精心計算」過才吃，而且也有機會食不了那分量；鼓勵我取更直接的途徑方法，於是開始飲用一種由德國科學家研製的NTC營養輸送概念營養飲劑，NTC全名是Nutrient Transport Concept，能夠將身體所需的營養在適當的時間輸送到身體所需的位置。

（網上圖片，圖片由作者提供）

飲用三個月後，一直都感覺更精神充沛的，而最大的收穫是我轉介了剛在2021年4月發現及即時開刀做切除腦腫瘤手術的哥哥飲用，他做完手術一星期卧床不能起身自理，之後好不容易給他以高劑量飲用而在一星期後出院及可以自理自行過平常生活了。

9. 2021年4月，因為在以上第一點提過，「素心Cook」專欄提供素食煮意一直在累積，這些點滴經驗，收穫了支持，有幸獲邀請到社區作分享示範，每次對參與者都抱持感恩心、歡喜心做這個項目！

10. 2021年5月，我在戰戰競競碰碰撞撞的情況下，終於參與啟動了籌備一年的素食餐飲業，過程除了自己要努力，也特別感念到佛恩、菩薩加持、因緣和合的力量！回饋心潮異常澎湃！這次經歷，更收穫了「不忘初心，牢記使命，方得始終」的滋味。

2021年5月打後，一直在努力延續積極正念心情及有助抗疫的方式來生活，共勉。

（網上圖片，圖片由作者提供）