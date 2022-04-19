金融科技+5G趨流行！香港如何由設立資助、基金、配套逐步實踐智慧城市？

從外貿加工到國際金融中心、航運中心和貿易中心，香港的產業結構隨著經濟的發展一直處於不斷變動和調整中。然而在近幾年，全球科技進步一日千里的浪潮中，一河之隔的深圳，創新發展如火如荼。可以說，發展創新科技，香港有 「燃眉之急 」 也有 「 切膚之痛 」。

面對全球科技創新發展新趨勢，香港數碼港多年來在促進香港創新經濟發展上不遺餘力，擔當著一個重要角色，作為創新科技搖籃的數碼港，一直致力推動香港創新創投生態發展，成果斐然。

數碼港為一個創新數碼社群，彙聚超過千間初創企業和科技公司，數碼港的願景是扶助初創企業，推動數碼科技發展，為香港締造嶄新的經濟動力。數碼港一直致力培育青年和創業家、扶植初創企業；透過連系策略夥伴及投資者，促進協作、創造機會；同時加快企業和中小企應用數碼科技。

由數碼港成立的 『數碼港投資者網路』，包括創投基金、私募基金和天使投資者等，提升數碼港初創企業的融資和創投項目對接能力，支援數碼港創意社群內不同公司的融資需求，致力成為香港數碼科技業的旗艦。香港過去一直在不斷轉型，從製造業到外貿，再到金融業，未來科技産業將是香港轉型的必經之路。

而數碼港的Smart-Space匯聚各類型初創公司，則能拓闊初創的網絡，探討不同合作機會。因為一個合適的工作空間能提高團隊的生產力。

金融科技﹙FinTech﹚愈來愈流行，於財富管理領域的發展更是大派用場。數碼港首席公眾使命官陳思源於早前的媒體簡報會上指出，數碼港是本港最大的金融科技群，而由於資產管理需求續上升，帶動財富管理科技應用，財富管理科技（WealthTech)企業按年大升。金融機構及投資者對財富管理方案有很大需求，例如推動金融科技機構與金融科技公司及初創的合作，由財庫局委託推出的「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃。

過去數年，除了20億元的「創科創投基金」外，香港特區政府亦通過科技園公司和數碼港分別成立了「科技企業投資基金」和「數碼港投資創業基金」。不同基金有各自特定的投資重點，進一步擴闊了香港初創企業的集資渠道。

而隨著全球中產人口不斷增長、金融機構借科技提升效率，以至跨境理財通通車，都會令資產管理需求持續上升，帶動財富管理科技的應用。

財富管理科技涉及智慧理財顧問、演算法財富管理平臺、虛擬智慧投資助理、智慧理財策劃等。 財富管理科技未來主要從兩大方面提供服務，一方面是直接面向客戶，提供財富管理方案﹙B2C﹚，另一方面則向金融機構提供金融平台及服務，又或助它們數碼轉型或做研發，以滿足客戶需求﹙B2B2C﹚。如數碼港的初創亞洲人工智慧（AI）投資管理公司StashAway、利用大數據助客戶投資的AQUMON。

而根據香港智慧城市藍圖2.0其中一個重點是智慧生活，數碼港擁有超過1,500家數碼社群成員企業，當中接近700家從事有關智慧生活的業務，涵蓋教育科技、健康科技、電子商貿及物聯網等應用。此外，園區內設有多項配備創新技術的智能設施。

數碼港行政總裁任景信先生亦曾於一活動上表示『隨著5G流動通訊網絡普及化』，數碼港一直積極推動初創社群發展5G應用方案的工作更顯重要。數碼港園區在2020年4月份已提升5G覆蓋，提供技術環境，鼓勵及資助初創在園區5G應用落地，而位於數碼港三期資訊技大道上的24小時「智慧生活概念店」為例，概念店採用24小時無人店的運作模式，售賣包括數碼港初創企業提供的各類型產品。 園區內的停車場、洗手間及健身室等設施，同樣注入了各種科技元素，為用家提供嶄新的服務體驗另園區內的Go Gym健身室加入多幅人工智慧技術的運動鏡，由數碼港初創公司OliveX所研發。

從園區的行政政策至配套，可見智慧生活方案一直是數碼港致力推動的其中一個科技應用範疇，配合政府推動香港智慧城市藍圖的願景和目標，進一步提升城市效率及改善普羅大眾生活質素，讓大家享受更便捷、健康、宜居、愉快和具可持續性的生活。綠色環境已不只是口號，而是要全民投身、一齊出力實踐的生活模式。